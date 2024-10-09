Bahar'dan Aziz Uras'a duygusal mektup...

SHOW TV dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Bahar'ın oğlu Aziz Uras'a yazdığı duygusal mektup herkesi duygulandırdı.

Bahar'dan Aziz Uras'a duygusal mektup...
Yaşam
Giriş: 09 Ekim 2024 12:00 Güncelleme: 09 Ekim 2024 12:03
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Bahar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde; Aziz Uras, annesinin yazdığı duygusal mektubu okurken gözyaşlarını tutamadı...


"Oğlum,

Bugün yeni bi hayata adım atıyorsun. Ne çabuk büyüdün. Aile kuruyorsun. Bir annenin kucağına erkek çocuk verildiğinde şunun için dua eder. Büyüdüğünde hiçbir kadının canını yakmasın, öfkesi ile sınanmasın. Hayat kavgasında yorulmasın. Bir sevdiği olsun. Koşulsuz sevilsin. Ailesini koynunda saklasın. Kurduğu aile; yükü değil, yaslanacak dağı, tutunacak dalı, gücü olsun. Gölgesinde dinlendiği eşi olsun. Şimdi sana uzanan ele, şevkatle tut. Tutkuya sev. Evlilik zor, kolay dersem yalan söylemiş olurum. Ki ben sana hiç yalan söylemedim. Tek kuralı vardır sevginin, ben onu bilirim. Her şey geçer. Geçinmeye gönlün olsun yeter. Olur ya bunaldığın aldığında bugünkü heyecanını kalbinde bul. İkiniz de yorulacaksınız bazen birbirinizden. Sadece ikiniz için nefes alacağınız bir bahçe kur. Her akşam ‘nasılsın?’ demeyi ihmal etme. Onun hayallerini tehdit olarak görme. Beslendiği kolları kesme. O filizlendikçe sen yeşereceksin unutma. Tükendiğinde şifa, güvenmek istediğinde liman, 'sana ihtiyacım var' dediğinde fırtına ol. Her gün yeniden aşık ol. Mutlu ol oğlum."



Bahar'ın stili

Bahar dizisi ile büyük beğeni toplayan Bahar karakterinin stilinden ilham aldık!

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Alışveriş şıklığı Bahar'ın bu sahnesini izleyenler hatırlar -kendi kıymetini bilmeye başladığı ilk anlar-... Peki, alışverişe giderken giydiği yeşil plazzo pantolon ve kırmızı ceket uyumuna siz de bayılmadınız mı? Bu sezon kısa, crop trençkot vari ceketler oldukça moda! Hazır yaz da henüz tam gelmemişken bu aylarda bu trende ayak uydurabilirsiniz.
Trençkot şıklığı Bahar ile özdeşleşen parçalardan biri şapka ise diğeri kesinlikle trençkot! Üstelik kiremit tonlarındaki trençkot Bahar'ın saç ve cilt tonuna inanılmaz yakışıyor. Siz de klasik trençkot renklerinden uzaklaşıp saç ve cilt tonunuza uygun renkte bir trençkot ile şık kombinler yapabilirsiniz. Farklı renkteki trençkotunuz kombininizin star parçası olabilir, tek paça ile dikkat çekici bir şıklığa erişebilirsiniz.
Spor şıklık Bahar'ın genellikle ev kombinlerinde gördüğümüz sweatshirt, oversize parçalar bize spor şıklığı nasıl yakalayacağımız konusunda ilham olabilir! Örneğin bu lookta Bahar'ın renk geçişli sweatshirtü ve topuz olarak kullandığı saçları oldukça sade bir spor şıklığın göstergesi. Bu sweatshirtü bambaşka renkte bir jean veya eşofman ile kombinleyebilirsiniz. Örneğin bu sweatshirtün altına kırmızı bir jean giyebilir, pembe bir eşofman altı tercih edebilirsiniz. Ne de olsa Bahar rengarenk!
Gold ve siyah şıklığı Bahar'ın bu eğlenceli gecede giydiği kıyafet oldukça beğeni toplamıştı. Siyah omuzları açık, uzun kollu ve gold çiçeklerle bezeli bu elbise ve elbisedeki çiçeklerle birebir aynı uyumda küpeler neredeyse "sıfır" sayılabilecek yok görünümlü makyaj ve geriye taranmış saçlar... "Sade" ve "gösterişli" kelimelerini bir araya getirecek bir look yaratmak istiyorsanız bu kombinden ilham alabilirsiniz.
Şapka şıklığı Bahar ve hemen hemen her bölümde gördüğümüz şapkaları! Bahar'ın şapkaları, şapka trendinin yayılmasına katkıda bulunmasını diliyoruz! Yaz kış kullanabileceğiniz şapkaları kobinlerinizle uyum sağlayacak renklerde tercih edebileceğiniz gibi bambaşka bir renkte de kullanıp, şapkanızı star parçanız yapabilirsiniz.
Çizgi desen şıklığı Çizgi desenleri kullanmaktan biraz çekinsek de bu desenlerin olduğu parçalar görünümünüze canlılık katar! Bahar'ın enerjisini iliklerimize kadar hissettiren bu parçaları siz de tercih edebilirsiniz. Çizgi desenleri bir gömlek veya pantolonda kullanabileceğiniz gibi o kadar cesaretiniz henüz yoksa aksesuarlarınızda da kullanabilirsiniz. Örneğin sırt çantanızda veya küpelerinizde!

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