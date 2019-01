Bana ne giydiğini söyle sana burcunu söyleyeyim!

Hangi burç nasıl giyinir?

Astroloji Danışmanı Kristin Demirci, burçların tarzlarını yazdı!

Astrolojide yükselen, Ay, Venüs ve Güneş burcumuzun niteliklerine göre zevklerimiz, ihtiyaçlarımız, nasıl göründüğümüz ve nasıl görünmek istediğimiz konusunda fikir sahibi olabiliriz. Her haritayı ve haritalardaki elementleri ayrı ayrı incelemem mümkün olmayacağı için, bu yazıda sizi burçların genel tarzları konusunda bilgilendirmeye çalışacağım.

Koç kadını

Ateş burçlarının tümünde olduğu gibi Koç burcu da, tercihlerinde renk zenginliğine öncelik verir. Parlak kırmızı tonlarına âşık olan ve soluk renklerden haz etmeyen Koç burcu, tarzıyla dışarıya müthiş bir özgüven yansıtır. Kişiliğiyle olduğu kadar, görüntüsüyle de zihinlerde iz bırakan bir kadındır. Koç kadını yeni trendleri yakından takip ederek, hayatın her alanında olduğu gibi moda ve alışveriş konusunda da korkusuz, cüretkâr ve önde olmak ister. Beyaz, siyah ve kırmızı renkler içinde büyüleyici görünür ve deri kıyafetleri kendisine çok yakıştırır.

Beden ölçülerinden daha dar giysiler tercih etmesiyle ünlü olan Koç kadını için, fit ve atletik görünmesi de önemlidir.

Trafikte, yaya olarak ya da bir yerden bir yere sürekli hareket halinde olduğundan, uzun etekler ve topuklu ayakkabılar Koç burcu için kullanışlı değildir. Koç burcu, hızını kesen şeylerden haz etmez. Eğer topuklu ayakkabı kullanmayı seviyor ve bunu kişiliğinin bir parçası olarak görüyorsa, ayağında topuklularla da herkesi şaşırtan bir hız ve dengeyle bütün gün ayakta durabilir. Yanında taşıdığı pek çok ıvır zıvırın sığabileceği bir sırt çantasını, ellerini meşgul eden bir çantaya tercih edecektir.

Koç burcu kafa bölgesini temsil ettiğinden, yine bu burcun kadını aksesuar olarak bilhassa üzerinde, taraftarı olduğu takımının logosu yer alan şapka ya da bandana kullanmayı sever, saçlarının rengi ve formuyla da çarpıcı olmaya özen gösterir. Koç burcunun dövme merakı da azımsanamaz.

Boğa kadını

Yönetici gezegeni Venüs olan Boğa kadını pratik, sade, sofistike ve zevklidir. Etkileyici boynunu süslemeyi sevdiğinden, düzinelerce kolyeye ve fulara sahip olabilir. Yapay olmayan değerli takıları sever. Topraksı pastel renkler ve beyaz içinde ihtişamlı görünür. Kıyafetlerin dokusu, yumuşaklığı ve içinde ne kadar rahat ettiği çok önemlidir. Tercihlerinde ipek, kaşmir, yün, keten ve pamuksu materyaller ön plana çıkabilir. Kadife ceketler ve balıkçı yaka bluzlar giyinmekten keyif alır.

Dokunmaktan ya da kokusundan hoşlanmadığı şeyi ne kadar güzel görünürse görünsün, tenine giyinemez ve likralı kıyafetler içinde rahat hissetmez. Tarzını değiştirmektense, örneğin beğenerek giyindiği bir pantolonun “ya bir şey olursa” diye gidip aynısını almayı tercih edebilir. Özel tasarım pahalı kıyafetlere sahip olsa bile, benimsediği eski giysileri üzerlerinden dökülene kadar giymekte ısrarcı olabilir.

Alışverişi seven Boğa kadını, kendisi için mükemmel ayakkabıyı, çantayı, bluzu ya da pantolonu satın alırken aceleci davranmadan, önce bütün seçenekleri gözden geçirdiğinden emin olmaya çalışır. Hiç bir şey satın almadan, sadece kendisine iyi hissettiren ve duyularına hitap eden şeylerin arasında gezinip, bu şeylerin keyfine vararak saatler harcayabilir. Bir ürüne ne kadar para verdiğinin önemi yoktur çünkü Boğa kadını giyindiği şeye, kendi görüntüsü ve duruşuyla zenginlik katar.

Kozmetiğe, parfümlere ve cilt bakımına da genelde düşkünlük gösteren Boğa kadını, favori olarak benimsediği ürünlere de bağlılık gösterir. Düzenli olarak kozmetik bakım yapmasının ve yaptırmasının, vücudunu sürekli kremleyerek nemli tutmasının sebebi, yumuşacık bir dokunuşun ve ipeksi bir tenin paha biçilmez özelliklerinden biri olduğunu bilmesidir.

İkizl er kadını

Yeni trendlerden genelde ilk olarak İkizlerin haberi olur. Arkadaşıyla gezmekten hoşlandığı alışveriş merkezleri ikinci evi gibidir. Eğer alışveriş merkezine gitmiyorsa, alışverişlerini büyük bir iştahla online yapacak, arkadaşlarına beğendiklerini göndererek fikir almakta geç kalmayacaktır.

İkizler burcu, Zodyak’ın en geniş gardırobuna sahip olabilir. Zira sürekli değişen ruh haline orantılı olarak, her ortam durum ve düşünce haline uygun giysisi, ayakkabısı, her şeye uyması gereken bir şeyleri vardır. Konuşmayı ve dinlemeyi çok seven İkizler, ağzını ve kulaklarını kapamayacak bütün aksesuarlara ilgi duyabilir. Severek alışveriş yapar ve sevdiği şeyden ikişer tane almak gibi bir huyu olabilir. Yine de sık sık fikir değiştirdiğinden, aldığı şeylerden kolayca sıkılabilir.

İkizler hayatı boyunca öğrenci görünümünü muhafaza etmeye eğilim gösterir. Renklere öncelik vererek değil, satın aldığının pratik olup olmadığına bakarak alışveriş yapar. Her değişken nitelikli burç gibi, İkizler de çok katlı kıyafetler giyinmeyi sever. Aksesuar olarak yüzüklere, eldivenlere, gözlüklere, bilekliklere, çantalara bayılır. Ancak evdeki eşyaların çoğunun nerede olduğunu bilmediğinden, bilinçsizce gidip kendisinde olan şeyin aynısını yeniden satın alabilir!

Ellerinin bakımı konusunda özenli davranan, bir diğer yandan da olan biten her şeyden haberdar olmak isteyen İkizlerin en favori mekânlarından biri de kuaförüdür.

Yengeç kadını

Yengeç kadını genelde, klasik, rahat ve feminen tercihler yapmaya eğilimlidir. Teninde çok sıkmayan, batmayan ve boğmayan satensi hisleri seven Yengeç kadını, görünüşü için pahalı harcamalar yapabilir ve muhakkak dış giyiminin iç giyimiyle uyumlu olmasına dikkat eder. Romantik Yengeç kadını için “dantelin ve göğüs dekoltesinin kraliçesi” tanımını kullanmak hiç de yanlış olmayacaktır.

Hem evinin dekorunda hem de kıyafetlerinde ağırlıklı olarak haki, yeşil, mavi tonlarını ve siyahı kullanabilir. Yengeç kadını tarzıyla çok hoş olmakla birlikte, eleştiriye karşı hassas tepkiler verebildiği için dikkatleri üzerine çekeceği riskli tercihlerden uzak durur. Trendlerin geçici olduğunu gayet iyi bilen Yengeç kadını tarzında, asla eskimeyecek, klasik markaları ve kesimleri kullanmaya eğilim gösterebilir. Manevi değeri olan, gizemli antika takılara âşık olur.

Yengeç burcunun tarzı gösterişli olmamakla birlikte, sıcaklık ve samimiyet yansıtır. Belki de 15 senedir evde giyindiği sayısız kıyafette, çiçekli desenlere, kedi ve köpek çizimlerine sıklıkla rastlanabilir.

Ruh hali Ay’ın hareketlerine göre sürekli değiştiğinden, kimse bir Yengeç kadınından bir sonraki hamlesinde ne beklemesi gerektiğini kolayca tahayyül edemez. Giyim tarzı da aynen böyledir. Yengeç değişen duygu hallerine göre giyinir ve kıyafetleri aslında ne hissettiğinin bir yansıması olabilir. Değişken ama sınırları da zorlamayan tarzıyla bilicinde olmadan insanlar üzerinde, tıpkı Ay gibi unutulmaz bir etki bırakabilir. Evine, yaşadığı şehre, hatta seyahat ettiği yerlere bile gerektiği şekilde tarzıyla kolayca uyum sağlayabilir. Yengeç kadını içsel olarak konforu arzu ettiğinden bu rahatlık duygusunu hem dış görünüşüne, hem yaşadığı çevreye, hem de etrafındaki insanlara akıcı biçimde yansıtabilir.

Aslan kadını

Ormanın kraliçesi Aslan kadını, asla sıradan ya da kaba görünmez. Zira hem pahalı hem de özel olan zevkleri, standartın çok üstündedir. Kendisine neyin yakışacağını bilir, en iyisini ister ve en iyisini hak ettiğine inancı sonsuzdur. Gurur duyduğu saçlarının bakımı için kuaföre gitmesi yılın olayı gibidir ve hiçbir şey onu saçlarıyla ilgilenilmesinden daha mutlu etmez. Ancak kozmetik bakımlar yaptırıp kendisini şımarttığı aşamada seyirci sevmez, çünkü insanların güzellik sürecini değil, sonucunu görmelerini ister.

Aslan kadını bir ortama girdiğinde, baş döndüren tarzını fark etmemek neredeyse olanaksızdır. İnsanlar üzerinde, her seferinde tarzıyla akıllara kazınan bir etki bırakır. Kişinin “nasıl hissediyorsa öyle göründüğüne” emin olan Aslan, sırf da bu yüzden iyi hissetmeye özen gösterir. Fakat sürpriz bir şekilde Aslan burcu yaş alsa da, estetik operasyonlara sıcak bakmayabilir. Bu konuda gururlu davranabilir.

Aslan kadınının moda konusunda özel bir yeteneği vardır. Giyindiği her şey Aslan’ın üzerinde, başkalarına nazaran çok daha cazip durur. Genelde “ben ne giyiniyorsam moda odur” mottosunu benimser. Aslan kıyafetlerinin renginde olduğu kadar kumaşın kalitesi konusunda da seçici davranır. Parlak renkleri sever ancak renklerin aşırı bağırmasından hoşlanmaz. Sırt dekoltesini, siyah ve beyaz kombinasyonunu da sıklıkla kullanabilir.

Başak kadını

Tarzı mantıklı, sofistike ve karizmatik tanımlanabilecek Başak burcunun en nefret ettiği şeylerden biri, siyah giysilerinin kırışık, tozlu ve kedi tüyü içinde olmasıdır. Giyim tarzı kişiliğini de yansıtsın istediği için, kıyafetlerinin ve aksesuarlarının abartılı olması beklenmez. Gerçek bir stilin asla demode olmayacağını bildiğinden, son moda trendleri takip etmekle çok ilgili değildir. Ne giyineceği, nelerden hoşlandığı ve nasıl rahat edeceğini hakkında net fikirleri olduğundan, modanın değişken yüzünün kölesi olmaktan uzaktır.

Detaycılığı, kendini fazlasıyla eleştirmesi ve zor beğenen tarafı yüzünden genelde yalnız alışverişe çıkmayı tercih edebilir. Hem böylesi arkadaşları için de daha hayırlıdır! Özellikle ayakkabı arayışı bir işkence haline geldiğinde, kendine özel bir ayakkabı tasarlatabilir.

Başak kadınına göre moda zamansız olmalı, giyindiği kıyafeti ofis, ev, yemek davetleri ya da parti benzeri ortam ve etkinliklerin tümüne uygun olarak kullanabilmelidir. Bu durum tarzı konusunda özensiz olduğu anlamına gelmez. Aksine Başak kadını her aktiviteden önce kendini tazeler, temiz kokular sürünür ve zarafetini giyinmeden evden çıkmaz. Bazen o kadar sık duş alabilir ki, Başak arkadaşınıza saçları nemliyken rastlamanız bir standart haline gelebilir.

İflah olmaz bir kalite kontrolcü olan Başak kadını için kozmetik ürünlerin ücreti önemli değildir. Yeter ki bu ürünler kimyasal katkı maddeleri içermesin ve vaat ettikleri şeyleri yerine getirsinler. Aksi halde Başak, kullandığı markayı değiştirmekte tereddüt etmeyecektir. Yönetici gezegeni Merkür olan Başak kadını, tırnaklarının bakımı ve ellerinin yumuşaklığı konusunda son derece özenli olduğu için, daima yakınlarında bir yerde el kremi bulundurur.

Başak kadını, tarzı dışında bir elbiseyi taşırken de bir podyum kraliçesine dönüşebilir. Yine de öncelikli olarak taşıdığı kıyafetlerle birlikte farklı biri olarak benimsenmek değil, olduğu kişi olarak görülmek arzusundadır.

Terazi kadını

Moda ve estetik konusunda özel bir yetenek bahşedilmiş olan Terazi kadını, şık bir tarz ortaya koymakta hiç de zorlanmaz. Kıyafetlerinde ve makyajındaki renklerde doğal bir uyum yakalayarak, aksesuarlarla zenginleştirdiği görüntüsü, dengeli ve çarpıcıdır. Terazi kadını adeta doğuştan getirdiği bir güdüyle, her ortam için nasıl giyinmesi gerektiğini bilir. Venüs kadınlarının tümünde yaygın olduğu üzere, romantik ve feminen bir görüntüsü vardır.

Modayı severek takip eder, kendine yakışanı giyer ve kişiliğini kıyafetleriyle yansıtmayı da şaşırtıcı biçimde iyi becerir. Modaya uygun olarak çoğunlukla aynı şeyleri giyindiği halde bile, Terazi kadını hakkında her zaman “benzersiz” bir şeyler hissedilir.

Arkadaşlarıyla alışverişe çıkmayı çok seven Terazi için, alışveriş aslında sosyalleşmek için bahanedir. Favori mekânlarında kahve içip, yemek yerken ve ardından sevdiği mağazaları gezerken çalışanlarla tanışmaktan, sohbet etmekten çekinmez.

Genelde hafif makyaj yapmaktan hoşlanır ve meyveli dudak parlatıcıları konusunda özel bir takıntısı olabilir. Aslında güzel kokan her şey, tıpkı Boğa burcu gibi, Terazi’nin de başını döndürür. Muhteşem gamzelerinin çerçevelediği, insanın içini çikolata gibi eriten gülümseyişinin ne kadar değerli olduğunu bildiği için, dişlerinin temizliği ve beyazlığı konusunda hassas davranır. Mağazada diş bakımı ürünlerinin bulunduğu standın yarısını evine taşımaktan çekinmez.

Akrep kadını

Akrep’in tarzını belli kalıplar içinde mimlemek çok zordur. Zira bir an insanın aklını başından alabilecek kadar seksi görünürken bir diğer zaman bohem ya da romantik bir tarzla ortaya çıkabilir. Bir gün ağır bir makyaj yapıyorsa, diğer gün makyajsız gezebilir. Ne giyerse giysin, bedeniyle kurduğu cesur ilişki ve vücuduna hâkimiyeti, her kıyafeti zarif ve çarpıcı şekilde taşımasının nedenidir.

Sezgisel olarak ne giyinmesi gerektiğini bilen Akrep kadını, giyindiği her şeyle güçlü görünmek ister. Şehvetin, aşkın, masumiyetin, sadeliğin, profesyonelliğin, samimiyetin ve benzer tüm kavramların gücünü tarzıyla yansıtabilme kapasitesine sahiptir. Kırmızı ve siyaha yoğun bir ilgi beslediği halde, eğer görüntüsüyle kariyer anlamında bir güç elde etmek istiyorsa, gri bir tayyörü de çok iyi taşıyacaktır. Genelde botlara, çizmelere, korselere ve deri kıyafetlere ilgi duyabilir. Gözleri hem çok etkileyici olduğundan hem de gücünü yansıttığından, göz makyajına özen gösterebilir. Bazen de kendisi hakkında ipucu vermek istemeyeceğinden, evindeki hatırı sayılır gözlük koleksiyonuna başvurabilir.

Akrep derin duyguların ve gizemin burcudur. Dolayısıyla zevkleri ve alışveriş anlayışı da aleni değildir. Neyi seveceğini ve benimseyeceğini kimse kolay kolay tahmin edemez. Bazen sembolik bir değeri olan kolyeyi, binlerce lira değerindeki pırlantaya yeğleyebilir. Bazen pahalı bir ceketin altına giyebileceği bir bluz için ceketten daha fazla para harcayabilir. Sırları seven Akrep kadını, pahalı görünen ama etiketi ucuz olan kıyafetlere, saklı cepleri olan çantalara ilgi duyabileceği gibi, standart bir kuaföre girip, oradan saçlarına bir servet ödemiş gibi görünerek de çıkabilir.

Dışarıya hayatıyla ilgili çok az bilgi veren Akrep kadını, kıyafetleriyle vücudunun bütünlüğünü ortaya koymak yerine, dekolte, yırtmaç gibi ipuçları bırakmayı sever. Bu da nefes kesen tarzıyla hatırlanmasının nedenidir.

Yay kadını

Yay kadınının gardırobunu açtığınızda, tıpkı kişiliğinde olduğu gibi gökkuşağının tüm renklerine rastlayabilirsiniz. Pamuk, yün keten gibi doğal materyalleri seven Yay kadını için, son moda trendler değil, kıyafetleri içinde ne kadar rahat davranabildiği önemlidir. Uzun renkli eteklere, geniş pantolonlara ve spor kıyafetlere bayılır, makyaj ve mücevher konusunda ise sadeliği tercih eder. Dışarıya bohem ve alçakgönüllü bir tarz yansıtan Yay kadını, güneşli bir günde aldığınız taze bir nefes gibidir.

Gardırobu sadece renk bakımından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda dünyanın her yanından kültürel motiflerle de doludur. Gittiği, gezdiği yerlerde alışveriş yapan Yay kadını, etnik tarzlara ve hikâyesi olan aksesuarlara bayılır.

Özgürlüğüne son derece düşkün olduğu için ne insanların ne de kıyafetlerin kendisini boğmasından hoşlanmaz. Çok fazla şeye sahip olmanın kendisini köleleştirebileceğine inanır. Tüm ihtiyaçlarını bir çantaya doldurup özgürce etrafta gezinebilmek istediğinden, el çantaları değil ama büyük sırt çantalarına ilgi duyar.

Mottosu “ne kadar doğalsa, o kadar iyidir” olan ve gelişigüzel giyinebilen Yay’ın vazgeçilmezi güneş kremidir. Çok gezdiğinden olsa gerek, çantasında muhakkak kendisini güneşin zararlı ışığından koruyacak bir ürün bulundurur.

Yay kadını, kafasına buyruk tarzıyla ve güzel bacaklarıyla vahşi bir kısrak gibi etrafta dolanırken, eğer iyi bir amaç için seyahat edecekse hemen süslenmeye başlar. Dağınık ama göz alıcı saçlarını sakinleştirir, yanaklarına allık sürer ve vahşiliğini cazibesiyle bütünleştirir. Tabii seyahat esnasında nasıl göründüğünün o sırada başkaları için çok da önemi olmayabilir. Eğer Yay kadını âşık olmuşsa, her günü seyahate gidermiş gibi geçecektir!

Oğlak kadını

Oğlak kadını en az prestije önem verdiği kadar, görüntüsüyle de başarılı olmayı arzu eder. Dolayısıyla Zodyak’ta “tayyörlerin kraliçesi” olarak benimsenir. İşten bağımsız gündelik hayatında rahat giyinse bile, yeterince gündelik giyindiğini söylemek yine de zordur.

Genelde kozmetik ürünlere alerjisi olan Oğlak kadınına doğal bir güzellik bahşedilmiştir. Yıllara meydan okuyan cildi sayesinde, zaten kozmetiğe çok da ihtiyacı olmaz. Farklı yağları ve doğal ürünleri harmanlayarak kendi bakım malzemelerini üretmeyi, hoş kokulu banyo seansları geçirmeyi sever. Kıyafetlerinde pratik ve kullanışlı tercihlerden şaşmayan Oğlak kadını, koyu renk giysilere, doğal ve değerli taşlardan oluşan takılara merak duyabilir. Ayaklarının rahatlığı ve çorap seçimi konusunda hassas davranabilir.

Gardırobundaki her şeyin bir amacı olan ve önceliklerine göre yaşayan Oğlak kadını, eğer modanın hedeflerine ulaşmasına yardımı dokunacağına inanıyorsa ya da modayı kariyer olarak benimsemişse, tarz konusunda zirveye ulaşabilir. Kıyafet tercihlerinde kaliteye ve dayanıklılığa önem verir. Özensizce işlenmiş ya da yapılmış ucuz görünen ürünlere tahammül edemez, satın alacağı şeylerden belli bir mükemmellik bekleyebilir.

Oğlak kadını saçıyla da çok uğraşabilir. Genelde saçlarında sakin ve muntazam tarzlar benimseyen Oğlaklar kadar, saçlarının rengi pembeden maviye, sarıdan, kızıla sürekli değişen Oğlakların varlığı da azımsanamaz.

Oğlak burcunun zamanı çok kıymetli olduğundan, düzenli güzellik bakımlarına gitmeyi zaman kaybı olarak görebilir. Ancak kendisine hafta sonu gidebileceği bir masaj terapisi armağan ederseniz, minnettar kalacaktır.

Kova kadını

Standart AVM’lere ilgi duymayan, alışılagelmiş trendlerin dışında, benzersiz bir tarzın peşinde olan Kova kadınına genelde dönem kıyafetlerinin satıldığı yerlerde, popüler olmayan ama sıra dışı butiklerde ya da tasarımcılarla gelecek trendler hakkında sohbet ederken rastlayabilirsiniz. Kova kadını, tarzıyla insanları şaşırtmaktan büyük keyif alır. En basitinden, zaten eksantrik olan saçı bir gün pembenin en parlak tonundayken, ertesi gün eski rengine dönebilir. Modayı ve ünlüleri, dünya yaşamını inceleyen bir uzaylı gibi yakından, ilgiyle takip eder.

Kova kadını kombinasyon konusunda muazzamdır. Neyin neye uygun olacağı, hangi geleneksel tarzın hangi trendle bütünleşebileceği konusunda kâhin gibi davranır ve pek yanıldığı söylenemez. Kıyafetlerini tasarlayıp dikmekten de hoşlanır. Kova kadınının kendisine has tarzını “ortalama” olarak betimlemek mümkün olmayacağı gibi, günümüzün değil, geleceğin trendini yansıtmakta usta olduğu söylenebilir.

Gökyüzüne hayran olduğundan, mavinin de her tonunu kolayca benimseyen Kova kadını, uzun ve şekilli bacaklarıyla, yürüyüşüyle, bakışıyla, ya da saçıyla son derece etkileyici ve akılda kalıcı olabilir. Bulunduğu her ortamı elektriklendirir ve hareketlendirir.

Kova kadını, güzel olmanın zalim olmak anlamına gelmemesi gerektiğine inandığından, aldığı kozmetik ürünlerin en basitinden hayvanlar üzerinde test edilmediğinden ya da türü yok olmaya yüz tutmuş hayvansal ürünler içermediğine emin olmak ister.

Ayak bileğini dövmelerle, dantel çorapların üstüne giydiği botlarla süslemeyi seven Kova kadını, aksesuar konusunda da sıra dışı olanı bulmakta zorlanmaz.

Balık kadını

Adeta yüzer gibi yürüyen, nüvesinde bir denizkızı nitelikleri barındıran düşsel Balık kadınının tarzı son derece zarif olabilir. Yumuşak ve ipeksi kıyafetlerin vücudunu sarmasını seven Balık kadını, bedeninin korselerle, fermuarlarla ya da kemerlerle engellenmesini istemez. Duygularının akıcılığı, üzerindeki genelde uzun olan kıyafetlerin salınımıyla adeta bütünleşir.

Ayakkabı aşığı Balık kadını, çok ve çeşitli ayakkabısı olmasına rağmen yine de en rahat ettiği ayakkabıyı giymeye devam edebilir. Ayaklarını süsleyen halhal benzeri ışıltılı aksesuarlara sıcak bakar, broşlardan ve tokalardan da hoşlanır. Basmakalıp fikirlere köle olamayacağı için, moda konusunda esnek bir hali vardır. Dünyevi algıların ötesinde, bir masal âleminin kahramanı gibi giyinmeyi ve böylece unutulmaya yüz tutmuş geçmişin güzel anılarını hatırlamayı ve hatırlatmayı sefer. İçindeki peri kızını ortaya çıkarmak istediğinde bir inci tanesi gibi masum görünebilir.

Benimsediği tarz ve kültüre göre, gizemli, karanlık, çiçeksi, dikenli ya da muhafazakârdır. Dalgalı duygu hallerine göre giyinir. Balık kadınının tarzı nasıl olursa olsun, şüphesiz bir sanatsallık barındırır. Hazzın kaynağı olan uzun saçlarını bakımlı ve yumuşak tuttuğu için, âşıkları sık sık saçlarını kesmemesi için kendisine yalvarabilirler.