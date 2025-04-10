Bahara geçiş döneminde ne giyilir?

Sweatshirtler
Diyelim dışarı çıktınız ve hava esiyor, üşüme ihtimaline karşı sweatshirt giyinin ya da sweatshirt kollarını boyun kısmından sırtınızın üzerine bağlayın, böylece sırtınızı rüzgardan koruyup üşütme tehlikesinden de korumuş olursunuz. Aynı zamanda sıcaklama hissettiğiniz an sweatshirtü çıkarıp içinizdeki ince tişörtle de kalabilirsiniz.
Referanslar
Amanda Chung, "Transitional Closet Staples for Mercurial Spring Weather", https://goop.com/style/outfitting-ideas/transitional-closet-staples/
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