Ajda Pekkan kimdir? Ajda Pekkan kaç yaşında?

Ajda Pekkan, eski şarkılarının yeni düzenlemelerini seslendirdiği The Best of Ajda albümüyle iki yıllık bir aranın ardından dinleyicileriyle buluştu. Yüksek satış grafiği yakalayan bu albümle onlarca Ajda Pekkan şarkısını genç kuşaklarla buluşturdu.