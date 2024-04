Bakir bileziğin faydaları

Bakır bilezikler, artritle ilişkili ağrı ve şişliği azaltmak için eski bir çare olarak kullanılmışlardır. Teoriye göre cildin küçük bakır parçacıklarını emerek eklem kıkırdağı kaybının yeniden büyümesine yardımcı olduğu fikrine dayanıyor.

Bununla birlikte, öne sürülen sağlık yararlarına ilişkin birçok iddiaya rağmen, henüz çalışmalar bakır bilezik takmanın artrit üzerinde gerçek bir etkisinin olup olmadığını ispat edemedi.

Bakırın vücut üzerindeki etkileri

Bakır vücutta aşağıdaki işlevler için gereklidir:

Demir kullanımı

Sinir fonksiyonu

Enzim sistemleri

Enerji üretimi

Cilt pigmentasyonu

Bakır açısından zengin gıdalar:

Kaju ve Brezilya cevizi gibi fındık türleri

Patates

Yeşil sebzeler

Sığır karaciğeri

İstiridye

Çikolata

Bakır bileziğin iddia edilen faydaları

Bakır bilezik takmanın iddia edilen faydaları şunlardır:

Artritin neden olduğu ağrı ve iltihabı hafifletir.

Yaraları sterilize eder (antibakteriyel özelliğinden dolayı).

Bağışıklık sistemini iyileştirir.

Antioksidan olarak çalışır.

Kardiyovasküler hastalıkları önler.

Artrit tedavisinde etkili alternatif tedaviler nelerdir?

Kanıtlara ve bilime dayalı birçok yöntem, artrit tedavisinde bakır bileziklerden daha etkilidir. Örneğin;

Balık yağı takviyeleri: Omega-3 tipi esansiyel yağ asitleri antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Çalışmalar, artrit tedavisinde balık yağı kullanımında umut verici sonuçlar göstermiştir. Ancak bu takviyeleri kullanırken dikkatli olmak önemlidir çünkü bunlar özellikle kan sulandırıcı veya tansiyon ilacı kullanan kişiler için kanama riskini artırabilir.

Özel diyetler: Bazı diyetlerin artrit semptomlarını kontrol etmede etkili olduğu gösterilmiştir. Bu diyetlerden bazıları Akdeniz diyeti, vejetaryen veya vegan diyetlerdir.

Egzersiz: Egzersiz yapmak, artrit tedavisinde önerilen bir tedavi yöntemidir. Seçtiğiniz egzersizlerin sizin için güvenli olduğundan emin olmak için daima doktorunuza danışın.

Hidroterapi: Hidroterapi, gergin, ağrılı kasları gevşetmeye ve eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olmak için sıcak su banyoları, duşlar, jakuziler, ısıtmalı havuzlar veya spaların kullanılmasını içeren bir yöntemdir.

Masaj terapisi: Masaj terapisi kaygıyı ve ağrıyı hafifletebilir. İsveç masajı artritli kişiler için en yaygın kullanılan masaj türüdür.

Referans: Divya Jacob & Pallavi Suyog Uttekar. "What Does Wearing a Copper Bracelet Do?". Şuradan alındı: https://www.medicinenet.com/what_does_wearing_a_copper_bracelet_do/article.htm.