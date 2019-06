Çocuğunuz yeterince protein alıyor mu?

Çocuklar günde ne kadar protein almalı?

Çocuklarınıza protein zengini öğünler hazırlamak düşündüğünüzden daha kolay.

Sağlıklı bir beslenme için günlük olarak almamız gereken en önemli maddelerden biri, protein. Bir günde aldığımız enerjinin en az %15’inin protein kaynaklı olması, daha sağlıklı ve enerjik olmamız için gerekli. Çocukların beslenme düzeni, gelişimlerinin doğru ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için oldukça önemli. Yetişkinlerde protein, doku üretimi ve tamiri için gerekliyken çocuklarda büyüme ve gelişmede önemli rol oynuyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve çeşitli hastalıklara karşı korunabilmek için de yeterli protein alımı şart.

Protein eksikliği bulunan çocuklarda büyüme geriliği görülür. Vücut ağırlığı azalır, vücut direnci de azaldığı için daha sık hastalıklar görülür. 5 yaşına kadar beyin gelişiminin %90’ını tamamlayan çocuklar için protein, olmazsa olmaz bir besin maddesidir.

Çocuklar, 1 yaşına kadar ihtiyaç duyduğu tüm proteinleri anne sütünden alırlar. Mama ile beslenen bebekler de mamaların içeriğinde bulunan protein ile yetinebilirler. Ancak 1 yaşından sonra günlük olarak hayvansal ve bitkisel proteinlerin alınması gerekiyor. %80 oranında bitkisel kaynaklı ve %20 oranında hayvansal kaynaklı protein tüketimi, 1 yaş üzeri çocuklar için idealdir.





Proteinin fazlası da zarar

Elbette protein zengini bir beslenme programı oluştururken aşırıya da kaçmamak gerek. Gereğinden fazla protein tüketimi kemiklerde kalsiyum kaybı yaşanmasına ve ilerleyen yıllarda kemik erimesi benzeri durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Protein içeren gıdalardan bazıları da (süt, fıstık gibi) alerjen olabilir. Özellikle inek sütü, çocuklarda sindirim sorunlarına neden olabileceği için 1 yaşından sonra çok dikkatli gözlemlenerek verilmelidir. Ortalama 20-30 gram protein alınması için 2 bardak süt veya yoğurt, 2 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir ve 3-4 köfte büyüklüğünde et (kırmızı et, tavuk veya balık) tüketilmesi yeterlidir. Eğer çocuğunuzun beslenme programını her gün biraz yoğurt, bir yumurta, kuru baklagil ve tahılları içerecek şekilde düzenlerseniz büyük ihtimalle günlük protein ihtiyacını karşılamış olursunuz.

Aşağıdaki tabloda çocuğunuza günlük olarak yedirebileceğiniz protein içeren örnek gıdalar görülebilir:

Çocuklar için protein zengini öğün önerileri: