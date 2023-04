HBO’nun dün düzenlenen etkinliğinde yeni bir Game of Thrones dizisinin yayınlanacağı duyuruldu. Dizi, serinin yazarı George R. R. Martin’in ‘Dunk & Egg’ kitabını konu alacak.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight dizisinin konusu ne?

Game of Thrones dizisi kadar serisinin ikinci dizisi House of the Dragon da oldukça ses getirdi ve çok beğenildi. Yeni dizinin hikayesi yine Westeros’ta geçecek. Kitap, Game of Thrones dünyasında ünlü bir şövalye olan Ser Dunk the Tall (Dunk) ve genç yaveri Aegon V. Targaryen’in (Egg) maceralarını konu alıyor. Yani Daenerys Targaryen’in büyük-büyük-büyükbabası ‘Beşinci Aegon.’ Hikaye “Game of Thrones” olaylarının yaklaşık 100 yıl öncesini anlatıyor.

HBO Max platformunda yayınlanacak dizinin tarihi henüz belirsiz.