Bebeğinizi mevsime ve ayına göre besleme rehberi

Bazen 5. ayda olsa da anne sütü alan bebekler genellikle 6. ayında ek gıdaya başlıyor. Bebeğinizi mevsimine ve bebeğinizin ayına uygun beslenmek ise oldukça önemli... İşte bebeğinizi mevsime ve ayına göre beslemek için mini bir rehber...

Anne - Baba
Giriş: 18 Aralık 2023 11:54 Güncelleme: 18 Aralık 2023 12:02
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  • Ocak ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Ocak ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Ocak ayında bebeğinize sebze olarak:

    Balkabağı

    Tatlı patates

    Havuç

    Pırasa

    Kereviz

    Kabak

    Dereotu verebilirsiniz.

    Ocak ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz

    Armut

    Ayva verebilirsiniz.

    Ocak ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Ocak ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Ispanak

    Pancar

    Brokoli

    Pazı

    Karnabahar

    Roka verebilirsiniz.

    Ocak ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz

    Armut

    Ayva verebilirsiniz

    Ocak ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Ocak ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

    Ocak ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz

    Armut

    Ayva verebilirsiniz.

    Ocak ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Ocak ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Brüksel lahanası

    Karaturp

    Kırmızıturp

    Lahana verebilirsiniz.

    Ocak ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:

    Portakal

    Greyfurt

    Mandalina verebilirsiniz.

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  • Şubat ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Şubat ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Brokoli

    Kereviz

    Pırasa

    Havuç

    Kabak

    Balkabağı verebilirsiniz.

    Şubat ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz

    Armut

    Ayva verebilirsiniz.

    Şubat ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Şubat ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Karnabahar

    Pazı

    Ispanak

    Pancar verebilirsiniz.

    Şubat ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz

    Armut

    Ayva verebilirsiniz.

    Şubat ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Şubat ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

    Şubat ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz

    Armut

    Ayva

    Nar verebilirsiniz.

    Şubat ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Şubat ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Brüksel lahanası

    Turp verebilirsiniz.

    Şubat ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:

    Elma

    Muz

    Armut

    Ayva

    Nar

    Greyfurt

    Mandalina verebilirsiniz.

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  • Mart ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Mart ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Havuç

    Pırasa

    Brokoli

    Kabak

    Balkabağı verebilirsiniz.

    Mart ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz verebilirsiniz.

    Mart ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Mart ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Ispanak

    Karnabahar

    Kuşkonmaz verebilirsiniz.

    Mart ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz verebilirsiniz.

    Mart ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Mart ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

    Mart ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz verebilirsiniz.

    Mart ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Mart ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Kırmızı turp

    Turp verebilirsiniz.

    Mart ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:

    Elma

    Muz verebilirsiniz.

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  • Nisan ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Nisan ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Semizotu

    Nisan ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Can erik verebilirsiniz.

    Nisan ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Nisan ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Soğan

    Sarımsak

    Kuşkonmaz

    Marul

    Enginar verebilirsiniz.

    Nisan ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Can erik verebilirsiniz.

    Nisan ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Nisan ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz bunlara ek olarak verebileceğiniz besinler:

    Bezelye verebilirsiniz.

    Nisan ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Can erik verebilirsiniz.

    Nisan ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Nisan ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere 12. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

    Nisan ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:

    Can erik verebilirsiniz.

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  • Mayıs ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Mayıs ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Semizotu verebilirsiniz.

    Mayıs ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Yeşil erik

    Malta eriği verebilirsiniz.

    Mayıs ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Mayıs ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Enginar

    Kuşkonmaz

    Barbunya

    Salatalık verebilirsiniz.

    Mayıs ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Yeşil erik

    Malta eriği verebilirsiniz.

    Mayıs ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Mayıs ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

    Mayıs ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Yeşil erik

    Malta eriği verebilirsiniz.

    Mayıs ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Mayıs ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Ebegümeci

    Domates verebilirsiniz.

    Mayıs ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:

    Çilek verebilirsiniz.

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  • Haziran ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Haziran ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Patates

    Kabak

    Semizotu

    Dereotu

    Dolma biberi verebilirsiniz.

    Haziran ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Yeşil erik

    Malta eriği

    Kayısı

    Şeftali verebilirsiniz.

    Haziran ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Haziran ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Soğan

    Sarımsak

    Salatalık

    Marul

    Asma yaprağı verebilirsiniz.

    Haziran ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Yeşil erik

    Malta eriği

    Kayısı

    Şeftali

    Kiraz verebilirsiniz.

    Haziran ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Haziran ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Buna ek olarak:

    Bezelye

    Çalı fasulyesi verebilirsiniz.

    Haziran ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Yeşil erik

    Malta eriği

    Kayısı

    Şeftali

    Kiraz verebilirsiniz.

    Haziran ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Haziran ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Domates verebilirsiniz.

    Haziran ayında 12 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Yeşil erik

    Malta eriği

    Kayısı

    Şeftali

    Kiraz verebilirsiniz.

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  • Temmuz ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Temmuz ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Dereotu

    Taze fasulye

    Kabak

    Semizotu

    Dolmalık biber verebilirsiniz.

    Temmuz ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Kayısı

    Şeftali

    Erik verebilirsiniz.

    Temmuz ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Temmuz ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Salatalık

    Barbunya fasulyesi

    Börülce

    Mısır verebilirsiniz.

    Temmuz ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Kayısı

    Şeftali

    Erik

    Kavun

    Karpuz

    Ahududu

    Vişne verebilirsiniz.

    Temmuz ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Temmuz ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bunlara ek olarak:

    Bezelye

    Çalı fasulyesi verebilirsiniz.

    Temmuz ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Kayısı

    Şeftali

    Erik

    Kavun

    Karpuz

    Ahududu

    Vişne verebilirsiniz.

    Temmuz ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Temmuz ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Domates

    Patlıcan

    Temmuz ayında 12 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Kayısı

    Şeftali

    Erik

    Kavun

    Karpuz

    Ahududu

    Vişne verebilirsiniz.

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  • Ağustos ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Ağustos ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Dolmalık biber

    Taze fasulye

    Kabak

    Kapya biber

    Semizotu verebilirsiniz.

    Ağustos ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Kayısı

    Kırmızı erik

    Şeftali

    Mürdüm eriği verebilirsiniz.

    Ağustos ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Ağustos ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Salatalık

    Barbunya fasulyesi

    Börülce

    Bamya verebilirsiniz.

    Ağustos ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Kayısı

    Kırmızı erik

    Şeftali

    Kavun

    Karpuz

    Vişne

    İncir

    Üzüm verebilirsiniz.

    Ağustos ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Ağustos ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

    Ağustos ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Kayısı

    Kırmızı erik

    Şeftali

    Kavun

    Karpuz

    Vişne

    İncir

    Üzüm verebilirsiniz.

    Ağustos ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Ağustos ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Domates

    Patlıcan

    Ağustos ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:

    Böğürtlen verebilirsiniz.

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  • Eylül ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Eylül ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Taze fasulye

    Kabak

    Dolmalık biber

    Kapya biber

    Havuç

    Eylül ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Mürdüm eriği

    Şeftali verebilirsiniz.

    Eylül ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Eylül ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Pazı

    Barbunya fasulyesi

    Börülce

    Salatalık verebilirsiniz.

    Eylül ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Mürdüm eriği

    Şeftali

    Kavun

    Karpuz

    İncir

    Üzüm verebilirsiniz.

    Eylül ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Eylül ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

    Eylül ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Mürdüm eriği

    Şeftali

    Kavun

    Karpuz

    İncir

    Üzüm verebilirsiniz.

    Eylül ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Eylül ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Mantar

    Patlıcan

    Domates verebilirsiniz.

    Eylül ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:

    Kızılcık verebilirsiniz.

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  • Ekim ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Ekim ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Pırasa

    Havuç

    Taze fasulye verebilirsiniz.

    Ekim ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Armut verebilirsiniz.

    Ekim ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Ekim ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Kıvırcık salata

    Karnabahar

    Salatalık verebilirsiniz.

    Ekim ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Armut

    Üzüm

    İncir verebilirsiniz.

    Ekim ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Ekim ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

    Ekim ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Armut

    Nar

    Üzüm

    İncir verebilirsiniz.

    Ekim ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Ekim ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Lahana

    Kırmızı turp

    Domates

    Patlıcan

    Mantar verebilirsiniz.

    Ekim ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:

    Kızılcık verebilirsiniz.

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  • Kasım ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Kasım ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Balkabağı

    Kereviz

    Pırasa

    Havuç

    Kabak verebilirsiniz.

    Kasım ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz

    Armut verebilirsiniz.

    Kasım ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Kasım ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Karnabahar

    Yer elması

    Ispanak

    Pazı verebilirsiniz.

    Kasım ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz

    Armut

    Nar verebilirsiniz.

    Kasım ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Kasım ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

    Kasım ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Muz

    Armut

    Nar verebilirsiniz.

    Kasım ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Kasım ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Lahana verebilirsiniz.

    Kasım ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:

    Greyfurt

    Portakal

    Mandalina

    Kivi verebilirsiniz.

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  • Aralık ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

    Aralık ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

    Balkabağı

    Tatlı patates

    Havuç

    Pırasa

    Kereviz verebilirsiniz.

    Aralık ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Ayva

    Armut

    Muz verebilirsiniz.

    Aralık ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

    Aralık ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

    Ispanak

    Pancar

    Brokoli

    Pazı

    Karnabahar verebilirsiniz.

    Aralık ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Ayva

    Armut

    Muz

    Tabzon hurması verebilirsiniz.

    Aralık ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

    Aralık ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

    Aralık ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

    Elma

    Ayva

    Armut

    Muz

    Trabzon hurması

    Nar verebilirsiniz.

    Aralık ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

    Aralık ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

    Turp

    Brüksel lahanası

    Kara lahana verebilirsiniz.

    Aralık ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği meyvelere ek olarak:

    Kivi

    Portakal

    Mandalina

    Greyfurt

    Kestane verebilirsiniz.

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