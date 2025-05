Bebeğin ne kadar emdiğini gösteren cihaz geliştirildi

Emzirmek anne ve bebek için sayısız fayda sağlar ancak anne için sütün yetip yetmeme konusu oldukça büyük bir stres sebebidir. Bebeğinizin düzgün beslenip beslenmediğini anlayabilmenin yolları olsa da - bez çıktısını saymak gibi - Northwestern Üniversitesi'ndeki araştırmacılar daha kolay ve daha güncel bir yöntem buldular: Bebeğin tam olarak ne kadar anne sütü içtiğini ölçen bir cihaz geliştirdiler.

Northwestern Üniversitesi tarafından geliştirilen cihaz bebeklerin anne sütü tüketimini izliyor. Henüz satışta olmayan bu cihaz birkaç yıl içinde yeni ebeveynlerin kullanımına sunulacak.

Cihaz nasıl çalışır?

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde pediatri doçenti olan baş araştırmacı Daniel Robinson, MD MSc, Parents'a cihazın sağlık çalışanlarının NICU'daki prematüre ve hasta bebeklerin beslenme ihtiyaçlarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlandığını açıklıyor. Amaçları ayrıca emziren ebeveynler için stresi azaltmak… Robinson, cihazın nasıl çalıştığını şöyle açıklıyor: “Annenin göğsüne göğsüne kablosuz bir sensör yerleştiriliyor. Sensör, bebek memeden süt çekerken bir değişikliği ölçüyor. Süt sağıldıkça ve meme dokusu değiştikçe sinyal veriyor. Sonrasında bu bilgiler Bluetooth aracılığıyla akıllı telefona gönderilecek ve böylece ebeveynler bebeklerinin anne sütü alımını takip edebilecek.

Peki, bu cihaz olmadan sütünüzün yetip yetmediğini nasıl anlarsınız? İşte bebeğinizin yeterince beslendiğinin işaretleri:

Bebeğinizin günde 6 çişli ve 3 kakalı bezi varsa...

Bebeğinizin büyümesi ve gelişimi normal seyrindeyse...

Bebeğinizin baş çevresi, uzunluğu ve ağırlığı istikrarlı bir şekilde artıyorsa bebeğiniz ihtiyaç duyduğu besini alıyordur.

Eğer bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyorsanız çocuk doktoruna veya alanında uzman bir emzirme danışmanına başvurabilirsiniz.

