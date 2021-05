Anaerkil bir ada: Kihnu

Estonya'nın batı sahilinde Baltık Denizi'nde yer alan izole bir ada olan Kihnu, kadınlar adası olarak biliniyor. Avrupa'nın son anaerkil düzeni olarak bilinen ada topluluğu güçlü kadınlar tarafından yönetiliyor. Kihnu aynı zamanda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'nde de yer alıyor. Kihnu kadınları çiftçilik, çocuk bakımı ve günlük yaşam yükümlülükleri ile atalardan kalma gelenekleri devam ettirme sorumluluklarını da kendi aralarında bir denge kurarak yerine getiriyorlar.

Erkekler tarih boyunca denizde ya da yurt dışında çalışmalarından dolayı adada bulunamadıkları için Kihnu kadınlarının omuzlarındaki yükler de geleneksel cinsiyet rollerini aşıyor ve hayatın her alanına ulaşıyor. Kihnu kadınları geleneksel kültürlerini danslarla, şarkılarla, kutlamalarla ve ustalıkla yaptıkları el işleriyle yansıtıyorlar fakat adanın ekonomik imkanlarının yetersizliğinden dolayı adadaki gençler Estonya'ya taşınmayı tercih ediyorlar ve dolayısıyla da Kihnu gelenekleri yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor.

En önemli Kihnu gelenekleri

El işleri

Kihnu'nun en önemli gelenekleri arasında el işleri yer alıyor. Kihnu kadınları el örmesi, renkli ve desenli parçalar giyiniyorlar. Bu giysileri yapmak uzun zaman aldığı ve emek gerektirdiği için kadınlar bir araya gelerek bu işi birlikte yapıyorlar. Eğer erkekler kadınları giysi dikerken izliyorlarsa onları rahatsız etmeden sessizce durmaları gerekiyor.

Şarkılar ve diğer müzikal gelenekler

Kihnu müziğinin kökeni Hristiyanlık öncesi döneme dayanıyor ve Runik ya da Kalevala olarak biliniyor. Şarkıların çoğu lirik ya da hikaye tarzında nitelendiriliyor ve çoğu günlük yaşamda söyleniyor. Aynı zamanda çocuklar için söylenen ninniler ve şarkılar da bulunuyor. Bu şarkılar zaman içinde unutulmaya başlasa da Kihnu kadınları bu geleneksel şarkıları gelecek nesillere aktararak korumak için büyük çaba sarf ediyor.

Dini törenler

Kihnu toplumumum çoğu günümüzde Rus Ortodoksu fakat aynı zamanda gemicilik ve Hristiyanlık öncesi geleneklerini de yaşatmaya devam ediyorlar. Kihnulular Sovyet döneminden beri vaftiz törenleri yapmaya devam ediyorlar ancak bu törenler Rus Ortodoks törenlerinden biraz farklı. Tören süresince vaftiz ebeveynleri ve diğer yakınlar çocuğa hediyeler veriyorlar ve anne kutsal suyu dikili bir elma ağacına döküyor. Bu ritüelden sonra hep birlikte yemek yeniyor.

Düğünler

Kihnu düğün gelenekleri kabilelerin birleşmesine dayanıyor ve Hristiyanlık öncesi gelenekler de hala uygulanmaya devam ediyor. Bir Kihnu düğünü öğelerinde eski Fin geleneklerinin yansıması da görülebiliyor. Düğünde iki tarafın aileleri hediyeler veriyor ve gelin, kendi annesinin evinden alınarak kayınvalidesinin evine götürülüyor. Bu süreçte gelinin yüzü büyülerden korunması amacıyla örtülüyor. Kayınvalidesinin evine vardığında şarkıların söylendiği, dansların edildiği ve gelinin kafasına evli kadın başlığı takıldığı bir ritüel yapılıyor. Düğünler genellikle birkaç gün sürüyor.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: Culture Trip. Georgian, Elizabeth. 6 Traditions Unique to the Kihnu: Where Women Rule. Şuradan alınmıştır: https://theculturetrip.com/europe/estonia/articles/6-traditions-unique-to-the-kihnu-where-women-rule/

BBC. Jørgensen, Anders. Kihnu: Europe's last surviving matriarchy. Şuradan alınmıştır: http://www.bbc.com/travel/story/20210513-kihnu-europes-last-surviving-matriarchy?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F