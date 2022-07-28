Basit ama ilginç 5 psikolojik gerçek

Büyük trajedilerden çok, tek bir kişiyi önemseriz
Bir araştırmada, insanlara belli nedenlere yönelik uyaranlar verildi ve bağış yapma davranışları incelendi. Katılımcı bir gruba, aç olduğu söylenen bir küçük kız gösterildi. İkinci gruba açlıktan ölen milyonlarca insan hakkında bir istatistik, üçüncü gruba her ikisi hakkında da bilgi verildi. En az bağışta bulunan kişiler, sadece istatistik bilgisini duyanlar yani milyonlarca kişinin açlığıyla ilgili bilgiyi alanlar oldu. Hem açlıktan ölen milyonlarca kişi hem de küçük kızla ilgili bilgi verilen denekler, en az bağışta bulunan ikinci grup oldu. Sadece küçük kızı duyanlar ise, milyonlarca insanla ilgili istatistiği duyanlardan iki kat daha fazla bağış yaptı.
Psikologlar bunu, bir sorun çok büyük geliyorsa, çabalarımızın hiçbir getirisi olmayacağı yönünde çaresiz hissetmemize ve çabalarımızı önemsiz görmemize bağlıyor. Bu durumda, açlıktan ölmek üzere olan bir kızı kurtarmaya yardım etmek, dünyadaki açlığı bitirmekten daha ulaşılabilir görünüyor.
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