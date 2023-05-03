Çiçek Fırtınası nedir? Ne zaman olur, ne zaman biter?

\u00c7i\u00e7ek tozlar\u0131n\u0131n etrafa yay\u0131lmas\u0131 \u00fczerinde r\u00fczg\u00e2r\u0131n etkisi b\u00fcy\u00fckt\u00fcr. Bitkilerin \u00fcremesi ve \u00e7o\u011falmas\u0131 i\u00e7in polenlerin yay\u0131lmas\u0131 gerekir ve bu hem ar\u0131lar hem de r\u00fczgarla ger\u00e7ekle\u015fir. . Do\u011fan\u0131n canland\u0131\u011f\u0131 \u0130lkbahar mevsiminde \u00e7i\u00e7ekler a\u00e7ar ve a\u011fa\u00e7lar ye\u015ferirken r\u00fczg\u00e2r ve f\u0131rt\u0131na takvimine g\u00f6re de baz\u0131 \u00f6zel g\u00fcnler ya\u015fan\u0131r. . Kadim bilgilere g\u00f6re mevsimleri Yaz ve K\u0131\u015f olarak ikiye ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131na inan\u0131lan H\u0131d\u0131rellez g\u00fcnlerinden hemen \u00f6nce \u00c7i\u00e7ek F\u0131rt\u0131nas\u0131 ger\u00e7ekle\u015fir.. "\u00c7i\u00e7ek f\u0131rt\u0131nas\u0131 ne zaman olur?" sorusunun cevab\u0131 i\u015fte budur; H\u0131d\u0131rellez'den \u00f6nce, 2-4 May\u0131s tarihlerinde ger\u00e7ekle\u015fir. . \u00c7i\u00e7ekler a\u00e7arken ya\u015fanan kuvvetli r\u00fczg\u00e2rlar i\u00e7in verilen "\u00c7i\u00e7ek F\u0131rt\u0131nas\u0131" ismi, kadim geleneklere g\u00f6re kutlanan H\u0131d\u0131rellez'den 2 g\u00fcn \u00f6nce ya\u015fanmas\u0131 beklenen r\u00fczg\u00e2rlara verilen add\u0131r. . Denizcilerin ve \u00e7ift\u00e7ilerin takip etti\u011fi f\u0131rt\u0131na takvimine g\u00f6re, H\u0131z\u0131r g\u00fcnlerinden \u00f6nceki son f\u0131rt\u0131na olarak bilinir. . H\u0131d\u0131rellez sonras\u0131nda ise 8 May\u0131s'ta Do\u011fu R\u00fczg\u00e2rlar\u0131 g\u00fcn\u00fc ya\u015fan\u0131r.. \u0130ki g\u00fcn boyunca devam eden \u00c7i\u00e7ek F\u0131rt\u0131nas\u0131, r\u00fczg\u00e2rlar\u0131n \u015fiddetlendi\u011fi ve \u00e7i\u00e7ek tozlar\u0131n\u0131n etrafa \u00e7ok daha h\u0131zl\u0131 yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bereketli g\u00fcnler olarak bilinir. . Do\u011fan\u0131n canland\u0131\u011f\u0131, yaz mevsiminin yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bug\u00fcnler \u00f6zel olarak kutlansa da alerji sorunu ya\u015fayanlar i\u00e7in \u00c7i\u00e7ek F\u0131rt\u0131nas\u0131 g\u00fcnleri biraz s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 ge\u00e7ebiliyor. . Polenlerin daha fazla yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bug\u00fcnlerde genellikle uzmanlar alerji ve ast\u0131m sorunu ya\u015fayanlar\u0131 dikkatli olmalar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde uyar\u0131yor. . F\u0131rt\u0131na Takvimi'ne g\u00f6re May\u0131s ay\u0131 i\u00e7in beklenen r\u00fczg\u00e2rl\u0131 g\u00fcnlerden sonra havalar\u0131n tekrar \u0131s\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 ve \u0130lkyaz olarak adland\u0131r\u0131lan s\u0131cak g\u00fcnler s\u0131radad\u0131r. . \u0130lkyaz g\u00fcnlerinde g\u00fcller a\u00e7maya ba\u015flar ve serin yerlerdeki \u00e7i\u00e7eklerin de a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131yla birlikte yaz mevsimi kendisini iyice hissettirir..
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