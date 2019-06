Bu yaz okunabilecek kitaplar

Bu yaz kitap okumak isteyenler bu kitapları deneyebilir. Plaja giderken deniz kokusu ile kendimizi kaybederek okumak isteriz. Artan kelime dağarcığı, kitap okumanın mutluluğu ve sessizlik içinde anlatacak kelimeler biriktirmek belki de en güzel yapılacak şeylerden.

O zaman, bu yaz plajlarda ne okuyacağız, seçelim. Çeşme, Alaçatı, Antalya ya da yurt dışına çıkarken kitap seçmek için bir mağazaya girersek parayı pek düşünmeyelim, derim. Kendinize ve ruhunuza yaptığınız yatırımın lafı mı olur?

Herkes önce bir kişisel gelişim ya da bir nefeste tüketilebilecek fast food kitaplara yönelir. Tavsiyem, onları elbette okuyun ama onun yanında kalbinizi aşk, savaş nefret gibi güçlü duyguları uyandıracak kitaplar ile taçlandırın. Bununla da yetinmeyerek gündemde bomba etkisi yaratan güçlü kitapları da markajınıza alabilirsiniz. Bir de yanına kültlerden bir takım alırsanız. Bu yaz çok verimli geçecektir.

Hayat tek düze yaşanmıyorsa bence kendinizi farklı denizlere atmanın bir sakıncası olmaz. Başlıyoruz…

Sinan Akyüz – İncir Kuşları

Her yaz okumak için önce Sinan Akyüz’ü tercih etmenin sebebi, duygu dalgalanmaları yaşattığı içindir. Bosnalı bir genç kız olan Suada’nın gerçek yaşamından akan o yakıcı aşkı savaş ve inanç ile harmanlamış. Pişman olmayacaksınız.

İşte İkigai

Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrını, onların günlük hayatlarından geleneksel rutinlerine kadar bilmediklerinizi detay detay açıklayan kişisel gelişim kitabı. Alıştığımız tarzdaki kişisel gelişim kitaplarından farklı olarak İkigai, sağlıklı beslenmeden ruhsal dinginliğe, spordan çalışma hayatına kadar pek çok konuda tavsiyede bulunuyor. Çekik gözleriyle dünyaya gülümseyerek bakan ve meditasyonlu vücut dilleri ile sakinleştiren Japonları kim sevmez ki?

Melinda Gates – The Moment Of Lift

Genç ve çalışan anneler ya da anne adayları dikkat! Biraz best-seller okuyalım mı? Bilgisayar bilimi mezunu ve yüksek okuyan, 3 çocuk annesi Melinda Gates yeni kitabı The Moment of Lift ile hayatından kesitler sunuyor. Gates’in kitabı yayınlanır yayınlanmaz New York’ta en çok satan kitaplar listesinde en üst sıraya yerleşti. Microsoft`ta binlerce kişiyi yöneten Bill Gates’in eşi Melinda tam zamanlı anne olmak istemiş. Bill Gates’in şokunu tahmin bile edemiyorum. “Fedakar Türk anne” deriz ya sanki Melinda’da bizden bir nota var. Gates kitabında, kadınların çocuk yetiştirmek için ne kadar fazla enerji ve zaman harcadıklarını ve asla bunların toplumda konuşulmaya değer bulunmadığına dem vurmuş. Okuyalım bakalım zeka ve zenginlik dediğimizde aklımıza gelen Gates’in eşi Melinda hanım neler döktürmüş…

İlber Ortaylı – Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler

Bazen bilgi birikimine saygı duyarsın. Bazen sadece seversin. Bende her ikisi mevcut. Siz İlber Ortaylı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence bu kitabı okunmaya değer. Her yıldan bize örnek vereceği kesin. Tarihin tozlu sayfalarının tozunu attıran yazdıysa okunur.

Son – Ayşe Kulin

Listemizde bir Ayşe Kulin olmasın mı? Hayatında “keşke”ler, yarım kalmışlıklar varsa okumak iyi gelecektir.

Gör Beni: İki Devrin Hikayesi

Son önerim ise Azra Sarızeybek Kohen’in ikileme olarak tasarladığı kitabı Gör Beni romanı olacak. 1930’lu yılların Türkiye’si anlatılıyor. Yine efsane karakterler ve 2 bölüm sinema filmi misali bir roman yazılmış.

Ebru Küçükgökdemir

***

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!