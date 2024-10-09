Bahar'dan Aziz Uras'a duygusal mektup...

Alışveriş şıklığı Bahar'ın bu sahnesini izleyenler hatırlar -kendi kıymetini bilmeye başladığı ilk anlar-... Peki, alışverişe giderken giydiği yeşil plazzo pantolon ve kırmızı ceket uyumuna siz de bayılmadınız mı? Bu sezon kısa, crop trençkot vari ceketler oldukça moda! Hazır yaz da henüz tam gelmemişken bu aylarda bu trende ayak uydurabilirsiniz.

Trençkot şıklığı Bahar ile özdeşleşen parçalardan biri şapka ise diğeri kesinlikle trençkot! Üstelik kiremit tonlarındaki trençkot Bahar'ın saç ve cilt tonuna inanılmaz yakışıyor. Siz de klasik trençkot renklerinden uzaklaşıp saç ve cilt tonunuza uygun renkte bir trençkot ile şık kombinler yapabilirsiniz. Farklı renkteki trençkotunuz kombininizin star parçası olabilir, tek paça ile dikkat çekici bir şıklığa erişebilirsiniz.

Spor şıklık Bahar'ın genellikle ev kombinlerinde gördüğümüz sweatshirt, oversize parçalar bize spor şıklığı nasıl yakalayacağımız konusunda ilham olabilir! Örneğin bu lookta Bahar'ın renk geçişli sweatshirtü ve topuz olarak kullandığı saçları oldukça sade bir spor şıklığın göstergesi. Bu sweatshirtü bambaşka renkte bir jean veya eşofman ile kombinleyebilirsiniz. Örneğin bu sweatshirtün altına kırmızı bir jean giyebilir, pembe bir eşofman altı tercih edebilirsiniz. Ne de olsa Bahar rengarenk!

Gold ve siyah şıklığı Bahar'ın bu eğlenceli gecede giydiği kıyafet oldukça beğeni toplamıştı. Siyah omuzları açık, uzun kollu ve gold çiçeklerle bezeli bu elbise ve elbisedeki çiçeklerle birebir aynı uyumda küpeler neredeyse "sıfır" sayılabilecek yok görünümlü makyaj ve geriye taranmış saçlar... "Sade" ve "gösterişli" kelimelerini bir araya getirecek bir look yaratmak istiyorsanız bu kombinden ilham alabilirsiniz.

Şapka şıklığı Bahar ve hemen hemen her bölümde gördüğümüz şapkaları! Bahar'ın şapkaları, şapka trendinin yayılmasına katkıda bulunmasını diliyoruz! Yaz kış kullanabileceğiniz şapkaları kobinlerinizle uyum sağlayacak renklerde tercih edebileceğiniz gibi bambaşka bir renkte de kullanıp, şapkanızı star parçanız yapabilirsiniz.