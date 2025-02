Çalışan ebeveynlerin çocukları ile güçlü bağ kurmasının yolları

Yoğun iş toplantıları, sürekli yetiştirilmesi gereken son teslim tarihleri ve evdeki bitmek bilmeyen iş listesi... Çalışan bir ebeveyn olarak kendinizi zaman zaman tükenmiş hissedebilirsiniz. Hızlı tempo içinde çocuklarınıza yeterince vakit ayıramadığınızı düşünerek endişelenmeniz de oldukça doğal. Ancak çocuklarınızla güçlü bağlar kurmak, onlarla ne kadar zaman geçirdiğinizden ziyade, o anlarda ne kadar varlık gösterdiğinizle ilgilidir. İşte çalışan ebeveynler için çocuklarla bağlantı kurmanın 10 pratik yolu...

İş ve aile hayatı arasındaki dengede zorlanmak normaldir

Birçok çalışan ebeveyn için iş ve aile arasında denge kurmak büyük bir mücadele olabilir. Yoğun programlar, okul sonrası aktiviteler ve diğer sorumluluklar nedeniyle çocuklarınızla geçirdiğıniz zaman kısıtlanabilir.

Terapist Amber Diamond-Green: "En çok duyduğum şikayetlerden biri, bir çocuğun antrenmanda, diğerinin ders çalışıyor olması nedeniyle aile fertlerinin aynı anda evde bulunamaması. Sonrasında ise bir sonraki gün için aceleyle hazırlanma telaşı ve yatma vakti geliyor" ifadelerini kullandı. Ancak şu bir gerçek ki, çocuklarınızla bağlantı kurmak için uzun saatler ayırmanıza gerek yok. Yoğun bir gün içinde bile anlamlı bağlar kurmanın birçok yolu var.

Çalışan bir ebeveyn olarak suçluluk duygusunu bırakmak

Çalışan bir ebeveyn olarak, çocuklarınızla yeterince vakit geçirememekten dolayı suçluluk duymak oldukça yaygın bir his olabilir—ve bu tamamen anlaşılır bir durumdur. Ancak şunu unutmayın: Ailenizi en iyi şekilde desteklemek için çalışıyorsunuz ve bunun için kendinizi suçlu hissetmenize gerek yok. Önemli olan, çocuklarınızla ne kadar zaman geçirdiğiniz değil, o zamanı nasıl değerlendirdiğinizdir. Uzmanlar, “Çocuklarımızın ihtiyacı olan şey, zamanımızın miktarı değil, kalitesidir” diyor.

Günün sonunda, çocuklarınızın en çok ihtiyaç duyduğu şey, onlarla anlamlı bağlar kurma çabanızdır. Bunun için uyku rutininizi biraz değiştirmek, birlikte kısa bir yürüyüşe çıkmak ya da işten eve geldiğinizde telefonu bir kenara koyup tamamen onlara odaklanmak gibi küçük ama etkili adımlar atabilirsiniz. Çocuklarınıza gerçekten ihtiyacı olan ilgiyi ve sevgiyi vermek için her an yanlarında olmanıza gerek yok; önemli olan, birlikte geçirdiğiniz anları en verimli ve sevgi dolu şekilde değerlendirebilmektir.

Çocuklarınızla bağlantı kurmanın 10 pratik yolu

1. Yolculuk sürelerini verimli kullanın

Okul veya aktiviteye gidiş geliş süreleri, çocuğunuzla anlamlı sohbetler yapmak için harika bir fırsat olabilir. Günlerinin en keyifli anlarını, en büyük zorluklarını ve hafta sonu planlarını konuşabilirsiniz.

2. Haftada en az bir veya iki kez aile yemeği düzenleyin

Birlikte yemek yemek, ekranlardan uzak durarak bağ kurmanın en etkili yollarından biridir.

3. Birlikte keyifli aile aktiviteleri yapın

Masa oyunları, film geceleri, ailece yürüyüş yapma veya birlikte pizza söyleme gibi aktiviteler bağlarınızı güçlendirebilir.

4. Uyku öncesi rutinlerine anlam katın

Günlerinin en güzel anını, zorlandıkları durumları ve hayallerini konuşarak güne keyifli bir kapanış yapabilirsiniz.

5. Haftada bir günü 'aile günü' ilan edin

Perşembe akşamı yürüyüş, cumartesi film gecesi veya pazar kahvaltısı gibi belirli bir zamanı aileye ayırmak, birlikte kaliteli zaman geçirmenizi sağlar. Ailece sofraya oturmak için 7 sebep haberini okumak için tıklayınız...

6. Programları sadeleştirin

Çocuklarınızla hangi aktivitelerin onlar için gerçekten önemli olduğunu konuşun ve gereksiz yoğunluktan kaçının.

7. Gerçekten 'orada' olun

Telefonunuzu bir kenara bırakıp, göz teması kurarak ve aktif olarak dinleyerek, kısa ama kaliteli anlar yaratabilirsiniz.

8. Eve girerken iş aramalarını erteleyin

Eve girerken telefonda olmamak, çocuklarınıza onları önemsediğinizi hissettirir.

9. Birlikte dışarıda zaman geçirin

Doğada yapılan yürüyüşler, zihinsel ve duygusal bağlantınızı güçlendirebilir.

10. Her çocuğunuza bireysel zaman ayırın

Aylık bir bireysel zaman dilimi belirleyerek, her çocuğunuzla ayrı ayrı vakit geçirebilirsiniz.

Kaynak: Alex Vance. "10 Ways Working Parents Can Build Stronger Bonds With Their Kids". Şuradan alındı: https://www.parents.com/ways-working-parents-can-build-stronger-bonds-with-their-kids-8781782. (30.01.2025).