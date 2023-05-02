Bottega Veneta'dan Kate Moss kitabı

"Kate Moss benim ilk Google aramamdı. Aile yazıcısından ilk onun fotoğrafı basıldı. Ne zaman bir modem duysam Kate'i düşünüyorum, çünkü gençliğimde çoğunlukla onun fotoğraflarına bakardım. Bu nedenle sonsuza dek onunla ilişkilendireceğim bir ses. O, benim ikonum oldu. Benim için evde günlük bir rutin haline gelen gençlik aktivitesiydi. Eğer 'Kate Moss'umu' yapıyorsam, bu resim toplamanın ortasında olduğum anlamına geliyordu. Bu hobi bir tür eğitim haline geldi. Bu fanzin Kate ve reşit olmamı tanımlayan bir dosyanın sayfalarına övgüdür. O benim ilkimdi."