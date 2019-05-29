İki dil öğrenmek bebeklere yarıyor

Bebeklerin dil öğrenmesi bilişsel becerileri geliştiriyor

Henüz bebekken anadilin dışında başka bir dil daha öğrenmek, beyin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor.

Günümüzde birçok aile bebeğini bilingual (çok dilli) yetiştirmek istiyor. Bebeklerin dil öğrenmesi, kültürel ve deneyimsel olarak ailelerin tercih ettiği bir yol olmasının yanı sıra; hayatın ilk yıllarında anadili ile beraber başka bir dil daha öğrenmek aynı zamanda bebeklerin beyin gelişimini olumlu yönde etkileyerek de faydalı oluyor.

Bebekken yabancı dil öğrenmenin faydaları

Yapılan araştırmalar, birden fazla dil öğrenen bebeklerin birçok açıdan tek dil öğrenenlere göre daha iyi gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor. American Speech-Language-Hearing Association’un verilerine göre, çok dilli (bilingual) olmanın birçok faydası var:

Yeni kelimeler öğrenmek kolaylaşır

Kafiye ve ritim duygusu gelişir

Konuşmayı ve yazmayı öğrenirken kelimeleri seslerinden ayırt etme becerisi gelişir

Yeni bilgiler öğrenme yeteneği gelişir

Kavramları kategorize etme ve gruplandırma becerisi gelişir

Dinleme becerisi gelişirken dikkat ve konsantrasyon da artar

Öğrendiği dili konuşan diğer kişilere karşı empati ve bağlılık gelişir

Araştırmalara göre 5 yaşından büyük insanların yaklaşık %12’si çok dilli ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Birden fazla dil bilmek, dünya genelinde daha önemli ve yaygın hale geliyor. Başka diğer birçok yetenek gibi dil becerisi de yetişkinliğe kısasla çocuklukta çok daha kolay geliştirilebiliyor. Bu yüzden mümkün olduğunca erken yaşta çocukları yeni bir dil ile karşılaştırmak önem kazanıyor.

2017 yılında yayınlanan bir araştırmada da ilginç sonuçlar elde edilmişti. Çalışma, 3-5 aylıkken Hollandalı aileler tarafından evlat edinilen ve Avrupa’da yetişen Koreli insanlar üzerinde yapıldı. Bebekken Kore diline maruz kalan ama hayatı boyunca bu dili hiç öğrenmemiş olan yetişkinlerin Koreceyi ne kadar hızlı öğrenebileceği ölçüldü. Araştırma sonucunda beklenen sonuçlara ulaşıldı; bebekken çevresinde Korece konuşulmuş olan yetişkinler, kontrol grubuna kıyasla Koreceyi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenmeye başladılar.

Bebekken sadece bir dili duymuş olmak bile, ilerleyen yaşlarda o dili öğrenirken kolaylık sağlayabiliyor. Bu nedenle bebeklerin ikinci bir dil öğrenmesi, bebek o dili gerçekten de anadili gibi konuşmayı öğrenmese bile, ileri yaşlarda dil öğrenmesine katkıda bulunuyor.

Bebekler nasıl yabancı dil öğrenir?

Bebekler, çevrelerinde konuşulanları duyma ve bunlara dikkat edebilme becerisi ile doğarlar. Hamileliğin 24. haftasında anne karnındaki bebek, dışarıdaki sesleri duymaya ve algılamaya başlar. Doğumdan sonraki ilk bir yıl da, bebeklerin konuşma dilini algıladığı ve dikkatle dinlediği bir dönemdir. Bir yaşına giren bebeğin dikkati ise artık sadece anadili üzerinde yoğunlaşmaya başlar.

Yetişkinler olarak yapmakta zorlandığımız şeylerden biri, farklı diller arasındaki bağlantıları kurarak yeni diller öğrenmek. Bebekler yaşamdaki ilk yıllarında bunu çok daha kolay yaparlar çünkü beyinleri öğrenmeye yaşam boyunca olduğumuzdan çok daha açıktır. İlk bir yılda bebeğin çevresinde yabancı bir dil konuşulması ve çocuğun yeni bir dili düzenli olarak duyması onu geliştirir ancak bir yaşından sonra da dil gelişimini desteklemek mümkün. Dil öğrenmenin beyin gelişimine katkıda bulunması, 5 yaşına kadar etkili olan bir durum. Yapılan araştırmalar, bebeğin dil gelişimi için çevrelerinde ne sıklıkta ve kalitede ikinci dil konuşuluyor olduğunun önemini vurguluyor. Bebeklerin düzenli olarak bebeklere uygun yabancı dil öğreten videolar izlemesi iyi bir yöntem ancak birebir, yüz yüze yapılan çalışmalar çok daha etkili. Yine araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, 5 hafta boyunca 12 kez oyunlu-sohbetli bir dil seansı alan bebekler, ikinci bir dil öğrenmek için gerekli altyapıyı oluşturmuş oluyorlar.

BİRDEN ÇOK DİLE MARUZ KALAN BEBEK GEÇ KONUŞABİLİR! Beyin temelli eğitim ve öğrenme ... HELEN DORON: “İNGİLİZCE BEBEKKEN ÖĞRENİLİR!” Geliştirip kendi adını verdiği y...