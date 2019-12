Acı ve Haz... Hangisine koşup hangisinden kaçıyorduk!

İlkel insanın yaşantısına baktığımızda en önemli stres kaynağının hayatta kalmasına engel olabilecek tehlikeler olduğunu görüyoruz. Bu tehlikeye en büyük örnek ise şüphesiz bir aslan ya da kaplan gibi vahşi bir hayvan tarafından saldırıya uğramak ve ölmek. Baktığımız zaman bu çok büyük bir stres kaynağı. İnsanı mutlu eden ya da haz veren şeylere baktığımızda ise yemek bulmak, belki ağaçlardan meyve toplamak, barınma ihtiyacını karşılama diyebiliriz. İmkanlar sınırlı olduğu için seçenekler de günümüzdeki kadar fazla ve kafa karıştırıcı değil nitekim.

Ve ilkel insan bu bağlamda genellikle hayatta kalmak için aslan, kaplan gibi vahşi hayvanlardan kaçarken yemek bulmak, belki tatlı niyetine meyve bulmak, barınma ihtiyaçlarının peşinden gidiyordu. Yani acıdan kaçarken hazzın ise peşine düşüyordu. Bu iki tepki de hayatta kalması için gerekliydi. Bunlara erişmek o kadar kolay olmadığından belki de hazza bağımlı olmak gibi kavramlar yoktu, bilemiyoruz. Bildiğimiz ya da yorumladığımız şey, acı ve hazzın dengeli olduğu ve bizi hayatta tutan temel ihtiyaçlara hizmet ettiği.

Günümüzde ise bedenimizin (acı) strese verdiği tepki aynı kalırken günlük hayattaki stres kaynaklarımız bir hayli değişti. Trafik stresi, AVM gibi gürültülü ortamlar, iş yerinde yetiştirilmeye çalışılan işler, fazla mesailer, para kaygısı gibi sayfalara sığmayacak kadar stres faktörleri sıralanabilir. Bunların hiçbiri somut olarak bizim hayatta kalmamızı tehdit eden faktörler olmamasına rağmen bunlara da 'savaş' ya da 'kaç' ile tepki veriyoruz. Hatta modern hayat ile bunlara 'donma' tepkisi de eklenmiştir.

Haz unsurlarına baktığımız zaman ise yeni açılan mekanların menülerini keşfetmek, spa, yurt dışı seyahatleri, açık hava sporları, alkol, alışveriş gibi yine saymakla bitmeyecek ve tüketim toplumu haline geldiğimiz için her gün bir yenisi eklenen bir sürü haz unsuru olacaktır.

Bu faktörlere baktığımızda ne stres kaynakları bizim için ölüm ve yaralanma tehdidi ne de haz kaynaklarının çoğu temel ihtiyacımız. Sorun burada başlıyor sanırım. Yaşadığımız evreni tamamen değişirken/değiştirirken, strese olan tepkimiz ise hala aynı.

İlkel zamanlarda acıdan kaçarken, hazzın peşinden gitmek bulunduğumuz doğal şartlarda bizi hayatta tutan ve ihtiyaçlarımızı karşılayan eylemlerdi. Günümüzde ise trafikten kaçmak, iş yerindeki işlerden kaçmak, para kaygısından kaçmak kısacası acıdan kaçmak bize belirli aşamalara kadar fayda sağlarken tamamen bu stres faktörlerini yok saymak fayda sağlamadığı gibi daha da fazla acı getirmektedir.

Bunun tam tersine baktığımızda, sürekli hazzın peşinden gitmek, sürekli yemek, içmek, alışveriş yapmak vs. o an bizi mutlu ederken sürekli bunların peşinden gitmek yeme rahatsızlıkları, bütçeyi fazlasıyla aşmak, alkolizm, yüzeysellik ve yalnızlık gibi sonuçlara sürükleyecektir. Çünkü artık etrafımızda çok fazla haz unsuru var ve bunlara erişmek ilkel zamanlara kıyasla çok çok daha kolay. Karnımız acıktığında sadece yemek yemeyi değil artık ne yiyeceğimizi düşünüyoruz; et, çorba, sebze, tatlı gibi bir sürü alternatif var.

Hangisinden kaçıyorduk hangisine koşuyorduk, bugünlerde en sık sorduğumuz sorulardan. Önceden bizi hayatta tutan acı görünce kaçmak, sürekli mutluluğun peşinde koşmak günümüzde bizi hayatta tutmaktan ziyade daha fazla stres ve acıya maruz bırakmaktadır.

Günümüz koşullarında artık acıya temas etmeden bu acıdan kurtulmamızın pek şansı yok gibi görünüyor. Stres unsurlarımız aslan, kaplan gibi vahşi hayvanlar olmadığından, modern yaşamın getirdiği stres yaratan durumlar karşısında sürekli bu stresi görmezden gelmek yerine, bu duygunun gelip geçici olduğunu, o an hissettiğimiz öfke, kızgınlık, üzüntü ya da hangi duyguyu yaşıyorsak o duygunun içerisinde kalmak ve bize ne dediğini anlamak yapabileceğimiz en faydalı şey olacaktır. Birçok bilim dalı ve öğreti de bize bu günlerde bunu öğütlemektedir.

Bahsettiğimiz kendimize acı çektirmek değil, an’da kalarak yaşadığımız şeyin farkında olmak, stres yaratan durum geçmişte kaldıysa ya da gelecekte ise şimdiki ana odaklanmak, eğer bir kaybımız varsa bu kaybın sağlıklı yasını tutarak yolumuza devam etmek. Her nasıl ki suyun içerisinde çırpındıkça daha çok dibe batıyorsak, stres halinde de ondan kaçmaya çalıştıkça daha fazla stres üretmiş olacağızdır. Sürekli acıdan kaçıp hep keyifli dediğimiz haz veren durumların peşinden gitmek, bizim için çözüm olmayacaktır. Çünkü hiçbir durum sonsuza kadar devam etmiyor. Yediğimiz yemek bitecek, paramız bitecek, masaj vs bunların hepsi nihayetinde tükenmeye mahkum. Her tükendiğinde yeni hazların sürekli peşinden koşmak mümkün değil, hayatın içerisinde beklemediğimiz bir sürü olumsuz durumla karşılaşmaktayız. Sürekli mutluluğun peşinden gitmeye çalışmak beklemeden içine düştüğümüz acının içerisinden çıkmayı bir o kadar zorlaştıracaktır.

Son olarak, günümüzde olanı olduğu gibi kabul etmek yani acıyı da hazzı da an’da kalarak karşılamak bize her zaman mutluluk getirmese bile huzurlu hissetmemizi sağlayacağı şüphesiz.

