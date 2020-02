Burçların eğlenceli yönleri

Astrolog Kristin Demirci burçların eğlenceli özelliklerini yazdı.

Koçlar, normal doğumla değil de adeta annelerinin karnından fırlayarak dünyaya gelirler. Bebekken öyle yüksek sesli ağlarlar ki, kendinizi camdan atmak istersiniz. Büyüdükçe ağlamalarının yerini horlamaları alır. Bir Koç'la yan yana uyumak da kolay iş değildir. Dayak yemiş gibi uyandığınız anda, kendinizi yataktan fırlatılmış bulabilirsiniz. Koç ise yatağın ortasında yatağa paralel yatıyor olacaktır. Etkileyici kaşları, dövmeleri ve her an her şeyi yapabilecekmiş gibi tetikteki bakışlarıyla Koç kadınları gerçekten ilgi çekicidir. Ta ki onlara hatalı olduklarını söyleyene kadar! Eğer bir Koç kadınının hatasını yüzüne vuracak kadar cesur davranıyorsanız, henüz astroloji hakkında hiçbir fikriniz yok demektir! Eleştirinizi sükûnetle hatta gülümseyerek dinlese bile, çok geçmeden emdiğiniz sütü burnunuzdan getirebilir. Koç, pek çok kez evlenebilir fakat eşlerinden aslında hiç boşanmaz! Kazalara yatkınlıkları vardır hatta ölümün eşiğinden dönerler ama kedi gibi 9 canlı olduklarını varsaymak da yanlış olmaz. Nasıl ki kediler tırnaklarını en sevdiğiniz koltukta törpülerler, koçlar da en çok sevdikleri insana çemkirirler.

Boğa burcunun beyni adeta burnunda gibidir. Sürekli burnuyla oynar. İç geçirir, burnundan sinir bozucu sesler çıkarır. Burnuyla ilgili bir problem vardır ama ne hikmetse doktorlar bir türlü problemin ne olduğunu anlayamazlar. Boğa için gurme denir ama Boğa'ya kalsa her gün makarna yemeye hayır demez. Mutlu ve romantik filmlerin hayranı oldukları da doğrudur. Vahşet içeren filmlerden korkmasalar bile, cinli perili filmlerle araları hiç yoktur. Boğa burcu görebildiği, dokunabildiği fiziksel gerçeklikle ilgili şeylerden korkmaz, en korktuğu şey göremediği tanımlayamadığı şeylerdir. Boğaların başı genelde Koçlarla derttedir. Aslında Boğa hep bir Koç olmak ister ama Koç'un huylarını hiç beğenmiyormuş gibi davranır. Boğa erkekleri genelde ilk sokak kavgalarını Koçlarla yaparlar. Alıştıkları ve kullandıkları bir markayı ömürleri boyunca değiştirmezler. Hiç de sanıldığı kadar sakin değildir Boğalar. Sorun çıkarmayı severler. Ortada hiçbir sorun olmasa bile, sorun olmaması da bir sorun olabilir!

İkizler'i herkes sever. Çünkü herkes delileri sever! İkizlerin kullandığı arabaların ya renkleri ya modelleri illa ki tuhaftır. Yön duyguları güçlüdür ama genelde direksiyonu odaklandıkları bir objenin üstüne doğru çevirmeye eğilimleri vardır. Bu nedenle bomboş yolda bir ağaca çarpabilirler. İkizlerin hobi olarak Terazilere hayatı zehir ettikleri bilinir. İkizler'e de hayatı zehir eden genelde Akrep olur. Hoş sohbet, konuşkan insanlardır. İletişime o kadar çok gayret ve zaman harcarlar ki, fit kalmak için spor yapmalarına bile gerek kalmaz. Konuşacak birini bulamadıklarında, kendi kendilerine konuşmayı yadırgamazlar. Bir arkadaş ortamında üç ya da daha fazla İkizler bulunuyorsa, herkesin aynı anda konuştuğuna ama aslında hiç kimsenin birbirini dinlemediğine hayretle tanık olabilirsiniz. Konuşurken ellerini kollarını çok kullandıkları için, kafa ya da göz yarmaları da mümkündür. Özellikle İkizler erkeği “markete gidiyorum” diyerek evden çıkan ve yıllarca haber alınamayan kişidir. İkizler'in ecza dolabının içeriği geniştir. Her şey için bir ilaçları vardır. Bu ilaçların nereden buldukları, yasal olup olmadıkları ise muammadır. Merakları yüzünden başlarına gelmedik iş kalmaz ve yine de neden başlarına bunca işin geldiğini merak ederler.

Yengeç herkesin hayatında ne olup bittiğini bilmek ister fakat kendi hayatı hakkında aslında hiçbir fikri yoktur. Genelde kendi hayatına dair haberleri yakın arkadaşlarından alır. Yengeç ve balık burcu olanlar ütü yapmazlar. Kıyafetlerini yatak döşeğinin altına koyarak düzleştirmeyi tercih ederler. Yengeç için evde ütü yapan bir Boğa olması faydalıdır. Yengeç kendini bir anda aylarca eve kapatabilir. Telefonları yanıtlamaya da üşeneceği için arkadaşları rehin alındığını düşünerek kurtarma ekiplerine haber verebilirler. Sporda başarılı oldukları söylenemez çünkü aldıkları her nefesten sonra en az 10 dakika dinlenmeleri gerekir. Konforlu yataklarından ayrılmadıkları sürece, kariyer yapmaya itiraz etmezler. Hiç param yok dedikleri zaman bile, kenarda köşede birikmiş mutlaka 3-5 bin lira birikimleri vardır. Makinalı tüfek gibi şikâyet etme kapasitesine sahiplerdir. Genelde kendisiyle uğraşan insanlardan yakınırlar ve işin komik tarafı bundan da gizli bir haz alırlar. Bilhassa Yengeç kadınları, etek boylarının iki üç katı genişliğinde bluzlar giyerler. Balıkla ahbaplık etmeyi ve genelde sarhoş balıklarla eve dönmeyi severler.

Aslan sık sık aynadaki aksini öper. Yıl boyunca o büyük gün, yani doğum günü için geçit törenine hazırlanır. Aslan evliliğe sıcak bakmaz zira hiç kimse kendisi için yeterince iyi sayılmaz. Kazara yanlış kişiyle evlenseler bile, gardıropta sakladıkları yedek sevgilileri vardır. İnsanları şaşırtmaktan en az kova kadar keyif alabilirler. Gay olmadığı halde, sırf şaşırtıcı olacağı için gaymiş gibi davranan aslanlara bile rastlanır. Hem neden olmasın, böylece her iki cinsin de ilgisini çekebilir. Aslan, koç burcuyla bitmek bilmez bir mücadele içerisindedir. Bu ateşli ikili, her yerde hatta toplum önünde nefes almadan kavga edebilirler. Nasıl ki Kova burcunun duvarlarını Rock yıldızları ve astronomi resimleri süsler, Oğlak duvarına ünlü matematikçilerin ya da düşünürlerin resimlerini asar, Aslan ise duvarda kendi posterini görmek isteyecektir. Aslanın kendisine âşık partnerlere karşı tuhaf bir duyarsızlığı vardır. Ama kendisini zamanında reddetmiş ya da önemsemeyen, hatta aldatmış olan eski sevgililere ilgisini yitirmez ve irtibatı koparmaz.

Bir Başak'ı çıldırtmak istiyorsanız, karşılıklı otururken ona dişlerinin arasında bir şey olduğunu söylemeniz yeterli. Sonra durup onun hayali bir şey yüzünden nasıl rahatsız olduğunu, lavaboya defalarca gidip geldiğini izleyerek eğlenebilirsiniz. Başak arkadaşınızın evine gidip “Ya buzdolabının arkasından tuhaf bir koku” geliyor deyin ve günlerce onun buzdolabını defalarca yerinden çekip, altını temizlediğine şahit olun. Başakların depresif Boğalara karşı bir zaafı vardır. Genelde bu tip Boğalar, kendi evlerinden ayrılıp Başakların evlerinde kalmaktan hoşlanırlar. Bu birliktelikten daima karlı çıkan taraf boğadır. Çünkü asla temiz çamaşır ya da yemek sıkıntısı çekmez.

Çevresindekileri bunaltacak kadar şık ve zevklidir Terazi. Kendi başına karar veremeyecek kadar da delidir. Normalde nefret ettiği bir şey moda olmaya görsün, bir anda eski düşüncesinden vazgeçerek bu şeyi övmeye başlayacaktır. Genelde insanların kendisi hakkında ne düşündüğüne fazla kafa yoran Terazi, çevresindeki insanları dikkatle ve ilgiyle dinlediğinde şüphesiz daha çok sevilecektir. Terazinin hiç dinlemediği bir plak koleksiyonu ya da hiçbirini açıp okumadığı bir kitap koleksiyonu bulunabilir. Terazi genelde yatak odasında yaşar. Burada yemek yer, TV izler ve daha pek çok aktiviteyi yatak odasına taşır. Sarhoş olduğunda ise fındıklı çikolatayla, çikolata kaplı fındık arasındaki farkı anlatmaya başlayacaktır. Fakat çoğumuzun bildiği üzere, aslında bu ikisi arasında hiçbir fark yoktur.

Kahvesini sade seven Akrep, banyoda sigara içmesiyle ünlüdür. Hatta duş esnasında sigara içmeyi nasıl başardığı ise bir muammadır. Akreplerin cinsel arzuları yoğundur çünkü cinsel aktivite, sigara içmeleri için bir diğer bahanedir. Akreplerin ilgilenmedikleri her konuda verecek bir dolu tavsiyesi ve dünyayı ele geçirmek için mutlaka bir yedek planları vardır. Her akrep doğuştan “hacker” olarak tanınır. Fakat illa ki bilgisayarlarda uzmanlaşmaları gerekmez. Sevgilisi duştayken 5 dakika içerisinde hem telefonun şifresini kıran hem de mesajları okuyan Akrepler vardır. Tabu ve fetiş deyince de ilk akla gelen burçtur Akrep.

Eğer farelerden, örümceklerden ve böceklerden korkuyorsanız, bu hallerde yanınızda Yay burcundan birinin bulunması faydalıdır. Böcekleri çıplak ayakla ezebilecek, örümcekleri tutup gece yarısı bahçeye geri bırakabilecek bir çılgındır yay. Neredeyse yay burcunda doğan herkes yanlış cinsiyetle dünyaya geldiğini düşünür. “Kadınsa keşke erkek olsaydım, hayat daha eğlenceli olurdu” erkekse” ah be hayat kadınlara güzel” diye düşünür. Yay burcu konuşurken yüksek sesli, yaptığı her işte de bir hayli gürültücüdür. Taksi çağırmasından, kasada ödeme yapmasına, aldığı uçak biletinden, sattığı arabaya kadar her konuda olaylı insanlardır. Bir Koç kadar yırtıcı değildir ama sosyal zarafet yoksunluğuna dair çok eleştiri alır. Kendisine anlattığınız bir sırrınızı, sır olduğunu unutup insanlara öyle bir keyif doğallıkla anlatır ki, ağzınız açık kalır. Çünkü bunu genelde siz yanınızdayken yapar. Yay kadınlarının saçlarını, en sevdikleri model olan atkuyruğu yapmaktan vazgeçmeleri de bir hayli zaman alır. Genelde çocukluklarından itibaren, abartılı yönlerine dair lakaplar taşırlar.

Oğlakların çoğu gerçekten de çok çalışkandır. Genelde matematikte iyilerdir. Her konuda başarılı olma potansiyelleri vardır ama ne yaparlarsa yapsınlar Oğlak olmanın üstesinden bir türlü gelemezler! Politikacıların ve uzun ömürlü insanların çoğu da Oğlaktır. Misal bir nükleer savaş çıksa, hamam böcekleri dışında, hayatta kalan son birkaç insan da kesin Oğlak burcu olurdu. Özellikle Oğlak erkeği çorap konusunda hassastır. Dünyada kalan son insan olsa bile, ne yapıp edip bir çift temiz çorap bulmayı başarır.

Kova her yerde, her an partiye hazırdır. Çıplak olmayı, çıplak görülmeyi yadırgamaz. Kovaların çoğunun 1960’lara dair takıntıları vardır. Zira 60’lar toplum içinde kaygısızca çıplak gezdikleri son zamandır. Cümleye genelde “dostum, kardeşim, kanka” diye başlarlar. Bir kahve dükkânında herkes kahve siparişi verirken, onun canı ayran içmek ister. Tuhaf insanlardır. Bazen dünyadan ve insanlardan o kadar sıkılırlar ki, durdukları yerde her gün astral seyahate çıkabilirler. Eğer bir kovayla konuşurken, size baktığı halde uzaklaştığını hissediyorsanız, o anda ruhu binayı terk etmiş demektir. Kim bilir o sırada kafasının içinde hangi galakside geziniyor, hangi gezegene iniş yapıyordur. Çoğu Rock yıldızı olan kovalar, gökyüzüne de gönülden bağlıdırlar. Satürn’ü komşu çocuğu gibi görür, kendilerinden dolayı da uzaylıların varlığına inanırlar.

15 yıl önce 14 Nisan günü ne giydiğini hatırlayan, ama kendi ev adresini unutan kişi genelde Balık'tır. Yön duyguları da zayıftır. Balık kadınları uzun bol kıyafetleri, sıra dışı gümüş takılar giyinmeyi severler. Balık burcunu çölde kutup ayısıyla karşılaşan bahtsız bedeviye benzetebiliriz. Hiç olmayacak işler başlarına gelir. Balık burcu söz konusuysa, mantığın bir işlevi kalmaz. Genelde bir masalın, bir söylencenin, bir okyanusun içinde yaşamayı tercih ederler. Hepsi uzaktan ya da yakından bir şekilde “Atlantislidir”. Koç bir şey der ve o şeyi yapar. Yengeç bir şey der ve başka bir şey yapar. Akrep bir şey söyler ve söylediğini sadece inat olsun diye yapar. Balık ise çok fazla şey söyler ve canı ne istiyorsa onu yapar.