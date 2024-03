Bağımsızlığınızı kaybetme korkusu ilişkilerinizi nasıl etkiliyor?

İlişki istiyorsanız ancak fsonuç hep aynıysa bağımsızlığınızı kaybetme korkusunun varlığını öğrenmek sizi şaşırtabilir. Çoğunlukla bağlanmaktan korkmak olarak algılanan şey, tipik olarak bir ilişkide kendinizi kaybetme korkusudur. İlişkilerinde alana sahip olmaya yüksek değer veren ve bağımsızlıklarını kaybetmekten korkan kişiler, kaçınan veya korkulu-kaçınan bağlanma stiline sahip olabilirler.

Bağlanma stiliniz, ilginizi çeken kişilerin ve ilişkilerinizde nasıl ilişki kurduğunuzun bir öngörüsü aslında. Araştırmalar, çocukken birincil bakıcılarınızla kurduğunuz ilişkinin bağlanma stilinizi şekillendirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

Bağımsızlığınızı kaybetme korkusu, bağımsızlığınızın baskılandığı bir ailede büyümeniz ve size birincil olarak bakanların zorlayıcı bir yapıda olması nedeniyle kontrolünüzü kaybettiğiniz bir ailede büyümeniz veya duygusal ihtiyaçlarınızın karşılanmadığı bir evde büyümeniz sonucunda gelişebilir.

Büyürken bu tür durumlarla karşılaştıysanız başkalarının ihtiyaçlarınızı karşılayacağına güvenmenin güvenli olmadığı inancını geliştirmiş olabilirsiniz. Sonuç olarak, kendinizi koruma ve büyürken üzerinde kontrol sahibi olmadığınız bir ortamla başa çıkma girişimi olarak artan bir bağımsızlık ihtiyacı geliştirmiş olabilirsiniz. Bu başa çıkma stratejisi, büyürken çevrenizde hayatta kalmanıza yardımcı olmuş olabilir ancak bir yetişkin olarak arzuladığınız anlamlı ilişkilerin önüne geçiyor olabilir.

Bağımsızlığınızı kaybetme korkusu, birisiyle yakınlaşmaya başladığınızda ve geçmişte bunu yapmak kendinizi güvende hissetmediğiniz için onun ihtiyaçlarınızı karşılayacağına güvenmekte zorluk çektiğinizde genellikle daha belirgin hale gelir.

Bu korkunun ilişkilerinizi etkilediğine dair işaretler

Bir ilişki içinde olma isteğinize rağmen uzun süre bekar kaldıysanız bu korkunun flört kalıplarınızı etkileyebileceğine dair aşağıdaki işaretleri göz önünde bulundurun:

Uygun olan partner adayınızla dahi ilişiğinizi kesmek için yüzeysel nedenler buluyorsunuz.

Birine yakınlaşmaya başladığın anda kendinden uzaklaşmaya başlıyorsunuz ve sonuç olarak kendinizi sürekli olarak başkalarıyla aranıza mesafe koyarken ve uzun süre bekar kalırken bulabilirsiniz.

Biriyle ne kadar yakınlaşırsanız alanınızı ve bağımsızlığınızı korumaya o kadar çok odaklandığınızı fark edebilirsiniz.

Derinlerde bir geleceğin olmadığını bildiğiniz kişilere sık sık ilgi duyabilirsiniz. Ayrıca karşıt bir korkuya (yalnız kalma korkusu) sahip partnerlerden de etkilenebilir ve onlara yaklaşmaya başladığınızda kendinizden uzaklaşmaya başlayabilirsiniz.

İlişki daha samimi hale geldikçe, bağımsızlığınızı kaybetme korkusu daha güçlü bir şekilde yerleşebilir ve kendinizi, partnerinizin algılanan kusurlarına takılıp kalırken, onlardan uzaklaşmak ve onun sizin için doğru eş olmadığı yönündeki argümanınızı desteklemek için bulabilirsiniz.

Bu korku, "Aradığım kimyayı veya kıvılcımları hissetmiyorum", "Bir şeyler eksik" gibi düşüncelerde veya önceki bir ilişkiyi idealleştirmek ve mevcut partnerinizi eski sevgilinizle karşılaştırmaktan oluşan düşünceler şeklinde de ortaya çıkabilir.

Bu korkuyu yenmenin ve ona nasıl tepki vereceğinizi öğrenmenin ilk adımı, bağımsızlığınızı kaybetme korkusunun ilişkilerinizi nasıl etkilediğinin farkında olmaktır. Ek desteğe ihtiyacınız varsa bu süreçte size yardımcı olabilecek bir terapistle çalışmak, ilişki kalıplarınızı ve bağlanma stillerinizi değiştirmenize yardımcı olabilir.

