Bu 4 besin hem beyni ele geçiriyor hem de acıktırıyor!

Satın aldığımız yiyeceklerin içinde gizlenen çok sayıda toksik katkı maddesi vardır. Bu, sizi gerçekten acıktıracak ve duygusal yeme alışkanlıklarınızı kötüleştirmek için beyninizi ele geçirecek şekilde değiştirildiği anlamına gelmektedir. Beslenme uzmanları, aldığınız gıda ürünlerinin her zaman etiketini okumanızı tavsiye ediyor. İşte bu gıda katkı maddeleri hem beyninizi ele geçiriyor hem de sizi daha çok acıktırıyor.

1. Monosodyum glutamat (MSG)

Pek çok aromalı gıdaya eklenen MSG, pankreasınızı antagonize ederek daha fazla insülin salgılamasına neden olur. Bu, kendinizi daha aç hissetmenize neden olan bir hormonal katmanlardan biridir. MSG, diyabet ve obezite ile bağlantılıdır. Hatta beyin hücrelerinin aşırı uyarılmasına ve ardından kontrolsüz bir şekilde ateşlenmenize ve potansiyel olarak hücre ölümüne yol açmasına neden olabilen bir eksitotoksin olarak da kabul edilir.

2. Rafine un

Unda “rafine” kelimesi, kepeğin ve özün çıkarıldığı, ürünlerin raflarda daha uzun süre kalmasını sağlayan bir modifikasyon sürecini ifade eder. Ancak doğal olarak oluşan vitaminleri, mineralleri ve diyet lifini de ortadan kaldırır. Rafine un, özellikle beyaz un, kan şekeri seviyenizi hızla yükseltir, insülin seviyenizi yükseltir ve ardından düşmesine neden olur. Bu reaksiyon sizi çok çabuk acıktırır, bu da neden bir simit ya da bir dilim tost yedikten hemen sonra tekrar yemek yeme isteği duyabileceğinizi açıklar.

3. Rafine şeker

Beyaz şeker, vücutta rafine una çok benzer bir şekilde çalışır. Kan şekerinizi çok yükseltir ve kısa bir süre sonra düşmesine neden olarak şeker isteğinizi şiddetlendirir. Bir kez yemeye başladığınızda, durdurmak zor olabilir. Şeker, kısa bir süreliğine kendinizi iyi hissetmenize neden olabilir ve getirdiği dopamin salınımı nedeniyle vücudunuzda bir enerji kıvılcımı oluşturur. Gazlı içecekler, meyve suları ve diğer içeceklerin yanı sıra paketlenmiş yiyeceklerde bulunur ve metabolizmanızı bozar. Çalışmalar, bu katkı maddesinin leptin salınımını yavaşlattığını veya "doyum" hormonu olduğunu bulmuştur.

4. Glüten

Beyaz ekmeğe geri dönelim: Acıktırmasının bir diğer nedeni de glüten içeriğidir. Gluten, genellikle işlenmiş gıdalarda bulunan buğdayda bulunan bir proteindir. Rafine edildiğinde şekere benzer özellikleri nedeniyle belirli insan gruplarında iltihaplı olabilir ve aynı zamanda bağırsakları tahriş eder. İyi bir kural, bir ay boyunca glüten içeren ürünlerden kaçınmaktır. Nasıl hissettiğinizi görün ve isteklerinizi daha iyi kontrol edip etmediğinizi not edin.

Bunların yerine, polifenolleri en iyi arkadaşınız yapın!

Polifenoller, sağlığı geliştirici özellikler içeren bir mikro besin türüdür. Kan dolaşımımızı ve toksinlerimizi temizlemek için önemlidirler. Açlığı ve sağlıksız katkı maddeleriyle doldurulmuş gıdalara karşı istekleri kontrol etmenin anahtarıdırlar.

İşte polifenol içeriği yüksek olan yiyecekler:

Avokado

Çilek

Brokoli

Kiraz

Şili biberi

Turunçgiller

Kahve

Keten tohumu

Bitter çikolata

Sarımsak

Bakliyatlar

Mango

Fındık

Zeytin

Soğanlar

Kekik ve diğer baharatlar

Kabak

Ispanak

Yeşil çay

Polifenoller kan şekeri seviyenizi azaltabilir ve kontrol edebilir. Bu nedenle, diyetinizi değiştirmek ve daha besleyici bir şekilde beslenmek istiyorsanız, bu gıdaları tüketmek başlamak için mükemmel bir yoldur.

Kaynak: Amy Shah. "Harvard nutritionist: 4 toxic food ingredients that ‘actually make you hungrier’ and ‘hijack the brain’—eat this instead". Şuradan alındı: https://www.cnbc.com/2023/06/02/harvard-nutritionist-food-additives-that-make-you-hungrier-and-hijack-the-brain-what-to-eat-instead.html?forYou=true. (02.06.2023).