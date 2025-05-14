Yaz mevsimine özel mutfak dekorasyon önerileri

Havaların ısınmasıyla birlikte balkonlar hareketlenir, evimizin daha canlı ve ferah olmasını isteriz. Peki, mutfaklara da yaz dokunuşu yapamaz mıyız? Tabii ki yaparız. İşte yaz mevsimine özel mutfak dekorasyon önerileri...

Yaz mevsimine özel mutfak dekorasyon önerileri
Yaşam
Giriş: 14 Mayıs 2025 14:20
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Sıcak hava, uzun günler ve bol güneş… Yaz mevsimi yalnızca gardırobumuzu değil, yaşam alanlarımızı da hafifletip canlandırma zamanı! Evin kalbi olan mutfağınızı yaz ruhuna uygun bir şekilde dekore ederek ferah bir atmosfer yaratmak mümkün. İşte yaz mevsimine özel mutfak dekorasyon önerileri:


Canlı renklerle mutfağınıza enerji katın

Yazın ruhuna uygun olarak sarı, turuncu, mint yeşili veya gökyüzü mavisi gibi enerjik renkleri kullanabilirsiniz. Sandalyeleri boyamak, duvarlara dekoratif tablolar asmak ya da renkli mutfak tekstilleriyle ortamı canlandırmak çok etkili olacaktır.


Hafif ve doğal malzemeler tercih edin

Ahşap, hasır, bambu gibi doğal dokular hem yaz temasına uyum sağlar hem de sıcak havalarda serin bir his uyandırır. Hasır sepetler ya da bambu servis tabakları küçük ama etkili dokunuşlardır.


Dekorasyon trendi: Kahve köşesi
Dekorasyon trendi: Kahve köşesi

Bitkilerle canlılık katın

Yazın doğası mutfağınıza taşınabilir. Nane, fesleğen, biberiye gibi taze otları mutfak penceresi önünde sergileyebilir; küçük saksı bitkileriyle yeşil bir atmosfer yaratabilirsiniz.


Açık raflarla ferahlık yaratın

Kışın kalabalık mutfak dolapları yerine açık raf sistemleri yaz için idealdir. Sık kullandığınız renkli tabaklar ya da kavanozları estetik bir şekilde sergileyerek hem dekoratif hem pratik bir alan yaratabilirsiniz.


Yaz temalı aksesuarlar ekleyin

Limon desenli masa örtüleri, deniz kabuğu figürlü süsler ya da mevsim meyveleriyle dolu cam kavanozlar gibi yazı çağrıştıran aksesuarlarla mutfağınızın havasını anında değiştirebilirsiniz.


Yaz mevsimi, mutfağınızı hafifletmek ve doğayla bütünleşen bir atmosfer yaratmak için harika bir dönem. Küçük dokunuşlarla büyük değişiklikler yaratabilir, evinizin en çok vakit geçirilen alanını mevsime uygun hale getirebilirsiniz.


Yazlık ev dekorasyonu incelikleri
Yazlık ev dekorasyonu incelikleri

Mutfağınıza farklı bir hava katacak 8 bitki

Mutfak koşullarında yaşayabilen ve güzelliğini korumaya devam eden bitkilere göz atın.

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Evin belki de en yaşayan kısmı olan mutfağın gün içinde sıkça değişen koşullarına rağmen yeşil dostlarımızdan uzak kalmasına gerek yok. Mutfakta yetiştirebileceğiniz birbirinden güzel 8 bitkiyi sizin için listeledik.
1-Duvar sarmaşığı Direkt güneş ışığı aldığı sürece lavaboların üzerine veya pencere kenarına asılabilen bu bitki, yeşilin farklı tonları üzerine sivri yaprak köşeleriyle siyah, beyaz, sarı gibi renkler içererek her mutfağa uyabilecek bir türü içinde barındırırken aynı zamanda havayı formaldehit, benzen, küf ve bakteri gibi oda havasını kirleten etkenlerden arındırıyor.
2- Aloe vera Ölümsüz bitki diye de tanınan aloe vera, adının hakkını vererek mutfağın zorlu ve değişken şartlarında dahi hayatta kalabiliyor. Yapraklarının arasında bulundurduğu cilde ve yara iyileşmesine iyi gelen jel ise tek başına mutfakta bulundurmak için geçerli bir sebep oluşturuyor.
3- Salon yaprağı İsminin sınırlarını aşan bu bitki, ışığın loş, ısının değişken ve sulamanın seyrek olmasına bakmadan hayatta kalabiliyor.
4- Karyağdı çiçeği Beyaz süsleriyle her mevsim çiseleyen kar görüntüsü sunan bu çiçeği direkt soğuk veya sıcak hava akımına maruz kalacağı ısıtıcı ve klimalardan uzak bir yere asarsanız, mutfağınıza renk katarken alandan da feragat etmemiş olursunuz.
5- Kurdele çiçeği Bir pencere kenarında ya da güneş alan bir dolap üzerine yerleştirdiğinizde pek bakım gerektirmeden büyüyecek olan kurdele çiçeği, koku ve duman gibi hava kirleticileri ortamdan uzaklaştırır.
6- Fesleğen Yemeğinize son dokunuş olarak bir tutam fesleğen eklemekten daha iyi bir şey varsa o da kendi yetiştirdiğiniz fesleğeni taze hasat edip eklemek olabilir. Gerektikçe ufak bir tutam koparmanız, fesleğeninizin daha bereketli bir şekilde büyümesini sağlar.
7- Paşa kılıcı Fazla ışık ve suya ihtiyaç duymadan adeta kendi başının çaresine bakan paşa kılıçları, meşgul bir hayatı olup yine de mutfağını renklendirmek isteyenler için harika bir seçim olabilir. Ayda bir veya iki kez sulamanız harici pek bir bakım istemeden hayatta kalan bu bitkiler, büyük boyutlara da ulaşabiliyor.
8- Salon sarmaşığı Pek bir özen istemeden, raflardan ve dolaplardan sarkarak mutfağınızı güzelleştirebilen bu sarmaşıklar özel bir ışıklandırma da istemiyor. Referanslar: Sadie Trombetta "8 of the Best Houseplants That'll Thrive in Any Kitchen" Şuradan alındı: https://www.thekitchn.com/8-house-plants-you-should-add-to-your-kitchen-240560 (31.05.2020)



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