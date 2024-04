Bebekler neden güzel kokar?

Yeni doğmuş bir bebeği kucağınızda tutarken hiç derin bir nefes alma isteği duydunuz mu? Cevabınız “evet” ise kesinlikle yalnız değilsiniz. Peki, bebeklerde sadece onların kokusunu solumak istememizi sağlayan şey nedir?

Muhtemelen sadece birkaç hafta süren yeni doğmuş bebek kokusunun nedenine dair net cevap olmasa da, bu eşsiz kokunun arkasında ne olduğuna dair en az bir teori var: Verniks.

Yeni doğanlar, verniks kazeoza olarak bilinen mumsu beyaz maddeyle kaplı amniyotik sıvıda aylarca yüzdükten sonra dünyaya gelirler. Araştırmacılar bu sıvıların ve maddelerin yeni bebek kokusunda rol oynadığını öne sürüyor. 2019'da yapılan bir araştırmada, amniyotik sıvının kokusunu yeni doğmuş bir bebeğin kafasının kokusuyla karşılaştırdı ve bazı bileşenlerin benzer olmasına rağmen yeni doğan kokusunun daha fazla kimyasal element içerdiğini ve ayrı ayrı farklı olduğu sonucuna varıldı.

Aslında buna sebep olan ne olursa olsun, yeni doğan kokusu, belirleyici bir belirteç olarak güçlüdür. 1987'de yapılan çok eski bir çalışmada, kadınların yüzde 90'ı, bebekleriyle yalnızca 10 dakika ila bir saat arasında vakit geçirdikten sonra yeni doğan bebeklerini koku yoluyla tanıyabildi…

Bebek kokuları annelere iyi hissettiriyor

2013 yılında yapılan bir çalışma, ebeveynleri için tanımlayıcı bir özellik olmasının yanı sıra, bebek kokusunun kadınların beyninin ödüllerle ilgili bölgesindeki dopamin yollarını tetiklediğini gösterdi. Bu tetiklenme durumu lezzetli yemeğin kokusu, yemek arzusunun tatmin edilmesinde de yaşanıyor.

Ya bebeğiniz o kadar güzel kokmuyorsa?

Arada bir bebeğinizin kokusunun beklediğiniz gibi muhteşem bir koku olmadığını düşünebilirsiniz. Hoş olmayan bebek kokularının bazı potansiyel nedenleri şunlardır:

Kaka

Yeni doğan bebekler çok fazla kaka yapma eğilimindedir ve yeni doğan kakası en kötü kokuya sahip kaka olmasa da yine de burnunuzu hoş olmayan bir şekilde gıdıklayabilir.

Süt veya formül kalıntısı

Emzirme sırasında bebeğinizin ağzının kenarından damlayan süt ve bebeğinizi besledikten sonra sık sık meydana gelen tükürükler arasında, ara sıra ekşi süt kokusu almanız sürpriz olmamalıdır. Beslendikten sonra hızlıca silseniz bile, damlalar o sevimli boğumlarda birikebilir ve boyunlarına süzülebilir.

Katılara giriş

Bebeğiniz yaklaşık 6 aylıkken katı gıdalara başladığınızda, çocuğunuzun kakasının daha güçlü bir koku aldığını fark edebilirsiniz. Ayrıca çocuğunuzun kakasının daha büyük olduğunu ve yediği yiyeceklere bağlı olarak çeşitli renklerde olduğunu da görebilirsiniz.

