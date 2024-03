Aranızda duygusal bağ olduğunun işaretleri

Her zaman romantik ilişkilerin "Bağlantı Üçlüsü"nü oluşturan üç temel yönü olduğuna dair bir teori vardır. Bunlardan ilki kıvılcımlar, cinsel çekim, cazibe ve içgüdüsel çekicilikten oluşan fiziksel kimyadır. İkincisi entelektüel uyumluluktur; yani benzer konuları ilgi çekici bulmanız, ortak ilgi alanlarına ve aynı mizah anlayışına sahip olmanızdır. Ancak üçüncüsü belki de en önemlisidir: Duygusal bağ ya da partnerler arasında fiziksel çekimin ötesinde bir ilişkinin gücü ve uzun ömürlülüğü için gerekli olan bağ.

Duygusal bağ nedir?

Duygusal bağ, partneriniz ile konuşulmayan ortak bir dili paylaşmaktır. İhtiyaçlarına ve sorunlarına uyum sağlamak takip etmektir. Bu, iki kişilik arasında, diğerini büyümeye itmek ve düşmek için rahat bir yer olarak kalmak arasında bir denge yaratan bir sinerjidir.

Bu tür bir bağlantı, ilişkinizi bir arada tutan yapıştırıcıdır. Bağınızı güçlü tutan X faktörüdür. Güven, anlayış ve tüm aşk türlerinin temel bileşenidir. Ancak her çift buna sahip değildir. İşte o işaretler...

Duygusal bağın 12 işareti

1. Önce arkadaşsınız

İlişkiniz ne kadar gelişirse gelişsin, ilişkinin temeli güçlü bir dostluktur. Birbirinize insani bir şekilde saygı duyarsınız. Onun düşüncelerine değer verirsiniz. Fikirlerini almak istersiniz ve arkadaşlıklarından keyif alırsınız. Diğer her şey bir kenara bırakılsa ve romantik ilişki hiç var olmasa bile, yine de bu kişiyi tanımak ve ona arkadaş demek istersiniz.

2. Uyum ve paylaşılan deneyimler geliştirirsiniz

Duygusal bağ tamamen ortak bir dünya deneyimi geliştirmekle ilgilidir: Seyahatlere çıkmak, projeler üzerinde çalışmak, hobilere katılmak, yıllarca başvurabileceğiniz ortak bir zemin bulmak. Bu deneyimlerden doğan bir kolaylık vardır ve en güçlü temeli oluştururlar. Ne kadar çok geçmişiniz varsa, derin bir duygusal bağa sahip olma olasılığınız da o kadar artar.

3. Her gün konuşuyor ve rutinler geliştiriyorsanız

Duygusal bağın önemli bir unsuru tutarlılık ve güvenilirliktir; bu da partnerinizin uzun süreler boyunca ortadan kaybolmaması veya gün içinde iletişimde kalmayı reddetmemesi anlamına gelir. Ondan haber alacağınızı tahmin edebilmelisiniz. İletişimlerinize hızlı yanıt vermelidir. Düzenli olarak konuşmalı ve birbirinizi sık sık görmelisiniz. Randevu gecelerinin veya telefon görüşmelerinin ne zaman yapılacağına dair normal bir tempoya girmelisiniz; genellikle varsayılan planlar geliştirir ve saygıdan dolayı bir şeyler değişirse birbirinizi uyarırsınız.

4. Derin sohbetler yapabilirsiniz (ya da sadece sessizce oturabilirsiniz)

Duygusal bağ her zaman durmadan konuşmanız gerektiği anlamına gelmez; kaç kişinin buna inandığını görmek şaşırtıcı! Partnerinizle aranızdaki duygusal bağ, her şeyden öte, herhangi biriyle konuşmakta zorlanacağınız şeyler hakkında derin ve önemli sohbetler yapabilme becerisidir. Duygular, arkadaşlar, aile ilişkileri, siyaset, din, hedefler ve hayaller... Diğer taraftan, güçlü duygusal bağları olan kişiler birbirlerinin arkadaşlığından keyif alabilir ve rahatça sessizlik içinde oturabilirler. Bu kadar basit bir şeyde huzur ve teselli vardır.

5. Önemli bir şey olduğunda -iyi ya da kötü- ona anlatmak istersiniz

Büyük haberleri öğrendiğinizde kime söylersiniz? Eğer ilk olarak sevgilinize söylemezseniz, aranızdaki duygusal bağın gücünü sorgulamalısınız. Partnerinizle aranızda güçlü bir duygusal bağ varsa, otomatik olarak ilk aradığınız ya da mesaj attığınız kişi o olur. İkinci kez düşünmezsiniz bile.

6. Hayatınızla ilgili önemli bilgileri saklamazsınız

Partnerinizle aranızda güçlü bir duygusal bağ yoksa, birkaç nedenden dolayı ondan bilgi saklayabilirsiniz. Birincisi, bilgi konusunda ona tam olarak güvenmiyor olabilirsiniz; duygusal olarak bunu kaldırabilecek ve sizin için bir kaya olabilecek mi? Başka birine söyler ve güveninizi sarsar mı? Diğer sorunlu neden ise, önemli bilgileri ona söylememenizin nedeni, umursayacaklarından emin olmamanızdır. Partnerleriyle güçlü duygusal bağları olan kişiler her zaman büyük gelişmeleri paylaşır ve önemli olduklarında sırlarını açıklarlar çünkü bunu gerçekten onlarla paylaşmak isterler.

7. Ona karşı savunmasız olabilirsiniz

Partnerinize en büyük cinsel takıntınızı söyleyebilir misiniz? Ona en büyük korkunuzu söyleyebilir misiniz? Yargılamadan önünde yıkılabilir misiniz ya da anksiyetenin hayatınızı nasıl etkilediğini ona anlatabilir misiniz? Partnerinizle duygusal bir bağınız varsa, "çok fazla" olduğunuza veya kırıldığınıza inanacaklarını varsaymadan gardınızı düşürebilirsiniz. Savunmasızlığı ve samimiyeti aynısından daha fazlasıyla karşılar.

8. Düzenli olarak samimi olmayan dokunuşlarda bulunuyorsanız

Çiftlerde tüm dokunma biçimleri eşit yaratılmamıştır. Bazı dokunuşlar elektriklidir, şehvetlidir, kimya doludur ve nihayetinde sekse yol açması amaçlanır. Ancak duygusal bağları olan partnerler, el ele tutuşma, alın veya yanaktan öpme, sırtı okşama, sarılma ve diğer tatlı jestler gibi tonlarca samimi olmayan dokunuşta da bulunurlar. Bu tür dokunuşlar ilişkiyi cinsel olmayan bir şekilde besler ve partnerinizle aranızdaki bağı korumanıza yardımcı olur. Sadece "seni istiyorum" değil, "senin yanındayım" demenin sessiz ve anlamlı bir yoludur.

9. Nasıl davranacağını veya hareket edeceğini tahmin edebilirsiniz

Güçlü bir duygusal bağa sahip olan partnerler, sevgililerinin davranışlarını ve tepkilerini tahmin edebilirler çünkü onların kalıplarını bilirler. Partnerinizle duygusal bir bağınız ve anlayışınız varsa, muhtemelen onun kim olduğu hakkında güçlü ve doğru kanaatlere sahipsinizdir. Olumlu ve olumsuz, iyi özellikler ve kusurlar - çünkü onu özüne kadar tanıyorsunuzdur.

10. Bir şeylerin yanlış gittiğini ikiniz de hissedebilirsiniz

Güçlü duygusal bağları olan kişiler partnerleri hakkında sezgiseldir. Sevgilinizin "kötü bir gün geçirdim" demesine gerek yoktur. Bilirsiniz çünkü ofisten eve geldiklerinde bunu yüzünden görürsünüz. Size kısa ve kesik mesajlar attığında bunu anlarsınız. Öfkelerinin ne zaman incinmişliklerini maskelediğini ve savunmaya geçmelerinin ne zaman henüz vazgeçmek istemedikleri eski bir alışkanlıktan kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Ve kötü günlerde onun ile nasıl konuşacağını ve nasıl başa çıkacağını bilirsiniz. O da sizin hakkınızda aynı şeyi öğrenir.

11. Birbirinizi sorumlu tutuyorsunuz

Partnerinizin kendi standartlarına uygun yaşamadığını bilirsiniz ve bunun tersi de geçerlidir. Aranızda sağlam bir duygusal bağ varsa, daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek, sınırlayıcı inançlardan vazgeçmek veya uzun zaman önce yapmaları gerekirken bir aile üyesiyle aralarını düzeltmeyi reddetmek gibi daha iyisini yapabilecekleri durumlarda birbirinize seslenebilirsiniz. Bir şeyi dile getirdiklerinde ciddi olduklarını ve dinlemeniz gerektiğini bilirsiniz. Bunun sevgi dolu bir yerden geldiğine güvenirsiniz ve bu nedenle onların geri bildirimlerine kulak vermek sizi her zaman daha iyi yapacaktır.

12. Gündelik hayattan da mutlusunuz

Her zaman romantik bir tatile çıkamaz ya da bir randevu gecesine gidemezsiniz. Ancak partnerinizle güçlü bir duygusal bağınız olduğunda, bunun bir önemi kalmaz. Bu sürekli bir kimya ile ilgili değil, daha ziyade sürekli bir arkadaşlık ile ilgilidir. Aslında, güçlü duygusal bağları olan çiftler düzenli olarak birlikte akşam yemeği pişirmek ve dizi izlemek, parkta uzun bir yürüyüş yapmak ya da çocuklarıyla oynamak isterler. Sıradan şeyler de en az büyük jestler kadar önemli ve tatmin edicidir.

Kaynak: Jenna Birch. "12 Signs You Have an Emotional Connection with Your Partner". Şuradan alındı: https://www.purewow.com/wellness/emotional-connection. (22.02.2024).