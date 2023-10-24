Canımızın bir yiyeceği çekmesi ne anlama geliyor?

Bilimsel araştırmalar, insanların yaşadıkları duyguyu ve onunla başa çıkma yollarını tanımlamakta zorluk yaşadıklarında yemek yemeye daha yatkın olduklarını gösteriyor. Duygularımızı ne kadar rahat ifade edebilirsek bedenimiz, kalbimiz ve zihnimiz o kadar sağlıklı olur. İştahınızın gerçek anlamını çözerek, sizi gerçekten içten içe kemiren şeyin ya da vücudunuzdaki fark etmediğiniz eksikliğin ne olduğuna dair fikir edinebilirsiniz. İşte canınızın sürekli çektiği besinlere göre vücudunuzun aslında bahsetmek istedikleri:
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