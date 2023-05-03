Çiçek Fırtınası nedir? Ne zaman olur, ne zaman biter?

Hıdırellez habercisi Çiçek Fırtınası nedir? Çiçek Fırtınası günleri ne zaman başlar, ne zaman biter? Detayları sizin için bir araya getirdik.

Yaşam
Giriş: 03 Mayıs 2023 08:27 Güncelleme: 03 Mayıs 2023 08:40
ABONE OL

  • Çiçek tozlarının etrafa yayılması üzerinde rüzgârın etkisi büyüktür. Bitkilerin üremesi ve çoğalması için polenlerin yayılması gerekir ve bu hem arılar hem de rüzgarla gerçekleşir.

    1 / 12

  • Doğanın canlandığı İlkbahar mevsiminde çiçekler açar ve ağaçlar yeşerirken rüzgâr ve fırtına takvimine göre de bazı özel günler yaşanır.

    2 / 12

  • Kadim bilgilere göre mevsimleri Yaz ve Kış olarak ikiye ayırdığına inanılan Hıdırellez günlerinden hemen önce Çiçek Fırtınası gerçekleşir.

    3 / 12

  • "Çiçek fırtınası ne zaman olur?" sorusunun cevabı işte budur; Hıdırellez'den önce, 2-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşir.

    4 / 12

  • Çiçekler açarken yaşanan kuvvetli rüzgârlar için verilen "Çiçek Fırtınası" ismi, kadim geleneklere göre kutlanan Hıdırellez'den 2 gün önce yaşanması beklenen rüzgârlara verilen addır.

    5 / 12

  • Denizcilerin ve çiftçilerin takip ettiği fırtına takvimine göre, Hızır günlerinden önceki son fırtına olarak bilinir.

    6 / 12

  • Hıdırellez sonrasında ise 8 Mayıs'ta Doğu Rüzgârları günü yaşanır.

    7 / 12

  • İki gün boyunca devam eden Çiçek Fırtınası, rüzgârların şiddetlendiği ve çiçek tozlarının etrafa çok daha hızlı yayıldığı bereketli günler olarak bilinir.

    8 / 12

  • Doğanın canlandığı, yaz mevsiminin yaklaştığı bugünler özel olarak kutlansa da alerji sorunu yaşayanlar için Çiçek Fırtınası günleri biraz sıkıntılı geçebiliyor.

    9 / 12

  • Polenlerin daha fazla yayıldığı bugünlerde genellikle uzmanlar alerji ve astım sorunu yaşayanları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

    10 / 12

  • Fırtına Takvimi'ne göre Mayıs ayı için beklenen rüzgârlı günlerden sonra havaların tekrar ısınacağını ve İlkyaz olarak adlandırılan sıcak günler sıradadır.

    11 / 12

  • İlkyaz günlerinde güller açmaya başlar ve serin yerlerdeki çiçeklerin de açılmasının tamamlanmasıyla birlikte yaz mevsimi kendisini iyice hissettirir.

    12 / 12

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.