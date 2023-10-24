Canımızın bir yiyeceği çekmesi ne anlama geliyor?

Dönem dönem canımız sürekli tuzlu cips, çikolata ve daha birçok besini çeker. Peki bu neyin eksikliğini gösteriyor?

Sağlık
Giriş: 24 Ekim 2023 15:00
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  • Bilimsel araştırmalar, insanların yaşadıkları duyguyu ve onunla başa çıkma yollarını tanımlamakta zorluk yaşadıklarında yemek yemeye daha yatkın olduklarını gösteriyor. Duygularımızı ne kadar rahat ifade edebilirsek bedenimiz, kalbimiz ve zihnimiz o kadar sağlıklı olur. İştahınızın gerçek anlamını çözerek, sizi gerçekten içten içe kemiren şeyin ya da vücudunuzdaki fark etmediğiniz eksikliğin ne olduğuna dair fikir edinebilirsiniz. İşte canınızın sürekli çektiği besinlere göre vücudunuzun aslında bahsetmek istedikleri:

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  • Yumurtanın beyazı

    Normal koşullarda yumurtanın beyazına çok düşkün olmayabilirsiniz. Fakat canınız son zamanlarda çok fazla yumurta pişirip yumurtanın beyazını yemeyi çekiyorsa bu durum biotin eksikliğinden kaynaklanabilir. Özellikle saç ve tırnaklarımız için gerekli olan bu vitamininin eksikliği pek fazla görülmese de dikkat etmeli ve doktorunuza danışmalısınız.

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  • Çay-kahve

    Çay ve kahve içmeyi özellikle güne başlarken ayılmak için birçoğumuz içiyoruz ve belki de onlarsız olmayacağını düşünüyoruz. Günlük olarak fazlaya kaçılmadan alınan kafeinler bakımından sorun olmasa da çok fazla içmeyi bir ihtiyaç haline getirdiyseniz ve çay-kahvesiz yapamıyorsanız sodyum, fosfor veya demir eksikliğine işaret ediyor olabilir. Bunun için doktorunuzla görüşmenizde fayda var.

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  • Kızarmış besinler

    Canını sürekli yağlı ve kızartmalı ve çok tüketilmesi zararlı olan besinleri çekiyorsa vücudunuzda omega yağ aistleri eksik olabilir. Bitkisel yağ kaynakları, yumurta ve deniz ürünlerinden sağlayabileceğiniz omega yağ asitleriyle ilgili takviye almadan önce doktorunuza başvurmalısınız.

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  • Asitli içecekler

    Gazlı içecekler genelde içtikten sonra midemizi rahatsız edip şişkinlik yaratsalar da kimi zaman yiyeceklerle iyi eşlik ettiklerini düşünürüz. Fakat sürekli canımızın asitli içecekler çekmesi, vücudunuzda kalsiyum eksikliğinin göstergesi olabilir. Günlük olarak kalsiyum içeren özellikle süt ve süt ürünlerini yeterli miktarda tüketerek böyle bir sorun yoksa dahi önlem alabilirsiniz.

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  • Tuzlu atıştırmalıklar

    Tuzlu atıştırmalıkları kimin canı çekmez ki? Zaman zaman tuzlu bir şeyleri çok fazla canımızın çektiği olmuştur. Özellikle canımız cips çektiğinizde vücudumuzda yeterli su ve tuz bulunmadığından şüphelenmeliyiz, tabii ki bu durumu çok sık yaşıyorsak. Bol su içmek ve tuz ihtiyacınız için sodyum içerek kuruyemiş vb. besinleri dengeli olarak tüketmek iyi bir önlem olabilir. Tabii ki bu durum için de yine doktorunuza danışmanızda fayda var.

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  • Çikolata

    "Çikolata krizi" kalıbını hayatınızda en az bir defa duymuşsunuzdur. Özellikle menstrüasyon ve PMS döneminde birçok kadının canı magnezyum eksikliğinden kaynaklı olarak çikolata çekebilir. Bunun yanında çinko ve krom eksiklikleri de canınızın sürekli olarak çikolata çekmesine sebep olabileceğinden bu problem için doktorunuza danışmanızda fayda var.

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  • Peynir

    Günlük hayatınızda peynire çok fazla düşkün değilseniz ama son zamanlarda peynir yeme isteğinizi durduramıyorsanız vücudunuzda Omega 3 eksikliği olabilir. Günlük hayatta tükettiğiniz öğünlerdeki yağ oranının veya kalsiyumun eksik olması bunun bir göstergesi olabilir. Bunun için bir uzmanla görüşebilirsiniz.

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  • Et

    Kırmızı et tüketmek her ne kadar vücudunuz için yararlı olsa da her şeyde olduğu gibi fazlasını tketmek zararlıdır. Vücudunuzda son zamanlarda kırmızı et eksikliği duyuyor ve canınız sürekli çekiyorsa B12 ve demir eksikliği çekiyor olabilirsiniz. Doktorunuza danışarak eksikliğin varlığının tespiti durumunda uygun takviyeleri ve beslenme programınızı öğrenebilirsiniz.

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  • Makarna ve hamur işleri

    Canımızın çok fazla karbonhidratlı besinler çektiği olmuştur. Bunun sık sık olması durumunda günlük hayatta yediğiniz yiyeceklerden yeterli miktarda protein ve yağı karşılayamadığınızı düşünebilirsiniz. Uzman eşliğinde protein ve yağ içeren besinlerinizi öğünlerinize dengeli bir biçimde dahil ederek eksikliği giderebilirsiniz.

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