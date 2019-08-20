Açık fikirli olmak ne demek?

İnandığımız fikirlere bağlı kalmamız gayet insani, fakat açık fikirlilik de hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran bir özellik...

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Açık fikirli olmanın faydaları

Açık fikirlilik, çok çeşitli fikirlere, argümanlara ve yeni bilgilere karşı açık olmak; bildiğimizin ve inandığımızın dışında bir durumla karşılaştığımızda eleştirel olabilmek demektir. Eleştirel ve akılcı düşünmek bir yetenektir. Başka türlü düşüncelere ve bakış açılarına açık olmadığımızda, çözüm odaklı olmaktan uzaklaşırız ve etkili çözümler bulmakta daha çok zorlanırız. Giderek daha da kutuplaşan bir dünyada konfor alanımızın dışına çıkabilmek ve diğer bakış açılarını da düşünebilmek, hayatımızı gerçekten kolaylaştırabilir.

 

Açık fikirli olmak ne demek?

Açık fikirli olmak, yargılamadan önce düşünmek, kalıplara bağlı kalmadan dinleyebilmek demektir. Psikolojik olarak açık fikirli olmak, alıştığımızın dışında perspektiflere de açık olabilmeyi, doğru soruları sorabilmeyi ve iyi bir gözlem yeteneğini gerektirir. İnançlarımıza sıkı sıkıya bağlı olabiliriz ama açık fikirli olmak, bizim gibi düşünmeyen birini de dinleyebilmemizi, onu anlayabilmemizi, hatta onunla anlaşabilmemizi sağlar.

 

Nasıl açık fikirli olunur?

Konfor alanımızın ve inanç sistemlerimizin dışına çıkmak her zaman kolay olmayabilir. Ancak açık fikirli olmak demek, her türlü fikri kabul edebilmek demek değildir. Kabul etmeseniz, benimsemeseniz bile bir fikri dinlemek, gözlemlemek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek, ufkumuzu açar. Sınırlarınızı keşfetmek ve zihninizi olasılıklara açmak o kadar da zor değil. Çocuklukta bolca sahip olduğunuz merak duygunuzu hatırlayın. Merak edin. Sorular sorun. Ve açık fikirlilik yolunda işinizi en çok kolaylaştıracak tavsiyeye kulak verin: Sabırlı olun! Yeterince sabırlı olduğunuzda, tahammül sınırlarınızı zorlayan bir konuyu bile tarafsız bir şekilde gözlemlemeniz mümkün olabilir.

 

Açık fikirli olmak ne işe yarar?

Açık fikirli olmanın hayatı kolaylaştırdığından bahsettik. İşte birkaç ipucu:

 

İçgörünüz genişler

Var olan inançlarınızı sorgulamak ve yeni fikirlerin size nasıl ufuklar açabileceğini keşfetmek, iç dünyanızda devrimlere neden olabilir. Kendiniz hakkında dürüst gözlemler yapabilmek ve içgörünüzü genişletmek, hem daha sabırlı, hem de daha meraklı ve keyifli biri olmanızı kolaylaştırır.

 

Yeni deneyimler kazanırsınız

İnandığınız sınırlarda kaldığınız sürece ilerleyemezsiniz. Yeni fikirlere açık olmak, yepyeni deneyimlere de kendinizi açmanız anlamına gelir.

 

Kişisel gelişiminize katkıda bulunursunuz

Yargılamadan ve düşüncesizce eleştirmeden önce dönüp bakabildiğinizde, Dünya ve başka insanlar hakkında yeni şeyler öğrenmeniz mümkün olabilir.

 

Zihinsel olarak daha sağlam olursunuz

Edindiğiniz yeni bilgiler, elinizdekileri sağlamlaştırmanıza yardımcı olur. Yeniliklere açık olmak, kabullenme gücünüzü artırır.

 

Daha pozitif bir dünya mümkün!

Dünya üzerinde kabullenemediğiniz, karşı olduğunuz, bir türlü anlayamadığınız ne kadar çok şey varsa, o kadar öfkeli ve tahammülsüz olursunuz. Açık fikirli olmak size dengeli bir pozitiflik imkânı sunar.

 

Yeni şeyler öğrenirsiniz

Kendinizi eski fikirlerle çevrelediğinizde yeni şeylerden git gide uzaklaşırsınız. Sınırlarınızı zorlamak, sizi zihinsel olarak bambaşka yerlere götürür ve farklı bakış açılarını keşfetmek, bilginizi de artırır.

 

İLİŞKİDE MUTLU OLMANIN ŞİFRESİ!

 

 

Referanslar: Kendra, Cherry. (2018). The Benefits of Being Open-Minded.  

Şuradan alınmıştır: https://www.verywellmind.com/be-more-open-minded-4690673

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