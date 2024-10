Bahar'dan Aziz Uras'a duygusal mektup...

Bahar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde; Aziz Uras, annesinin yazdığı duygusal mektubu okurken gözyaşlarını tutamadı...

"Oğlum,

Bugün yeni bi hayata adım atıyorsun. Ne çabuk büyüdün. Aile kuruyorsun. Bir annenin kucağına erkek çocuk verildiğinde şunun için dua eder. Büyüdüğünde hiçbir kadının canını yakmasın, öfkesi ile sınanmasın. Hayat kavgasında yorulmasın. Bir sevdiği olsun. Koşulsuz sevilsin. Ailesini koynunda saklasın. Kurduğu aile; yükü değil, yaslanacak dağı, tutunacak dalı, gücü olsun. Gölgesinde dinlendiği eşi olsun. Şimdi sana uzanan ele, şevkatle tut. Tutkuya sev. Evlilik zor, kolay dersem yalan söylemiş olurum. Ki ben sana hiç yalan söylemedim. Tek kuralı vardır sevginin, ben onu bilirim. Her şey geçer. Geçinmeye gönlün olsun yeter. Olur ya bunaldığın aldığında bugünkü heyecanını kalbinde bul. İkiniz de yorulacaksınız bazen birbirinizden. Sadece ikiniz için nefes alacağınız bir bahçe kur. Her akşam ‘nasılsın?’ demeyi ihmal etme. Onun hayallerini tehdit olarak görme. Beslendiği kolları kesme. O filizlendikçe sen yeşereceksin unutma. Tükendiğinde şifa, güvenmek istediğinde liman, 'sana ihtiyacım var' dediğinde fırtına ol. Her gün yeniden aşık ol. Mutlu ol oğlum."