Çocuklarınıza dürüst olmayı öğretmenin 5 yolu

Çocuklara dürüst olmayı öğretmek, gelişimlerinin önemli bir parçasıdır. Dürüstlük, çocukların sağlıklı ilişkiler kurmasına ve güçlü bir benlik duygusu geliştirmesine yardımcı olan temel bir değerdir. İşte çocuklara dürüst olmayı öğretmenin beş yolu:

Dürüstlüğü modelleyin

Çocuklar, çevrelerindeki yetişkinlerin davranışlarını gözlemleyerek öğrenirler. Bu nedenle, günlük etkileşimlerinizde dürüstlüğü modellemek çok önemlidir. Bir hatayı kabul etmek anlamına gelse bile çocuğunuza karşı dürüst olun. Onlara dürüstlüğe değer verdiğinizi ve bunun ailenizin değerlerinin önemli bir parçası olduğunu gösterin.

Dürüstlüğü övün

Çocuğunuz doğruyu söylediğinde, dürüstlüğünü kabul ettiğinizden ve övdüğünüzden emin olun. Örneğin; çocuğunuz bir vazoyu kırdığını itiraf ederse, ona doğruyu söylediği ve size yalan söylemediği için teşekkür edin. Bu olumlu pekiştirme, çocuğunuzu gelecekte doğru sözlü olmaya teşvik eder.

Dürüst olmamanın sonuçlarını açıklayın

Çocuklar sahtekârlığın etkisini anlayamayabilirler. Güvene ve ilişkilere nasıl zarar verebileceğini açıklayarak yalan söylemenin sonuçlarını anlamalarına yardımcı olun. Sahtekârlığın olumsuz etkisini, bunun kendilerini ve başkalarını nasıl etkileyebileceğini açıklamak için yaşına uygun bir dil kullanın.

Problem çözme becerilerini öğretin

Bazen çocuklar başlarının belada olduğunu düşündükleri ve cezadan kaçmak istedikleri için yalan söyleyebilirler. Çocuğunuza zor durumları ele almasına yardımcı olmak için problem çözme becerilerini öğretin. Onları sorunlarıyla size gelmeye ve çözüm bulmak için birlikte çalışmaya teşvik edin.

Beklentileri ve sonuçları belirleyin

Dürüstlükle ilgili beklentileriniz ve sahtekarlığın sonuçları konusunda net olun. Dürüstlük çerçesinde, yalan söylememek ya da çalmamak gibi kurallar ve sınırlar oluşturun. Çocuğunuzun beklentileri ve sonuçları anladığından emin olun. Bunları uygularken mutlaka tutarlı davranın.

Kaynak: Debi Allison. "5 Ways To Teach Your Children To Be Honest". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/5-ways-to-teach-your-children-to-be-honest/. (22.02.2023).