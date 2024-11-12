Çizmelerle yapabileceğiniz şık kombinler

Katmanlı giyinme

Kışın katmanlı giyinmek hem şıklık hem de sıcaklık sağlar. İnce bir tişört, üzerine kalın bir kazak ve dışarıda uzun bir kaban giyebilirsiniz. Alt kısımda çizmelerinizi ön plana çıkararak kombinizi tamamlayın.