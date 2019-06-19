Bu yaz okunabilecek kitaplar

+ Sonra Oku
Bu yaz okunabilecek kitaplar
Bütün Yazıları

Bu yaz kitap okumak isteyenler bu kitapları deneyebilir. Plaja giderken deniz kokusu ile kendimizi kaybederek okumak isteriz. Artan kelime dağarcığı, kitap okumanın mutluluğu ve sessizlik içinde anlatacak kelimeler biriktirmek belki de en güzel yapılacak şeylerden.

 

O zaman, bu yaz plajlarda ne okuyacağız, seçelim. Çeşme, Alaçatı, Antalya ya da yurt dışına çıkarken kitap seçmek için bir mağazaya girersek parayı pek düşünmeyelim, derim. Kendinize ve ruhunuza yaptığınız yatırımın lafı mı olur?

 

Herkes önce bir kişisel gelişim ya da bir nefeste tüketilebilecek fast food kitaplara yönelir. Tavsiyem, onları elbette okuyun ama onun yanında kalbinizi aşk, savaş nefret gibi güçlü duyguları uyandıracak kitaplar ile taçlandırın. Bununla da yetinmeyerek gündemde bomba etkisi yaratan güçlü kitapları da markajınıza alabilirsiniz. Bir de yanına kültlerden bir takım alırsanız. Bu yaz çok verimli geçecektir.

 

Hayat tek düze yaşanmıyorsa bence kendinizi farklı denizlere atmanın bir sakıncası olmaz. Başlıyoruz…

 

Sinan Akyüz – İncir Kuşları

Her yaz okumak için önce Sinan Akyüz’ü tercih etmenin sebebi, duygu dalgalanmaları yaşattığı içindir. Bosnalı bir genç kız olan Suada’nın gerçek yaşamından akan o yakıcı aşkı savaş ve inanç ile harmanlamış. Pişman olmayacaksınız.

 

İşte İkigai

Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrını, onların günlük hayatlarından geleneksel rutinlerine kadar bilmediklerinizi detay detay açıklayan kişisel gelişim kitabı. Alıştığımız tarzdaki kişisel gelişim kitaplarından farklı olarak İkigai, sağlıklı beslenmeden ruhsal dinginliğe, spordan çalışma hayatına kadar pek çok konuda tavsiyede bulunuyor. Çekik gözleriyle dünyaya gülümseyerek bakan ve meditasyonlu vücut dilleri ile sakinleştiren Japonları kim sevmez ki?

 

Melinda Gates – The Moment Of Lift

Genç ve çalışan anneler ya da anne adayları dikkat! Biraz best-seller okuyalım mı? Bilgisayar bilimi mezunu ve yüksek okuyan, 3 çocuk annesi Melinda Gates yeni kitabı The Moment of Lift ile hayatından kesitler sunuyor. Gates’in kitabı yayınlanır yayınlanmaz New York’ta en çok satan kitaplar listesinde en üst sıraya yerleşti. Microsoft`ta binlerce kişiyi yöneten Bill Gates’in eşi Melinda tam zamanlı anne olmak istemiş. Bill Gates’in şokunu tahmin bile edemiyorum. “Fedakar Türk anne” deriz ya sanki Melinda’da bizden bir nota var. Gates kitabında, kadınların çocuk yetiştirmek için ne kadar fazla enerji ve zaman harcadıklarını ve asla bunların toplumda konuşulmaya değer bulunmadığına dem vurmuş. Okuyalım bakalım zeka ve zenginlik dediğimizde aklımıza gelen Gates’in eşi Melinda hanım neler döktürmüş…

 

İlber Ortaylı – Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler

Bazen bilgi birikimine saygı duyarsın. Bazen sadece seversin. Bende her ikisi mevcut. Siz İlber Ortaylı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence bu kitabı okunmaya değer. Her yıldan bize örnek vereceği kesin. Tarihin tozlu sayfalarının tozunu attıran yazdıysa okunur.

 

Son – Ayşe Kulin

Listemizde bir Ayşe Kulin olmasın mı? Hayatında “keşke”ler, yarım kalmışlıklar varsa okumak iyi gelecektir.

 

Gör Beni: İki Devrin Hikayesi

Son önerim ise Azra Sarızeybek Kohen’in ikileme olarak tasarladığı kitabı Gör Beni romanı olacak. 1930’lu yılların Türkiye’si anlatılıyor. Yine efsane karakterler ve 2 bölüm sinema filmi misali bir roman yazılmış.

 

 

Ebru Küçükgökdemir

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Haziran bitmeden bu meyve-sebzeleri tüketin
Haziran bitmeden bu meyve-sebzeleri tüketin
Yaş almanın güzel yanları
Yaş almanın güzel yanları
2019’da saç trendleri
2019’da saç trendleri
Yaşlanmayınız
Yaşlanmayınız
Şükret
Şükret
Kolay mı insanları tanımak, tanıyabilmek?
Kolay mı insanları tanımak, tanıyabilmek?
Çocuk parkları masum değil
Çocuk parkları masum değil
Beklemek ya da beklememek
Beklemek ya da beklememek

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Akne neden olur ve tedavisi nedir?
    Akne neden olur ve tedavisi nedir?

    Süresi : 02:07 İzlenme : 1440

  • Kolesterolü etkileyen gıdalar
    Kolesterolü etkileyen gıdalar

    Süresi : 02:36 İzlenme : 816

  • Karın sıkılaştıran egzersizler
    Karın sıkılaştıran egzersizler

    Süresi : 03:33 İzlenme : 1532

  • Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine nasıl yaklaşmalı?
    Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine...

    Süresi : 23:38 İzlenme : 0

  • Travmaya duyarlı okul
    Travmaya duyarlı okul

    Süresi : 08:03 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X