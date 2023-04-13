A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Koç: Gözü pek, kimseden korkmayan, dünyaya meydan okuyan ve etrafında kolayca müritler toplayabilen bir yapıya sahiptir koç burcu. İnsanlara hükmetme ve organize etme konusunda da son derece başarılıdır. Onu tanıyanlar kendilerini ona kolayce teslim eder ve boyun eğerler. Kendini ateşlere atan, yeni ordular kuran ve ordulara hükmeden Daenerys Targaryen dizinin koç burcu temsilidir.

Boğa: Rahata, yemeye ve içmeye, aynı zamanda sekse de düşkün olan boğa burcu, gerektiğinde politika konusunda da son derece yeteneklidir. İkna kabiliyeti yüksek, insan ilişkileri kuvvetlidir. Kendini sever, onu sevmeyen kişiler varsa etrafında derhal hayatından çıkarır, ailesi dahi olsa arkasına bakmaz. Hem diplomatik yetenekleri ile hem de hedonist zevkleri ile Tyrion Lannister boğa burcunun güzide bir üyesidir.

İkizler: Dil kullanma konusunda son derece başarılıdır. İnsanlarla iletişim kurmak onun için çocuk oyuncağıdır. Öyle bir konuşur ki söylediği şeyler nereye çekerseniz oraya gidebilir. Kurduğu cümlelerle sizi ipe götürebilir ve ipten alabilir ama kendisini de rahatlıkla ipten kurtarabilir. Tek kelime ederek içinize fesatlık tohumları ekebilir. Her türlü şarta göre kendini konumlandırabilen, hazırcevaplığı ile her durumdan rahatlıkla sıyrılabilen Lord Baelish nam-ı diğer Little Finger tam bir ikizler burcudur.

Yengeç: Zodyak kuşağının en merhametli ve sevgi dolu görünen ama aslında istediğinde çok da korkunç şeyler yapabilen burcu yengeç burcudur. Ailesi için gözünü kırpmadan kötü şeyler yapabilir. Zeki ve iş bitiricidir. Romantizme kapıldığı zamanlarda ise çok kolay tuzağa düşebilir. Margaery Tyrell dizinin yengeç burcudur.

Aslan: Gururu her şeyidir. Kendine düşkündür. Aynaları sever ve genelde hoş görünür. Çok kindar olmasa da eğer gururunu incittiyseniz elinden asla kurtulamazsınız, sizin canınızı yakmayı çok iyi bilir. Yöneticilik yetenekleri barizdir ancak güç onu sarhoş edebilir. Bu nedenle zaman içinde zalimleşmeye meyillidir. Muhafazakar bir yapısı vardır. İçinde bulunduğu koşulların değişmemesi için elinden gelenş ardına koymaz. Cersei Lannister zalimliği, çocuklarına olan düşkünlüğü, liderliği ele alış biçimiyle tam bir aslandır. Haliyle ikizi Jamie'de. Henüz güç eline geçmediği için Jamie, Cersei kadar zalimleşmese de neler yapabileceğinin ilk sezon çok iyi öğrenildi kanımızca.

Başak: Hizmet etmek denince akla gelen ilk burç tabi ki başaktır. Hem zeki, analitik düşünebilen, titiz hem de hizmet etmeyi seven bir burç olarak hizmetinize almak isteyeceğiniz ideal insanı akla getiriyor. Asil bir kandan gelmesine rağmen tüm ünvanlarından sıyrılarak başkalarına hizmet etmek isteyen Brienne of Tarth dizinin başak burcudur.

Terazi: Başarılı olmak için çok emek harcamayı, kendini zora koşmayı sevmez. Genellikle başarılı olmak için somut ve elle tutulur konular üzerinde yoğunlaşarak kendini yüceltir. Egosuz ve mahçup görünür fakat bu buz dağının görünen kısmıdır. Aslında içinde çok büyük bir ego saklıdır. Dizide başına gelmeyen şey kalmasına rağmen tam bir mücadele örneği gösteren Sansa Stark, gerek diplomasi yeteneği ile, gerek her durumda korumayı başardığı zerafeti ile tam bir terazi burcudur.

Akrep: Sezgileri çok kuvvetli olan akrep burçları, alev alev yanmaları ile meşhurdurlar. İkna konusundaki başarıları, manipülasyon yetenekleri onları zaman zaman korkunç biri olarak görmenize neden olabilir. Aşkta tutkulu olduğu gibi inançları konusunda da son derece tutkuludur. Melisandre dizide çok nispeten daha az görünse de çok büyük etkiler yaratmıştır. Tıpkı bir akrep burcu gibi.

Yay: Kesinlikle tahmin ettiniz! Dizinin yay burcu Arya Stark. Kendine has ve dönemin koşullarını aşan isteklere sahip olur yaylar. Ona ne derseniz deyin yine kendi bildiğini okuyacak ve bu konuda son derece de başarılı olacaktır. Seyahat etmeyi sevse de sevmese de hayat onu bir şekilde seyahate zorlar. Bağımsız, başına buyruk ve egemenliğine üşkündür. Hiç belli etmese de kin gütme potansiyeline sahiptir.

Oğlak: İşine düşkün, geleneklere saygılı ve ağırbaşlıdırlar. Jon Snow'da Gece Nöbeti'nde gelenekleri kendi çıkarlarına değiştirmeye çalışanlara karşı direnmiş ve başarılı olmuştur. Her zaman tetikte ve tedbirlidir. Saldırması gerekirse saldırır, acele kararlar vermez, ani tepkilerde bulunmaz.

Kova: Zodyak kuşağının en enterasan burcu Kova, dizinin en enteresan karakteri ise tabi ki Bran Stark. Üç gözlü kuzgun, tıpki bir kova burcu gibi geleceği öngörme ve geleceğe yön verebilme yeteneğine sahiptir. Kişiliği üstlendiği rollerin gerisinde kalır her zaman. Kovalar gerçekleri değerlendirme konusunda çok başarılıdırlar. Bu da çevreleri tarafından tuhaf biri olarak algılanmalarına neden olabilir.