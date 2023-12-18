Bebeğinizi mevsime ve ayına göre besleme rehberi

Mayıs ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?
Mayıs ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?
Semizotu verebilirsiniz.
Mayıs ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:
Yeşil erik
Malta eriği verebilirsiniz.
Mayıs ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?
Mayıs ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:
Enginar
Kuşkonmaz
Barbunya
Salatalık verebilirsiniz.
Mayıs ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:
Yeşil erik
Malta eriği verebilirsiniz.
Mayıs ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?
Mayıs ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.
Mayıs ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:
Yeşil erik
Malta eriği verebilirsiniz.
Mayıs ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?
Mayıs ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:
Ebegümeci
Domates verebilirsiniz.
Mayıs ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:
Çilek verebilirsiniz.
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