8D ses teknolojisi nedir?

Her şey bir WhatsApp mesajı ile başladı: “Bu şarkıyı kulaklıkla dinleyin. Bu, 8D teknolojisi ile oluşturulan Pentatonix'in yeni müziğidir. Sadece kulaklıkla dinleyin. Bir şarkıyı ilk kez kulaklarınızla değil, beyninizle dinleyeceksiniz. Müziği kulaklıklardan değil dışarıdan hissedeceksiniz. Bu yeni teknolojinin etkilerini hissedin.” Hızla yayılmaya devam eden bu mesaja bir ses dosyası eşlik ediyordu ve şarkı kısa sürede tüm internet alemini ele geçirdi. Billie Eilish’in şarkısına yapılan 8D remix, 16 milyon izlenmeyi geçmiş durumda.

8D ses nedir?

8D, üreticilerin parçaları bir miktar ek yankı ile yeniden düzenledikleri nispeten yeni bir ses türü. Kulaklıkla dinlediğinizde, neredeyse bir konserde veya festivaldeki gibi müziği etrafınızda hissetmenizi sağlıyor. Manofmany sitesine göre, 8D ses, bir şarkının son karışımına soldan sağa değişen otomatik kaydırma efekti eklenerek oluşturuluyor. Bu döner ses yapısı, başınızın etrafında hareket eden daireler hissi yaratıyor ve deneyimi hareketlendiriyor.

8D müzik nasıl ortaya çıktı?

Aslında ses üretiminde sekiz boyut yok ama stereo parçaları, sesin hareket ettiği hissi yaratacak yankı efektiyle düzenleyen 8D ses teknolojisi ilk olarak 2017'de piyasaya sürüldü. Teknolojinin haleflerinden biri, Kolombiya'daki Medellin Üniversitesi'nde görsel-işitsel iletişim üzerine çalışan 18 yaşındaki Samuel Correa. Alan Walker’ın “Faded” şarkısını 2017 yılında internete ilk kez yüklediğinden beri, daha fazla kişi 8D ses teknolojisine ilgi duyuyor. 8D müzik kayıtları Youtube’da pek çok takipçisi olan ASMR videoları gibi birçok insanı bir tür fiziksel rahatlama hissine sürüklüyor.

The Independent’a göre: “ ASMR videoları binaural mikrofonlar kullanılarak kaydedilir. Bu da beyni uyararak dinleyicinin sesi gerçek hayatta algıladığı gibi hareketli şekilde yakalamasını sağlar.” Çoğu dinleyici tarafından “inanılmaz bir deneyim” olarak adlandırılan 8D şarkılar gittikçe daha popüler hale geliyor. Pek çok çalma listesi intenette dolaşmaya başladı bile!

Bu müzik dinlemenin yeni yolu olacak mı bilinmiyor ama özellikle pandemi sürecinde insanları meşgul ettiği bir gerçek. Çünkü 8D ses teknolojisi, tıpkı Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) gibi, evlerinde her zamankinden çok vakit geçiren insanlara potansiyel olarak çok yönlü bir deneyim sağlıyor ve gün geçtikçe daha çok dikkat çekeceğe benziyor.

