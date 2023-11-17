Benzersiz 50 insan

Her birimiz benzersiz birçok özelliğe sahip olsak da bazı insanların gerçekten eşi benzeri yok! İşte genetik özellikleri nedeniyle "benzersiz" sayılan 50 insan!

Yaşam
Giriş: 17 Kasım 2023 00:50 Güncelleme: 17 Kasım 2023 00:52
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  • Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Soloman Adaları'nda yaşayan Melanezyalılar adlı yerli bir grup insan, güzel koyu tenleri ve doğal sarı saçlarıyla ünlü.

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  • Vitiligo ve Heterokromya hastalıkları tek bir bünyede buluşunca...

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  • İşitme kaybına ve saç, cilt ve gözlerin renginde değişikliklere (pigmentasyon) neden olabilen bir grup genetik hastalık olan Waardenburg Sendromu'na sahip bir çocuk.

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  • Bol çilli bir cilt...

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  • Gözünün küçük bir alanı mavi olan bir adam...

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  • Vitiligo...

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  • Melez bir çocukta beyaz saç, mavi göz ve yıldırıma benzer beyaz bir çizgi...

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  • "Taranamayan Saç Sendromu"na sahip bir çocuk... Bu sendrom ergenlik döneminde ortadan kaybolan zararsız bir sendrumdur.

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  • Heterokromya ve tezatın gücüne dikkat çeken makyaj...

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  • Filipinler'de yaşayan bir kız çocuğu...

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  • 40 yaşında vitiligo teşhisi konulmuş bir birey...

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  • İri göz bebeği sendromu...

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  • Yalnızca bir kaşın bembeyaz olması...

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  • Genetik mozaik...

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  • "Kurt adam sendromu"na sahip bir adam...

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  • Babadan oğula genetik miras...

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  • Uzun parmaklar...

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  • Vücutta yer alan bağ dokularının olması gereken daha zayıf hale gelmesine neden olan genetik bir durum olarak bilinen Ehlers-Danlos sendromuna sahip bir kadın...

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  • Sakalda mini bir kasırga...

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  • İri göz bebeği sendromu...

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  • Elinin tersini de kullanabilen bir birey...

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  • Esnek bacaklar demişken...

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  • Bir tutam beyaz sakal...

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  • İşte birbirinden farklı genetik özelliklere sahip diğer insanlar...

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