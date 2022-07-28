Basit ama ilginç 5 psikolojik gerçek

Eğer bir B planınız varsa, A planınız işe yaramaz

Pennsylvania Üniversitesi'ndeki bilim insanları bir çalışma yaptı ve katılımcılara birer görev verdi. Göreve dair bir B planı olan katılımcıların görev esnasında olan performansı incelendi ve ikinci bir planı olmayan katılımcıların daha yüksek performans gösterdiği ortaya kondu. Çalışmadaki ikinci bir bulgu da şuydu; katılımcıların motivasyonları, başka seçenekleri olduğunu fark ettiklerinde düşüyordu. Bu, 1964'te Victor H. Vroom tarafından geliştirilen Beklenti Teorisi ile ilgilidir.

Beklenti teorisi, temel olarak, bir şey için olan motivasyonunuzun, o işte başarılı olmayı ummanızın bir fonksiyonu olduğunu belirtir. B planının özü, ilk seferde başarılı olamamanızdır. Araştırmacılar ileriyi düşünmenin önemli olduğunu söylüyor ancak ayrıntılara fazla takılmamayı tavsiye ediyor. Yanlışlıkla başarınızı sabote ediyor olabilirsiniz. Özetle şöyle söylenebilir; Bir işi yaparken o anın tek şansınız olduğunu biliyorsanız elinizden gelenin en iyisini yaparsınız.