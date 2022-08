Arkadaş kıskançlığı nedir? Arkadaş neden kıskanılır?

Arkadaşlıklarda kıskançlık sadece normal değil, aynı zamanda da oldukça yaygın bir durum. Çoğu zaman bunu itiraf etmekten kaçınsanız da arkadaşınızı kıskandığınız zamanlar olabilir. Arkadaşlıklarda kıskançlık yaşamanın neden yaygın olduğunu, bu konuda neden suçluluk duymamanız gerektiğini ve kıskanç olsanız da olmasanız da bununla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.

Arkadaşlar neden kıskanılır?

Arkadaşlıklarda kıskançlık çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ancak çoğu zaman sebep kıskanç arkadaşın özgüveninin düşük olması veya bir şekilde tehdit altında hissetmesidir. Düşük benlik saygısı olan kişiler genellikle kendileri hakkında olumsuz bir görüşe sahiptir, bu nedenle arkadaşları başarılı olduğunda, kendilerini karşılaştırırlar ve kendilerini aşağı hissederler. Kıyaslama yaparlar ve diğerlerinden daha az şanslı, yetenekli veya değerli olduklarına inanırlar. Bazen terk edilme korkusunun da söz konusu olabilir. Bir arkadaş başarılı olmayı sürdürürken diğeri başaramazsa, kıskançlık çeken arkadaş incinebilir ve arkadaşlarının devam edip onları geride bırakabileceğinden endişelenebilir. Bunların hepsi kulağa kötü gelebilir ancak bir arkadaşlıkta kıskançlık yaşadığınız için utanmamalısınız. Kıskançlık, zaman zaman hissedilmesi doğal olan bir dizi insani duygudan sadece bir tanesidir.

Kıskançlık, asla var olmaması gereken bir duygu gibi görülse de aslında diğer olumsuz duygulardan çok da farklı değildir. Tıpkı zaman zaman arkadaşlarınıza incinmiş, sinirlenmiş veya kızgın hissedebileceğiniz gibi, siz de kıskanç hissedebilirsiniz. Arkadaşlar genelde ortak değerler, hobiler ve dünya görüşleri paylaştığınız insanlardır ve bu benzerlikle, kıskanç hissetmek nadir değildir. Kişi sizi kasıtlı olarak incitmediği sürece, bu duygular ilişkide bir şeylerin yanlış olduğunun işareti değildir.

Kıskançlık işe yarayabilir!

Kıskançlıkla ilgili olumsuz damgalama nedeniyle, bazen insanlar bu duygulardan iyi bir şeyler gelebileceğini unuturlar ancak kıskançlık, oldukça güçlü bir motivasyon kaynağı yaratabilir. İnsanlar, kendi hedeflerine ulaşarak arkadaşlarının yaşadığı mutluluğu veya başarıyı elde etmek için kıskançlığı bir teşvik olarak kullanabilirler.

Kıskançlığın iyiye dönüşmesinin temel şartı, duygunun sizin için önemli olan bir değeri veya bir şeyi vurguladığını kabul etmektir. Sizin için önemli olmasaydı, birinin ailesiyle olan yakın ilişkisini kıskanmazdınız. Artık önemli olduğunu bildiğinize göre, bu duyguyu bilgi olarak kullanabilir ve size rehberlik etmesine izin verebilirsiniz. Kıskançlık çoğu zaman soyut bir şeymiş gibi hissetmenize neden olabilir, ancak onu değerlerinizi ve önceliklerinizi belirlemek için kullandığınızda, yaşamınızı geliştirecek adımlar atabilirsiniz.

Kendinize kızmayın

Arkadaşınızı kıskanıyor musunuz? Bu duyguyu hisseden kesinlikle ne ilk ne de son kişi değilsiniz. Kıskançlık doğaldır ve birçok insan bunu yaşar. Ayrıca, kıskançlık duyguları arkadaşınızın adına mutlu olmanıza engel olmak zorunda değil. Aynı anda birden fazla duyguyu yaşayabiliyorsunuz, kötü bir insan değilsiniz.

Kıskançlık hakkında konuşun

Arkadaşınıza onu kıskandığınızı itiraf etme düşüncesi oldukça zor gelebilir ve bu anlaşılabilir bir durumdur ancak arkadaşınız muhtemelen bir şeylerin yanlış olduğu gerçeğini anlayacaktır, bu yüzden yok saymak işe yaramaz. Duygularınızı açığa çıkararak, onların gölgelerde daha büyük ve daha korkunç bir şeye dönüşmelerini engelleyebilirsiniz. Kimseye karşı kıskanç kelimesini kullanmak zorunda değilsiniz ancak altta atan sebepten bahsetmek size iyi gelebilir. Örneğin, şu an iyi gitmeyen kariyerinizin sizi üzdüğünü bilmek karşı taraf için iyi bir ipucu olabilir.

Kıskanç bir arkadaşla nasıl başa çıkılır?

İşler sizin için gerçekten iyi gidiyor olsa bile, arada bir geri adım atmak ve başarınızın hayatınızdaki diğerlerini nasıl etkilediğini görmek önemlidir. Sahip olduğunuz ve başkalarının sahip olamayacağı şeyler hakkında asla kendinizi kötü hissetmemelisiniz, ancak şu anda o kadar başarılı olmayan çevrenizdekiler üzerindeki etkisinin farkında olmalısınız. Kıskançlıkla birlikte genellikle korku, düşük özgüven ve hatta acı geldiğini unutmayın. Bu, arkadaşınızın size kötü şeyler dilediği veya başarısız olduğunuzu görmeyi umduğu anlamına gelmez. İnsanlar aynı anda birden fazla duyguyu hissetme yeteneğine sahiptir ve aynı anda hem gururlu hem de kıskanç hissetmek nadir değildir.

1- Destek olun

Arkadaşınıza kıskançlıklarından kurtulmalarına nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kendinize saklamanızı tercih edecekleri belirli şeyler var mı? Söylediğiniz şeylerin onları incitip incitmediğini bilmek ve tekrar etmemek önemlidir.

2- Sınırlarınızı çizin

Elde ettiğiniz her başarıyı hak etseniz ve kutlamanız gerekse de, kıskançlıkla mücadele eden arkadaşınız için bazı sağlıklı ve gerçekçi sınırlar koymak isteyebilirsiniz. En iyi arkadaşınız olsalar bile, her maaş artışını, ilişkinizdeki her tatlı jesti bilmeleri gerekmez.

3- Dikkatli olun

Birinin kendi güvensizliklerini, özellikle de kıskançlık duyguları etrafında dönenleri kabul etmesi çok zaman alır, bu yüzden arkadaşınızla vakit geçirirken bunu aklınızda tutmalısınız. Arkadaşlıklarda kıskançlığın kontrolden çıkabileceği durumlar olsa da, bunlar genellikle kurgusal veya aşırı durumlarda ortaya çıkar. Korkmanız gereken bir şey olmasa da bazen biraz geride durmak isteyebilirsiniz.

