Bebeğinizi mevsime ve ayına göre besleme rehberi

Haziran ayında bebeklere verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir?

Haziran ayında 6 aylık bebek neler yiyebilir?

Patates

Kabak

Semizotu

Dereotu

Dolma biberi verebilirsiniz.

Haziran ayında 6 aylık bebeğinize meyve olarak:

Yeşil erik

Malta eriği

Kayısı

Şeftali verebilirsiniz.

Haziran ayında 8 aylık bebek neler yiyebilir?

Haziran ayında 6 aylık yediği besinlere ek olarak 8 aylık bebeğinize:

Soğan

Sarımsak

Salatalık

Marul

Asma yaprağı verebilirsiniz.

Haziran ayında 8 aylık bebeğinize meyve olarak:

Yeşil erik

Malta eriği

Kayısı

Şeftali

Kiraz verebilirsiniz.

Haziran ayında 10 aylık bebek neler yiyebilir?

Haziran ayında 6 ve 8 aylık yediği besinlere 10. ayında da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Buna ek olarak:

Bezelye

Çalı fasulyesi verebilirsiniz.

Haziran ayında 10 aylık bebeğinize meyve olarak:

Yeşil erik

Malta eriği

Kayısı

Şeftali

Kiraz verebilirsiniz.

Haziran ayında 12 aylık bebek neler yiyebilir?

Haziran ayında 6, 8 ve 10 aylık yediği besinlere ek olarak 12 aylık bebeğinize:

Domates verebilirsiniz.

Haziran ayında 12 aylık bebeğinize meyve olarak:

Yeşil erik

Malta eriği

Kayısı

Şeftali

Kiraz verebilirsiniz.