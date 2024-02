Çocuklarda beden algısı ile ilgili sorunları fark etmenin 5 yolu

Çocukların bedenlerini keşfetme süreci, uzun bir zamana yayılır ve tıpkı yetişkinler gibi, çocuklar da beden algısında bazı sorunlar yaşayabilirler. En yaygın görüldüğü şekliyle, kendi bedenlerini başka bedenlerle kıyaslayıp bir şekilde ‘uygun’ ya da ‘doğru’ gözükmedikleri hissine kapılabilirler.

Uzmanlar bu tür yanılgıların yeme bozuklukları gibi birçok soruna yol açabileceğini ifade ederek uyarıyor. Çocuklarda sağlıklı bir beden imgesi oluşmasını desteklemek için, ebeveynlerin bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor.

Artık beden olumlama hareketini de geride bırakarak yeni bir kavramla tanışıyoruz. Bedeni olumlu veya olumsuz olarak değil, nötr olarak kabul etmek. “Beden nötrleme” nedir? haberini okumak için tıklayınız...

Huffington Post’ta yayınlanan makaleye göre, ebeveynler öncelikle çocukların beden imgesiyle ilgili sorun yaşayıp yaşamadığına dair bu işaretlere dikkat etmeli:

1. Sosyal çevreden kaçınma

ABD’li psikolog Crystal Williams, çocukların sosyal çevrelerinden çekilmesinin arkasında ‘yargılanma’ veya ‘eleştirilme’ korkusunun yattığını ifade ediyor. Eğer çocuğunuz kendini fiziksel olarak yanlış veya yetersiz hissediyorsa, sosyal çevresi tarafından eleştirilmekten çekindiği için, yalnız kalmayı tercih ediyor olabilir.

Çocukların yalnız kalma tercihlerinin altında yatan nedenleri anlamak için, önceden varsayımlarda bulunmadan ve yönlendirmeden, onların neden belirli sosyal aktivitelerden ya da toplantılardan kaçındıklarını sorgulayan açık uçlu sorular sormak faydalı olabilir. Bu yaklaşım, çocukların gerçek duygularını ve endişelerini daha rahat ifade etmelerine olanak tanır.

2. Beslenme düzeninde radikal değişiklik

Psikolog Williams, çocuğunuzun sağlıklı beslenmeye karar vermesinde elbette bir sakınca olmadığının altını çizerek, beslenmedeki ani ve katı değişikliklerin dikkatli gözlenmesi gerektiğini söylüyor.

Beden algısı ile ilgili sorun yaşayan bir çocuk, daha az veya daha fazla yemesi gerektiğine karar vererek ani ve inatçı şekilde farklı beslenmeye başlayabilir. Eğer bu durum sağlığını bir şekilde tehdit edecek şekilde gelişirse, yine şefkatli bir şekilde bunun nedenlerini gözlemlemek faydalı olacaktır.

3. Fotoğraf çektirmekten kaçınma

Çocukların vücut görünümleriyle ilgili memnuniyetsizlikleri, fotoğraf çektirme durumlarında kaçınma davranışına yol açabilir.

Beslenme terapisti Heidi Schauster, vücudun aşırı örtünme ve gizlenme eğilimlerinin de beden imgesiyle ilgili sorunların bir göstergesi olabileceğini belirtiyor. Ergenlik gibi beden ve görünüşle ilgili yoğun meşguliyetin yaşandığı dönemlerde, bu durumun olumsuz ve aşağılayıcı bir boyut kazanıp kazanmadığının farkında olmak önemli.

Ebeveynlerin, çocuklarının beden imgesiyle ilgili tutumlarını dikkatle gözlemlemeleri ve destekleyici bir yaklaşım sergilemeleri tavsiye ediliyor.

4. Ani ve katı kararlar alma

Çocuğunuz beslenme ve egzersizi içeren katı bir program uygulamaya karar verdiğinde de, ebeveyn olarak her şeyin yolunda olup olmadığını gözlemlemenizde fayda var. Birçok durumda tamamen sağlıklı sebeplerle çocuk ya da ergen birey, kendisi için böyle bir karar alabilir.

Ancak bazı durumlarda bu ani ve katı kararlar, beden imgesiyle bir sorun yaşandığının işareti de olabilir. Schauster, “Eğer çocuğunuzun vaktinin çoğunu beslenme ya da egzersizle ilgili bir rutine aşırı katı bir şekilde uygulamaya ayırdığını görüyorsanız, bu onların yemeği ya da hareketi kendi bedenleri üzerinde kontrol sahibi olmak için kullandıkları anlamına geliyor olabilir” diyor.

5. Takıntılı bir şekilde sosyal medya kullanımı

Çocuklar ve ergenler kendi bedenlerini her yerde başka bedenlerle karşılaştırabilirler, ancak sosyal medya, bunun için çok kapsamlı bir kaynak sunuyor.

Eğer çocuğunuzun sosyal medyada her zamankinden daha fazla vakit geçirdiğini ve platformlarda genellikle sağlık, egzersiz, güzellik gibi konularda içerikler tükettiğini fark ederseniz; uzmanlar bunu da bir işaret olarak değerlendirebileceğinizi ifade ediyor.

Kaynak: Marie Holmes. "5 Subtle Warning Signs Your Child Is Struggling With Body Image". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/kids-body-image-issues_l_65d4c4c7e4b0cc1f2f79a777. (21.02.2024).