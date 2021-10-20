Büyücüler de işsiz kalabilir!

Yanlış duymadınız, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinin resmi büyücüsü, kadınları gücendirecek şakalar yaptığı gerekçesiyle işten kovuldu!

Büyücüler de işsiz kalabilir!
Yaşam
20 Ekim 2021 Çarşamba

Dünyada resmi olarak tanınan ve bir devlet memuru gibi maaş alan Yeni Zelanda’nın büyücüsü Ian Brackenbury, yakın zamanda kadınlar hakkında sarf ettiği alaycı ve kırıcı sözler gerekçesiyle hükümetteki görevinden alındı.


Yeni Zelanda’nın resmi büyücüsü işten kovuldu

Hiçbir sektörde işiniz garanti değildir, büyücü olmanız bu durumu değiştirmez. Yeni Zelanda'da bir şehir olan Christchurch'ün resmi büyücüsü olarak yirmi yıldan uzun bir süredir görev yapan 88 yaşındaki Ian Brackenbury Channell, yakın zamanda işine son verildiğini öğrendi. 1988’den beri şehrin resmi büyücüsü olarak sürdürdüğü “büyücülük eylemleri ve diğer büyücü benzeri hizmetleri” görevine artık devam edemiyor. Yağmur dansları ve konuşmalarıyla büyüye inanmasalar dahi turistlerin ilgisini çeken büyücü, kadınlar hakkında söylediği gücendirici sözler ve uygunsuz şakalar gerekçesiyle görevinden alındı.


Resmi bir büyücü olma fikri kimilerine cazip gelse de Ian Brackenbury, 1982 yılında göreve gelişiyle resmi olarak kabul edilen ve devlet tarafından ödeme yapılan dünyadaki bilinen tek büyücüydü.


Şehrin büyücüsü genellikle bir sokak sanatçısı olarak biliniyor ve şehir meydanında elinde tuttuğu asa ve sivri uçlu büyücü şapkasıyla tam da kafalardaki büyücü tablosuna uygun bir görüntü çiziyor. Son yıllarda ise 1999’da Yeni Zelanda’da çekilen "Yüzüklerin Efendisi" filminin de etkisiyle büyücünün ünü oldukça artmış, bir turizm gözdesi olmuştu.


Büyücü, halkın ve turistlerin ilgisini çekse de bu durum kadına yönelik şiddete dair yaptığı uygunsuz şakalarla kınanmasının ardından işine son verilmesinin önüne geçemedi. İşini kaybettikten sonra dahi büyücü, düşüncelerinden ödün vermeyen büyücü, herhangi bir özür duyurusunda bulunmadı.



Yağmur dansları yapıyordu

Büyücünün şehrin spor takımlarının kazanması için büyü yapmak gibi bazı sorumlulukları vardı fakat 1984’te yanlış takımın kazanmasına sebep olacak bir büyü yaptığı için istifa etmek istedi. 1988’de ise Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Waimate'e, kuraklıkla mücadeleye yardımcı olmak için bir yağmur dansı yapması için çağrıldı. Bu dansın bitiminden yarım saat sonra yağmur yağması birçok kişiyi etkiledi ve daha sonra Avustralya’daki kuraklığı bitirmek için yardıma çağrıldı. Burada da yaptığı ritüelden kısa bir süre sonra kuraklığın sona erdiği biliniyor.


Büyücü Ian Brackenbury kimdir?

Büyücü olarak tanınmadan önce Ian Brackenbury, Londra'da doğup eğitim gördü, 1963'te Avustralya'ya taşındı ve 1967'de Sidney'deki New South Wales Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. Burada büyücü kişiliğini geliştirmeye başladı ve 1969'da üniversitenin rektör yardımcısı onu okulun resmi büyücüsü olarak atadı. 1972'de Christchurch'e taşındı, burada şehrin büyücüsü olma teklifi ilk başta reddedildi. 1986'da, kayıtlı bir sanat eseri olduğu ve insan olmadığı için nüfus sayımına katılamamakta ısrarcı oldu ki 1982'de Yeni Zelanda Sanat Galerisi Yöneticileri Derneği onu gerçekten de yaşayan bir sanat eseri olarak tanımıştı. Bu isteği hükümet tarafından kabul edilmeyince ortadan kaybolması, halkın hükümete baskı yapmasına ve neticede nüfus sayımından çıkarılarak bir sanat eseri olarak tanınmasına sebep oldu. 1990'da Yeni Zelanda Büyücüsü unvanını aldı. 2009 yılında Kraliçe II. Elizabeth kendisine Kraliçe Hizmet Madalyası verdi. Ancak son yıllarda keskin dili, özellikle de kadınlarla ilgili yorumları, zaman zaman başını belaya soktu.


Pişman değil

Bir televizyon programında "Kadınları seviyorum, onları her zaman affediyorum, henüz bir tanesine vurmadım" dedi. “Asla bir kadına vurmayın çünkü çok kolay morarırlar ve komşularına, arkadaşlarına söylerler” dedi ve ekledi, “o zaman başınız büyük belada.” Ağustos'ta Facebook hesabında "Erkekleri Kurtarın" kampanyasını tanıttı ve insanları “nesli tükenmekte olan türlerinin korunmasına” yardımcı olmaya çağırdı. İşini kaybetmesine yol açsa da büyücü, bu düşüncelerinden vazgeçtiği veya özür dilediğine ilişkin bir duyuruda bulunmadı.


Referanslar:

Daniel Victor. "An Official Wizard in New Zealand Loses His Job" Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2021/10/18/world/australia/christchurch-new-zealand-wizard.html (18.10.2021)


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