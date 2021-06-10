Bir çocuğu iki dilli yetiştirmek için 7 neden

Yabancı dili anadili gibi konuşmak modern toplumların gereklilikleri arasında yer alıyor. Yabancı diploma almak, büyük dünya şirketlerinde iş bulmak, kendi kendine eğitim almak, iklim ve yaşam koşullarına daha uygun bir ülkeye taşınmak gibi geniş fırsatlar sunuyor.

Peki, bir çocuğu iki dilli bir ortamda büyütmek neden faydalıdır?

1- Hızlı dil öğrenme

Çocuk ne kadar küçükse, yabancı dili o kadar hızlı öğrenir. Erken yaşlardan itibaren kulağı yabancı dile aşina olursa, öğrenmek çok daha kolay hale gelir. Bunun nedeni, çocukların hem yerli hem de yabancı dili öğrenmek için özel yeteneklere sahip olmasıdır. Günümüzde konuşmanın gelişimine özel bir önem verilmesi boşuna değildir. Birçok insan çocuğunu 4-5 yaşına geldiğinde (en uygun yaş) dil kurslarına vermeye karar verir. Bazıları ise okula gitmeye daha yakın yaşlarda… Ancak çocuk daha büyükse, fırsatların kaçırıldığını düşümeye gerek yok. Her halükarda, dili şimdi öğrenmesi bir yetişkinden daha kolay olacaktır.

2- Geliştirilmiş bilişsel yetenekler

Çok sayıda araştırma, iki dilliliğin zeka, tepki verme, hafıza gelişimi, matematiksel beceriler ve mantık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu doğrulamaktadır. Londra'daki Nöroloji Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından elde edilen verilere göre, dil öğrenimi beynin gri maddesinin yoğunluğunu değiştirir. Bu tür çocuklar, beşeri bilimler ya da teknik konularda veya herhangi bir okul bilgisini çok daha kolay öğrenirler. Dili öğrenmek tüm düşünce süreçlerini uyarır. Hafıza gelişir ve yaşa bağlı hafıza kaybı çok daha geç gerçekleşir. Hatta bir veya daha fazla yabancı dil konuşan insanların daha esnek ve üretken düşünceye sahip olduğu varsayan bir "iki dilli üstbiliş" kavramı bile bulunuyor.

3- Yaratıcı yaklaşım

İki dil bilmek, çocukların yaratıcı ve çok yetenekli insanlar olarak yetişmelerine olanak sağlıyor. Bu çocuklar, yeni durumlara yaşıtlarından daha hızlı uyum sağlıyor, hızlı fikir akışı üretebiliyor, stresli durumlarla kolayca başa çıkabiliyorlar. Bu tür insanlar, gelecekte bir iş başvurusunda bulunduklarında, herhangi bir şirkete, topluluğa daha kolay entegre oluyorlar. Yabancı dil öğrenmek zekamızı ve karar vermemizi de doğrudan etkiler. Bir kişi farklı bir dilde düşünebildiğinde, daha bilinçli kararlar verir ve en zor durumlardan bile kurtulmanın farklı yollarını bulmaya çalışır.

4- Güçlü kişilik

Bu tür çocukların manipüle edilmesi zordur, kişiliklerini korumaları daha kolaydır. Bu, doğrudan onların bireysel gelişimleriyle ilgilidir. Gerçek şu ki iki dil bilenler büyüdükçe iki farklı kaynaktan veri alıp, işleyeceği zengin bir bilgiye sahip olur.

5- Mükemmel müzik kulağı

Fonetik olarak mükemmel konuşmayı tanıma ve ayırt etme yeteneği, müzik kulağından sorumlu beyin bölümleri ile ayrılmaz bir bütündür. Birkaç dil bilen bir kişi, tek dil bilenlerden çok daha fazla sesi tanıyabilir.

6- Gelişmiş iletişim becerileri

İki dil bilen çocuklar diğer insanlarla daha kolay iletişim kurarlar. Duygusal zekaları, sadece ana dillerini konuşan yaşıtlarından daha iyi gelişmiştir. Başkalarının duygularını iyi okurlar, muhatapların ruh halini ve niyetlerini anlarlar. Novakid Online İngilizce Okulu Metodolog ve öğretim görevlisi Amy Krolevetskaya konu hakkında şu ifadeleri kullanıyor: "Küçük yaşlardan itibaren iki dil öğrenen çocuklar iletişimde daha rahattır. Onlar 'Çifte Özgürlük' seviyesine ve gelişmiş bir benlik duygusuna sahiptir. Barışa, farklı insanlarla ilişkilere daha açıklar. Yaşlandıkça, dünyayla iletişim kurmak için daha fazla fırsata sahip olduklarını hissediyorlar, bu da onlara tüm yaşam olaylarında güven veriyor."

7- Alzheimer’ı geciktirme

Doktorlar, beynin artan gelişiminin yaşlılıkta Alzheimer sendromu gelişimini yavaşlattığı görüşünü dile getirdiler. Nöropsikologlara göre iki dilde iletişim kurma pratiği, mantıksal sorunların sürekli çözümüyle karşılaştırılabilir ve bu, gelecekte demansın ertelenmesi için ideal bir eğitimdir.

İlginç gerçek: Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlası iki dillidir ve bu arada, bu sadece küreselleşmenin ve asimilasyonun sonucu değil. Örneğin, Kanada ve İsviçre'de (daha fazla ülke sayılabilir) birkaç ulusal dil mevcuttur. Evet, Türkiye’de de birçok iki dilli var.

Çocuğumun iki dil konuşmasına nasıl yardımcı olabilirim?

Ebeveynler yabancı bir dilde konuşabiliyorsa günlük durumlarda İngilizce kullanmaları ideal olacaktır. En iyi çözüm anadili İngilizce olan kişilerle derslerdir. Online İngilizce Okulu Novakid, yabancılardan öğrenmek için bir fırsattır. Novakid'in hazinesinde İngiltere, ABD, Filipinler, Güney Afrika, İrlanda ve Kanada'dan sadece nitelikli ve özenle seçilmiş öğretmenler vardır. Dersler, çocuğun öğretmenle etkileşim kurma fırsatı bulduğu sanal bir sınıfta yapılır. Derse görsel materyaller ve tartışma için ilginç konular eşlik ediyor. İnteraktif egzersizleri çizim, şarkı söyleme ve çeşitli oyunlar takip eder. Dersler 4 yaşından itibaren küçük çocuklar ve 12 yaşına kadar olan okul çocukları için uygundur. Bireysel dersler öğrencinin yaşına ve bilgi düzeyine göre ayarlanır.

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