Ajda Pekkan kimdir? Ajda Pekkan kaç yaşında?

Bugün Ajda Pekkan'ın doğum günü! Biz de bu vesileyle Ajda Pekkan'ın hayatında küçük bir yolculuğa çıkalım istedik!

Yaşam
Giriş: 12 Şubat 2024 13:00
ABONE OL

  • Ajda Pekkan 12 Şubat 1946 yılında İstanbul'da doğdu.

    1 / 31

  • İlk adı Ayşe olan Pekkan'ın babası Rıdvan Pekkan deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ise ev hanımı idi.

    2 / 31

  • Ajda Pekkan'ın çocukluğu babasının mesleği nedeniyle Gölcük, Kocaeli'de geçti.

    3 / 31

  • Kardeşi Semiramis Pekkan'ın desteğiyle 1961 yılında İlham Gencer'e ulaşan Pekkan, Mina'nın "Il Cielo In Una Stanza" şarkısıyla müzik çalışmalarına başladı.

    4 / 31

  • 1963 yılında Ses dergisinin açtığı "Ses Sinema Artisti Yarışması"na katılan Ajda Pekkan, yarışmanın kadınlar kategorisinde birinci oldu. Aynı yarışmada Ediz Hun erkekler dalında birinci, Hülya Koçyiğit ikinci oldu.

    5 / 31

  • Sanat kariyerine sinema oyunculuğuyla giriş yapan Ajda Pekkan, 1964 yılında Göz Göz Değdi Bana'yı çıkardı.

    6 / 31

  • Ardından ilk 45'liği Her Yerde Kar Var'ın beğenilmesi üzerine müzik hayatına atıldı.

    7 / 31

  • Pekkan, kariyerinin ilk yirmi yılı boyunca ithal besteler üzerine Türkçe söz yazılarak oluşturulan onlarca aranjman şarkıları seslendirdi.

    8 / 31

  • Bu aranjman şarkılardan bazıları: "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam"...

    9 / 31

  • Ajda Pekkan, uluslararası birçok etkinlikte sahne aldı.

    10 / 31

  • 1968'de Atina'da düzenlenen Uluslararası Apollonia Müzik Festivali'nde "Özleyiş", sonraki sene aynı festivalde "Perhaps One Day" şarkılarını seslendiren Pekkan, "Ve Ben Şimdi" şarkısıyla Barselona'daki "Akdeniz Şarkıları Festivali"nde Türkiye'yi temsil etti.

    11 / 31

  • Ajda Pekkan, "Viens Dans Ma Vie" ile Türkiye'nin yabancı dilde en çok satan plağı unvanını kazandı.

    12 / 31

  • Pekkan, Hürriyet gazetesinin o yıldaki sahibi Erol Simavi'nin "Ajda Pekkan'a star demek yetmez, ancak süperstar dersek yerini bulur" sözüyle birlikte önce sanat çevrelerinde, sonra hayranlarının arasında, daha sonra da tüm ülkede "Süperstar" unvanıyla anılmaya başlandı.

    13 / 31

  • Tokyo'daki "Yamaha Müzik Festivali"nde "A Mes Amours" şarkısıyla elde ettiği başarı sonucunda Almanca, Fransızca, Japonca ve Yunanca 45'lik plakları satışa sunuldu.

    14 / 31

  • 1980 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Pekkan, "Petrol" adlı şarkı ile 15. oldu.

    15 / 31

  • Yarışmanın ardından Pekkan, İstanbul'u terk ederek aylarca Londra ve Los Angeles'ta yaşadı.

    16 / 31

  • Pop müziğinin çıkmaza girdiği günlerde Aralık 1989'da tanıtım partisi düzenlediği Ajda 90 albümünü Şubat 1990'da piyasaya sürdü. Peş peşe albüm çıkaran Pekkan, Ajda 93 albümündeki neredeyse tüm şarkılara farklı temalarda klip çekti.

    17 / 31

  • Ajda Pekkan, eski şarkılarının yeni düzenlemelerini seslendirdiği The Best of Ajda albümüyle iki yıllık bir aranın ardından dinleyicileriyle buluştu. Yüksek satış grafiği yakalayan bu albümle onlarca Ajda Pekkan şarkısını genç kuşaklarla buluşturdu.

    18 / 31

  • Pekkan, 1998 yılında profesyonel sanat yaşamının 35. yılında 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

    19 / 31

  • İşte dünden bugüne Ajda Pekkan...

    20 / 31

  • 21 / 31

  • 22 / 31

  • 23 / 31

  • 24 / 31

  • 25 / 31

  • 26 / 31

  • 27 / 31

  • 28 / 31

  • 29 / 31

  • 30 / 31

  • 31 / 31

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.