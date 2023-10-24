Canımızın bir yiyeceği çekmesi ne anlama geliyor?

Tuzlu atıştırmalıklar

Tuzlu atıştırmalıkları kimin canı çekmez ki? Zaman zaman tuzlu bir şeyleri çok fazla canımızın çektiği olmuştur. Özellikle canımız cips çektiğinizde vücudumuzda yeterli su ve tuz bulunmadığından şüphelenmeliyiz, tabii ki bu durumu çok sık yaşıyorsak. Bol su içmek ve tuz ihtiyacınız için sodyum içerek kuruyemiş vb. besinleri dengeli olarak tüketmek iyi bir önlem olabilir. Tabii ki bu durum için de yine doktorunuza danışmanızda fayda var.