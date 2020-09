Aileyle mutlu olmamak

Southern Methodist Üniversitesi psikoloji bölümünün yaptığı araştırmada göze çarpan sonuçlara göre, arkadaşlarla bir araya gelmek insanları daha çok mutlu ediyor. Sonuçlar ilk bakışta arkadaşlar lehine görünse de aslında gerçek mutluluğu başka şeyler belirliyor.

Profesör Nathan Hudson’ın araştırması, “Aile mi yoksa arkadaşlarla mı vakit geçirmek daha keyifli?” sorusunun cevabını aradı. Kişilerle geçirilen zamanda yaşanan mutluluk, tatmin ve anlam duygularına bakıldı. Sonuçlara göre insanların çoğu arkadaşlarıyla bir arada olmaktan daha çok keyif alıyor. Eş ve çocuklarla geçirilen zamana göre arkadaşlarla takılmak insanları daha iyi hissettiriyor. “Peki sevgili?” sorusunun cevabı ise dikkat çekiyor: Romantik partnerle bir arada olmak aile ve arkadaşlarla geçirilen zamana göre daha az eğlenceli bulunuyor. Sevgiliyle yapılan aktiviteler, örneğin birlikte yemek yemek arkadaşlarla da yapılıyor olsa bile, arkadaşlarla bir araya gelindiğinde sevgiliyle olandan çok daha fazlası yapılıyor. Bu da birlikte geçirilen zamanı daha eğlenceli hale getiriyor.

Journal of Personality and Social Psychology Dergisi’nde yayınlanan araştırmada elde edilen bulgulara göre aslında mutlu olmanın yolları kişilere bağlı olmaktan ziyade, yapılan faaliyetle bağlantılı. Profesör Hudson’ın vurguladığına göre, insanlar aile ile birlikte olunan zamanda ev işi veya bakıcılık görevlerini üstlenirken, arkadaşlarla geçirilen zamanda eğlenceli aktiviteler yapma eğiliminde oluyor. Bu da aileyle geçirilen zamanla ilgili algıyı değiştiriyor. Örneğin çocuklarla zaman geçirmek aynı zamanda ev işleri ve işe gidip gelme gibi konularla bağlantılı olduğu için de bu algının oluşması normal kabul ediliyor.

Sorun kişilerde değil

Bilim insanlarına göre arkadaşlarla birlikte olmak daha keyif verici bulunsa da aslında bu durum aile ve akrabalık ilişkilerinin temel doğasından kaynaklanmıyor. Başka bir deyişle, sorun aile ve akrabanın kendisi olmadığı gibi aile ile birlikte olmak aslında oldukça mutluluk verici olabiliyor. Aktivite denkleminden çıkıldığında partnerler ve çocukların varlığı da arkadaşların sağladığına benzer seviyede iyilik hali getiriyor.

Sonuçlara derinlemesine bakıldığında, arkadaş da olsa aile üyesi de olsa kişilerin “salt varlığı” söz konusu olduğunda birbirine yakın seviyede mutluluk yaşandığı görülüyor. Arkadaşlarla yapılan aktivitelerle aile ve akrabalarla yapılan aktiviteler karşılaştırıldığında mutluluk seviyeleri değişkenlik gösteriyor olsa da eş, partner, çocuklar veya diğer aile üyelerinin varlığı bile aslında mutlu olmak için yeterli oluyor. Birlikte yapılan şeyler hesaba katılmadığında aslında eş ve çocuklarla birlikte olmak da oldukça keyif verici bulunuyor.

Araştırmacılar “Ev işleri ve çocuk bakımından başka hiçbir şeyi içermeyen aile ilişkileri muhtemelen mutluluk getirmeyecektir.” diyerek aile ilişkileri konusundaki umut verici sonuçlara dikkat çekiyor. Profesör Hudson’a göre uzun zamandır birlikte zaman geçiren ancak sadece sorumlulukları paylaşan aile üyeleri zamanla birlikte olmaktan keyif almaz hale geliyor.

Sorunun kişilerde değil, paylaşılan aktiviteyle ilgili olduğu vurgulanıyor. Bu da birlikte olmaktan daha fazla keyif almanın yeni yolları olabileceğinin işaretleri arasında gösteriliyor. Eş ve çocuklarla olumlu deneyimler için fırsatlar yaratmak ve bu olumlu zamanların tadını çıkarmak en kestirme yol olarak tavsiye ediliyor.

