Benzersiz 50 insan

Avustralya'n\u0131n kuzeydo\u011fusundaki Soloman Adalar\u0131'nda ya\u015fayan Melanezyal\u0131lar adl\u0131 yerli bir grup insan, g\u00fczel koyu tenleri ve do\u011fal sar\u0131 sa\u00e7lar\u0131yla \u00fcnl\u00fc.. Vitiligo ve Heterokromya hastal\u0131klar\u0131 tek bir b\u00fcnyede bulu\u015funca.... \u0130\u015fitme kayb\u0131na ve sa\u00e7, cilt ve g\u00f6zlerin renginde de\u011fi\u015fikliklere (pigmentasyon) neden olabilen bir grup genetik hastal\u0131k olan Waardenburg Sendromu'na sahip bir \u00e7ocuk.. Bol \u00e7illi bir cilt.... G\u00f6z\u00fcn\u00fcn k\u00fc\u00e7\u00fck bir alan\u0131 mavi olan bir adam.... Vitiligo.... Melez bir \u00e7ocukta beyaz sa\u00e7, mavi g\u00f6z ve y\u0131ld\u0131r\u0131ma benzer beyaz bir \u00e7izgi.... "Taranamayan Sa\u00e7 Sendromu"na sahip bir \u00e7ocuk... Bu sendrom ergenlik d\u00f6neminde ortadan kaybolan zarars\u0131z bir sendrumdur.. Heterokromya ve tezat\u0131n g\u00fcc\u00fcne dikkat \u00e7eken makyaj.... Filipinler'de ya\u015fayan bir k\u0131z \u00e7ocu\u011fu.... 40 ya\u015f\u0131nda vitiligo te\u015fhisi konulmu\u015f bir birey.... \u0130ri g\u00f6z bebe\u011fi sendromu.... Yaln\u0131zca bir ka\u015f\u0131n bembeyaz olmas\u0131.... Genetik mozaik.... "Kurt adam sendromu"na sahip bir adam.... Babadan o\u011fula genetik miras.... Uzun parmaklar.... V\u00fccutta yer alan ba\u011f dokular\u0131n\u0131n olmas\u0131 gereken daha zay\u0131f hale gelmesine neden olan genetik bir durum olarak bilinen Ehlers-Danlos sendromuna sahip bir kad\u0131n.... Sakalda mini bir kas\u0131rga.... \u0130ri g\u00f6z bebe\u011fi sendromu.... Elinin tersini de kullanabilen bir birey.... Esnek bacaklar demi\u015fken.... Bir tutam beyaz sakal.... \u0130\u015fte birbirinden farkl\u0131 genetik \u00f6zelliklere sahip di\u011fer insanlar.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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