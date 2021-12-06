60’lardan günümüze yansıyan moda trendleri

Moda trendleri söz konusu olduğunda, 1960'lar kadar kalıcı bir etkiye sahiptir. Swinging Sixties, Twiggy, Donyale Luna ve Audrey Hepburn gibi ikonların başı çektiği kısa kenar çizgileri, cesur desenler ve cüretkar kişiliğin olduğu bir çağı başlattı. Bu dönemin, çevredeki zamanın ruhunu kusursuz bir şekilde yansıtması nedeniyle, tasarımcıların podyumdan ilham almak için geri dönmeye devam ettiği bir dönem. Kişisel tarzınız 60'ların modasının enerjisine yöneliyorsa, ikonik figürlere ve trendlere kesinlikle aşinasınızdır. Ancak daha az aşina olsanız veya sadece ilham arıyorsanız bile 60'lardan edinebileceğiniz çok şey var. İşte 1960'lardan günümüze taşıyabileceğiniz parçalar: