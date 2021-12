60’lardan günümüze yansıyan moda trendleri

Batik desen

Son olarak, batik baskıları da unutamayız. Batik boya birkaç yüzyıldan beri var olmasına ve kökenlerini Japonya'da bulsa da, 60'ların modası, zamanın hippi kültürüyle hızla ilişkilendirilen bir desen oldu. Yakın zamanda da popülerliği artan bu desen, kişiye kendi uygulama imkânı vererek moda deneyiminizi özelleştiriyor.

Referanslar: Nicole Kliest. "13 Ways to Wear '60s Fashion Trends Right Now". Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/60s-fashion-trends-style-inspiration-shopping-5184255 (23.10.2021).