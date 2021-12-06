60’lardan günümüze yansıyan moda trendleri

1960 yılları, tarih olarak ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın moda döngüsü içinde gittikçe günümüze yakınlaşıyor. 60’lardan bugüne getirebileceğiniz bu şık önerilere göz atın!

Moda
06 Aralık 2021 Pazartesi

  • Moda trendleri söz konusu olduğunda, 1960'lar kadar kalıcı bir etkiye sahiptir. Swinging Sixties, Twiggy, Donyale Luna ve Audrey Hepburn gibi ikonların başı çektiği kısa kenar çizgileri, cesur desenler ve cüretkar kişiliğin olduğu bir çağı başlattı. Bu dönemin, çevredeki zamanın ruhunu kusursuz bir şekilde yansıtması nedeniyle, tasarımcıların podyumdan ilham almak için geri dönmeye devam ettiği bir dönem. Kişisel tarzınız 60'ların modasının enerjisine yöneliyorsa, ikonik figürlere ve trendlere kesinlikle aşinasınızdır. Ancak daha az aşina olsanız veya sadece ilham arıyorsanız bile 60'lardan edinebileceğiniz çok şey var. İşte 1960'lardan günümüze taşıyabileceğiniz parçalar:

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  • Mini etek

    1960'ların moda trendleri, mini eteklerin öncülüğünde ilerledi. O zamanlar genellikle ince bir balıkçı yaka ve şık bir kabanla kombinlenen bu parça, zamanla birçok kombinin temel parçası oldu.

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  • Mary Jane ayakkabılar

    Mary-Jane düz ve topuklu ayakkabılar 60'lar boyunca yaygındı ve hala eğlenceli hissederken ayakkabılara işlevsellik kazandırdı. Klasik kayışlar bugün hala birçok ayakkabı tasarımına ilham veriyor ve iyi bir çift Mary Jane, şehirde yoğun bir gün veya gece boyunca şık kalmanın bir yolu olabilir.

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  • Düz kesim elbise

    Düz kesim elbisenin yanı sıra yakın kuzeni babydoll elbisesine bir selam vermeden 60'ların modasına saygı gösteremeyiz. Nefes alabilen ve aynı zamanda modaya yön veren bu stiller, şüphesiz zamanın en büyük trendlerinden bazılarıydı ve bugün bile büyük bir etki yaratabiliyorlar.

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  • Etek takım

    70'lere kadar pantolon takımları ön plana çıkmasa da, etek takımları 60'ların modasında popüler bir seçimdi.

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  • Gösterişli küpeler

    Genellikle "pop art takı" olarak anılan cesur takılar, reçine gibi malzemelerin ön plana çıktığı, 60'ların modasında eğlenceli bir aksesuar trendiydi. Bunun unsurları on yıllar boyunca etrafta kaldı ve bu şaşalı küpeler, görünümünüzü öne çıkarmanın eğlenceli bir yolu olmaya devam ediyor.

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  • Leopar baskı

    Çita ve leopar desenleri, on yılın en popüler desenleri arasındaydı. Bu cesur estetik zamana direndi ve bugün onu midi eteklerde, dış giyimde ve deyim topluluklarında bolca görebiliyoruz.

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  • Uzun çizmeler

    Çok az şey, uzun çizmelerle eşleştirilmiş kısa bir etek boyu kadar 60'ların modasını hissediyor ve bugün de o zamanki kadar iyi görünüyor. Geçiş mevsimleri veya dışarıda bir gece geçirmek için mükemmel olan bu botlar, varlıklarını her kombinde hissettiriyorlar.

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  • Büyük güneş gözlükleri

    Büyük, cesur güneş gözlükleri, genellikle yuvarlak veya kare şekillerde, zamanın önemli bir aksesuar trendiydi. Günümüz modasında daha küçük tasarımlar onlara katılmış olsa da, büyük boy gözlükler, herhangi bir görünüme çarpıcı bir hava eklemenin harika bir yolu olmaya devam ediyor.

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  • Bikini

    Bikini teknik olarak 40'ların sonlarında yaratılmıştı ancak Jane Birkin ve Bond kızı Ursula Andress gibi kadınların üzerinde görülmesiyle 60'ların modasında öne çıktı. Bugün birçok marka, dönemin mayolarına özgü yüksek belli kesimlere modern görünümler sunuyor, bu nedenle seçenekleriniz sınırsız.

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  • Beyaz çizmeler

    Tabii ki 60'ların moda trendlerinin bir listesi, go-go botu olmadan tamamlanmış sayılmaz. Düşük topuklu ve baldır ortası bir siluete sahip tipik olarak beyaz olan bu ayakkabı trendi, çağın bir simgesi ve modern stile oldukça kusursuz bir şekilde dönüşüyor.

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  • Hippi havası

    Savaş, sivil adaletsizlik ve diğer toplumsal meseleler, sosyal eylemi ve tüm tarihin en ikonik kıyafet dönemlerinden biri haline gelen buna uygun bir moda hareketini teşvik etti. İlhamlarının bir kısmını geleneksel Doğu kültürlerinden alan, hippi tarzının karakteristik parçaları (tunikler, batik, boncuklu takılar) genellikle yeni bir çağın şafağına denk düşen renkli, ruhani bir duyguya sahipti.

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  • Tüyler

    Ceketlerde ve elbise işlemelerinde öne çıkan tüyler, kıyafetlere eğlence katmanın kolay bir yoluydu.

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  • Batik desen

    Son olarak, batik baskıları da unutamayız. Batik boya birkaç yüzyıldan beri var olmasına ve kökenlerini Japonya'da bulsa da, 60'ların modası, zamanın hippi kültürüyle hızla ilişkilendirilen bir desen oldu. Yakın zamanda da popülerliği artan bu desen, kişiye kendi uygulama imkânı vererek moda deneyiminizi özelleştiriyor.

    Referanslar: Nicole Kliest. "13 Ways to Wear '60s Fashion Trends Right Now". Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/60s-fashion-trends-style-inspiration-shopping-5184255 (23.10.2021).

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