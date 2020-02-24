Adet gecikmesi için uygulanabilecek doğal yöntemler

Beklenen zamanda adet görememek çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Doğal yöntemler uygulayarak adet kanamasının başlamasını destekleyebilirsiniz.

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Adet söktürücü doğal yöntemler

Adet döngüsü çeşitli sağlık sorunlarına, strese ve hatta bazen de mevsim değişikliklerine bağlı olarak düzensiz hale gelebilir. Beklenen zamanda adet görememek hem fiziksel, hem de psikolojik olarak yorucu bir hal alır. Böyle bir durumda bazı gıdalardan ve şifalı bitkilerden faydalanarak adet kanaması tetiklenebilir. Ancak eğer gebelik şüpheniz varsa, bu yöntemlerin bazıları sizin için zararlı olabilir. Hamile olmadığınızdan emin olduktan sonra adet söktürücü doğal yöntemleri uygulayabilirsiniz.

 

C vitamini

C vitamininin östrojen seviyelerini artırarak progesteron seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu, dolayısıyla adet döngüsünün ilk zamanlarında gerekli hormon dengesini sağlamaya yardımcı olduğu biliniyor. C vitamini içeren multivitamin takviyesi kullanarak ya da gıdalar tüketerek adet döngünüzü destekleyebilirsiniz. Turunçgiller, brokoli, ıspanak, brüksel lahanası, kırmızı biber ve domates, bol miktarda C vitamini içerir ve adet gecikmesi durumunda tüketilebilir.

 

Ananas

Ananas meyvesinde bromealin adı verilen bir enzim bulunur ve bu enzim, östrojen ve diğer hormonları düzenlemeye yardımcı olarak rahim sağlığını da destekler. Bromelain, aynı zamanda vücuttaki enflamasyonu azaltmaya da yardımcıdır. Yüksek enflamasyon seviyesi de adetin gecikmesine neden olabileceğinden, adet gecikmesi durumunda ananas tüketmek iyi bir fikirdir. Anans, aynı zamanda adet sancılarını hafifletmek için de iyi bir seçenektir.

 

Zencefil

Bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da geleneksel olarak zencefilin adet kanamasını tetiklediği düşünülür. Taze veya kurutulmuş zencefil ile hazırlanan bitki çayı içmek, adet söktürücü etki gösterebilir. Zencefilin rahatlatıcı etkisi ve içeriğindeki C vitamini de adet döngüsünün başlamasına yardımcı olacaktır.

 

ADET SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER İşte rahim kasılmalarını artırıp... REGL DÖNEMİNDE NELER OLUR? Adet döngüleriyle ilgili merak e...

 

Gevşeme teknikleri

Adet döngüsü strese bağlı olarak düzensiz hale geldiyse ve yoğun stres altında olduğunuz için regliniz başlamıyorsa, kolay gevşeme teknikleri uygulayarak stres seviyenizi azaltabilir ve adetin başlamasını tetikleyebilirsiniz. İş yükünü azaltmak, sevdiğiniz insanlarla zaman geçirmek, egzersiz yapmak, yoga ve meditasyon uygulamalarına yönelmek stres seviyesini azaltmak için en iyi seçeneklerdir.

 

Sıcak kompres ya da banyo

Alt karın bölgesine ve kasıklara sıcak su torbası ile sıcak kompres yapmak ya da uzun, sıcak bir banyoda dinlenmek, vücuttaki kasların gevşemesine ve rahim çevresindeki kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olarak adet kanamasının başlamasını tetikleyebilir.

 

Cinsel ilişki ve mastürbasyon

Orgazm olmak, rahim ağzının bir miktar açılmasına, rahim kaslarının kasılmasına neden olarak adet kanamasını tetikleyebilir. Fiziksel gevşemenin yanı sıra ruhsal olarak da gevşemenizi sağlayacak seksüel aktiviteler, adet gecikmesi durumunda kullanabileceğiniz eğlenceli yöntemler arasında!

 

Civanperçemi

Civanperçemi bitkisi, kan inceltici ve enflamasyon düşürücü özelliği ile adet döngüsünün başlamasını tetikleyen şifalı bitkiler arasındadır. Günde iki bardak civanperçemi çayı içmek ya da sabahları bir bardak suya karıştıracağını 20-25 damla civanperçemi tentürü tüketmek, adetin başlamasına yardımcı olabilir.

 

SAĞLIKLI BİR ADET DÖNGÜSÜNÜN 4 İŞARETİ

 

Referanslar:

Debra Sullivan. "12 Natural Ways to Induce a Period". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/womens-health/induce-period#natural-treatmentshttps://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/achillea-millefolium (2.07.2019)

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