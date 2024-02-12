Ajda Pekkan kimdir? Ajda Pekkan kaç yaşında?

Ajda Pekkan 12 \u015eubat 1946 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fdu.. \u0130lk ad\u0131 Ay\u015fe olan Pekkan'\u0131n babas\u0131 R\u0131dvan Pekkan deniz binba\u015f\u0131s\u0131, annesi Nevin Dobruca ise ev han\u0131m\u0131 idi. . Ajda Pekkan'\u0131n \u00e7ocuklu\u011fu babas\u0131n\u0131n mesle\u011fi nedeniyle G\u00f6lc\u00fck, Kocaeli'de ge\u00e7ti.. Karde\u015fi Semiramis Pekkan'\u0131n deste\u011fiyle 1961 y\u0131l\u0131nda \u0130lham Gencer'e ula\u015fan Pekkan, Mina'n\u0131n "Il Cielo In Una Stanza" \u015fark\u0131s\u0131yla m\u00fczik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131.. 1963 y\u0131l\u0131nda Ses dergisinin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 "Ses Sinema Artisti Yar\u0131\u015fmas\u0131"na kat\u0131lan Ajda Pekkan, yar\u0131\u015fman\u0131n kad\u0131nlar kategorisinde birinci oldu. Ayn\u0131 yar\u0131\u015fmada Ediz Hun erkekler dal\u0131nda birinci, H\u00fclya Ko\u00e7yi\u011fit ikinci oldu.. Sanat kariyerine sinema oyunculu\u011fuyla giri\u015f yapan Ajda Pekkan, 1964 y\u0131l\u0131nda G\u00f6z G\u00f6z De\u011fdi Bana'y\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131.. Ard\u0131ndan ilk 45'li\u011fi Her Yerde Kar Var'\u0131n be\u011fenilmesi \u00fczerine m\u00fczik hayat\u0131na at\u0131ld\u0131.. Pekkan, kariyerinin ilk yirmi y\u0131l\u0131 boyunca ithal besteler \u00fczerine T\u00fcrk\u00e7e s\u00f6z yaz\u0131larak olu\u015fturulan onlarca aranjman \u015fark\u0131lar\u0131 seslendirdi. . Bu aranjman \u015fark\u0131lardan baz\u0131lar\u0131: "Kimler Geldi Kimler Ge\u00e7ti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edece\u011fim", "Ho\u015f G\u00f6r Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bamba\u015fka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim D\u00fcnyam".... Ajda Pekkan, uluslararas\u0131 bir\u00e7ok etkinlikte sahne ald\u0131.. 1968'de Atina'da d\u00fczenlenen Uluslararas\u0131 Apollonia M\u00fczik Festivali'nde "\u00d6zleyi\u015f", sonraki sene ayn\u0131 festivalde "Perhaps One Day" \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 seslendiren Pekkan, "Ve Ben \u015eimdi" \u015fark\u0131s\u0131yla Barselona'daki "Akdeniz \u015eark\u0131lar\u0131 Festivali"nde T\u00fcrkiye'yi temsil etti.. Ajda Pekkan, "Viens Dans Ma Vie" ile T\u00fcrkiye'nin yabanc\u0131 dilde en \u00e7ok satan pla\u011f\u0131 unvan\u0131n\u0131 kazand\u0131.. Pekkan, H\u00fcrriyet gazetesinin o y\u0131ldaki sahibi Erol Simavi'nin "Ajda Pekkan'a star demek yetmez, ancak s\u00fcperstar dersek yerini bulur" s\u00f6z\u00fcyle birlikte \u00f6nce sanat \u00e7evrelerinde, sonra hayranlar\u0131n\u0131n aras\u0131nda, daha sonra da t\u00fcm \u00fclkede "S\u00fcperstar" unvan\u0131yla an\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.. Tokyo'daki "Yamaha M\u00fczik Festivali"nde "A Mes Amours" \u015fark\u0131s\u0131yla elde etti\u011fi ba\u015far\u0131 sonucunda Almanca, Frans\u0131zca, Japonca ve Yunanca 45'lik plaklar\u0131 sat\u0131\u015fa sunuldu.. 1980 Eurovision \u015eark\u0131 Yar\u0131\u015fmas\u0131'nda T\u00fcrkiye'yi temsil eden Pekkan, "Petrol" adl\u0131 \u015fark\u0131 ile 15. oldu.. Yar\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan Pekkan, \u0130stanbul'u terk ederek aylarca Londra ve Los Angeles'ta ya\u015fad\u0131.. Pop m\u00fczi\u011finin \u00e7\u0131kmaza girdi\u011fi g\u00fcnlerde Aral\u0131k 1989'da tan\u0131t\u0131m partisi d\u00fczenledi\u011fi Ajda 90 alb\u00fcm\u00fcn\u00fc \u015eubat 1990'da piyasaya s\u00fcrd\u00fc. Pe\u015f pe\u015fe alb\u00fcm \u00e7\u0131karan Pekkan, Ajda 93 alb\u00fcm\u00fcndeki neredeyse t\u00fcm \u015fark\u0131lara farkl\u0131 temalarda klip \u00e7ekti.. Ajda Pekkan, eski \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131n yeni d\u00fczenlemelerini seslendirdi\u011fi The Best of Ajda alb\u00fcm\u00fcyle iki y\u0131ll\u0131k bir aran\u0131n ard\u0131ndan dinleyicileriyle bulu\u015ftu. Y\u00fcksek sat\u0131\u015f grafi\u011fi yakalayan bu alb\u00fcmle onlarca Ajda Pekkan \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 gen\u00e7 ku\u015faklarla bulu\u015fturdu.. Pekkan, 1998 y\u0131l\u0131nda profesyonel sanat ya\u015fam\u0131n\u0131n 35. y\u0131l\u0131nda 33. T\u00fcrkiye H\u00fck\u00fbmeti'nde K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n tavsiyesiyle verilmeye ba\u015flanan Devlet Sanat\u00e7\u0131s\u0131 unvan\u0131na lay\u0131k g\u00f6r\u00fcld\u00fc.. \u0130\u015fte d\u00fcnden bug\u00fcne Ajda Pekkan.... . . . . . . . . . . .
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