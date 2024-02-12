Ajda Pekkan kimdir? Ajda Pekkan kaç yaşında?

Bu aranjman şarkılardan bazıları: "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam"...