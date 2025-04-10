Bahara geçiş döneminde ne giyilir?

Sabah evden çıktığınızda hava serin ama öğleye doğru adeta bahar havası esiyor. Peki, böyle havalarda ne giymeli? İşte bahar mevsimine geçerken hangi parçaları kullanabileceğinize dair kısa bir liste ve stil önerileri…

Moda
Giriş: 10 Nisan 2025 13:59
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  • Kırık beyaz kot pantolon

    Bembeyaz kotlar yaz içindir ama kırık beyaz kotlar, fildişi, yumurta kabuğu, süt tonları gibi, şu an için fazlasıyla uygun. Onları benzer şekilde rahat parçalarla (dökümlü tişört, ceket) ve aynı tonlarda kombinleyin, ardından koyu renkli aksesuarlarla görünümü dengeleyin.

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  • Uzun etek

    Bilekte bitn uzun etekleri katmanlı parçalarla kombinleyebilirsiniz örneğin basic tişört ve hırka ya da ince bir boğazlı kazak... Dilerseniz gömlek ile de kombinleyip daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

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  • Gömlek

    Bu çok yönlü parçayı şu anda kalın bir trikonun altında giyebilirsiniz, ilerleyen zamanlarda yakasını açıp kollarını kıvırarak kullanabilirsiniz, yaz boyunca ise rahat bir üst katman olarak değerlendirebilirsiniz. Koyu kahverengi aksesuarlar ise beklenmedik ama kesinlikle şık bir son dokunuş sağlar.

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  • Kısa trençkot

    Kısa trençkot, bir yandan klasik bir hava yaratırken diğer bir yandan da yenilikçi bir dokunuş sunuyor. Bu havalarda onu yumuşak bir kaşmir tişörtün üzerine giyebilirsiniz, birkaç hafta sonra ise gömlekle bir kombinleyebilirsiniz. Ve eğer klasik trençkot seviyorsanız o türden bir model de tercih edebilirsiniz.

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  • Blazer ceket

    Baharın en güzel yanlarından biri kat kat giyinmeyi daha hafife indirmek oluyor. Giyim konusunda daha rahat ve istediğiniz tarzda giyinebilirken, blazer ceketlerini de ortaya çıkarmanın vakti geldi! Bahar kombini içerisinde kesinlikle yer alması gereken bu ceketleri etekler, elbiseler ile şık bir kombinle tamamlayabilirsin. Her zaman kurtarıcılığı ve şıklığı ile size özen sağlayacak bir ürün olacaktır. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte rahatlamaya başlasak da her zaman hava durumuna göre hareket etmek gerekir. Bu nedenle yanında bulunacak olan kurtarıcı bir parça ile her zaman her duruma karşı korunaklı olabilirsin. Ancak şişme montlar ya da mont türevlerini yavaş yavaş raflarına kaldırmanın da zamanı geliyor. Soğuk tonlardan canlı tonlara geçerek, istediğiniz görünüme kolayca ulaşabilirsiniz.

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  • Deri ceket

    Geçiş mevsimleri dendiği zaman birçoğumuzun ilk aklına gelen dolaplarımızın kurtarıcı parçası deri ceketlerimiz oluyor. Yıllardır moda trendleri içinde farklı şekiller alarak yerini koruyan deri ceket modelleri ilkbaharda da sonbaharda da stilimiz ne olursa olsun kombinlerimizi tamamlayabiliyor. Günümüz trendlerinde eşofmanlarla bile kombinlenebilen deri ceketler geçiş mevsimleri için ideal imza parçanız olabilir. Oldukça risksiz bir parça olması ve yıllardır trendler arasında yer alması da stilinize önemli bir katkıda bulunacaktır.

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  • Hırkalar

    Hemen hemen her tarzın tercih ettiği ve oldukça rahat, nefes aldıran ama aynı zamanda soğuk ve sıcaklardan koruyan kumaştan elde edilmiş hırka modelleri ilkbaharın sürpriz hava değişikliklerine karşı siperimiz olabilir. Sadece bununla sınırlı değil, hırka modelleri başlı başına bir kombindir. Altına giyilen her parçayla uyum sağlayabilecek salaşlığa ve havalı görünümlere sahiptirler.

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  • Sweatshirtler

    Diyelim dışarı çıktınız ve hava esiyor, üşüme ihtimaline karşı sweatshirt giyinin ya da sweatshirt kollarını boyun kısmından sırtınızın üzerine bağlayın, böylece sırtınızı rüzgardan koruyup üşütme tehlikesinden de korumuş olursunuz. Aynı zamanda sıcaklama hissettiğiniz an sweatshirtü çıkarıp içinizdeki ince tişörtle de kalabilirsiniz.

    Referanslar

    Amanda Chung, "Transitional Closet Staples for Mercurial Spring Weather", https://goop.com/style/outfitting-ideas/transitional-closet-staples/

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