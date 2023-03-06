6 - 12 Mart 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Çok yaratıcı bir haftaya giriyoruz. Ayrıca oldukça yenilikçi olduğumuz, yeni fikirlerle dolup taştığımız, yenilik yapmak istediğimiz ve bu yeniliği hayatımıza şartları zorlayarak veya sert bir şekilde değil hayatımıza uyumlu ve yumuşak bir şekilde gerçekleştirebildiğimiz bir hafta olacak.

Güneş ve Merkür Uranüs ile altmışlık yapacak. Yani hem düşüncelerimiz, hem ifademiz, hem kendimizi ortaya koyuşumuz yenilikçi, farklı, ilerici olacak.

Venüs de Mars ile uyumlu açıda ve bu da ikili ilişkilerdeki tutku, uyum, zamanlama açısından çok çok iyi bir etki.

Ve bu haftanın belki de en önemli etkisi, Satürn’ün Balık burcu geçişi. Bu çok çok önemli bir geçiş ve önümüzdeki 2.5 yıl’lık süreci anlatan bir geçiş olacak. Satürn bir önceki burç olan Kova’da yöneticiydi ve çok güçlüydü. Satürn’ün temsil ettiği konular olan sistem, disiplin, biz bilinci Kova’da çok etkili bir şekilde çalışıyordu. Sosyal hayatlarımızın da çok etkilendiği, evlere kapandığımız bir pandemi sürecini de geçirdik ki Kova sosyal ortamları anlatır. Ayrıca teknolojinin de ileri hareketle evrimleştiğini gördük, görüntülü uygulamaların, e ticaretin yükselişini izledik. Artık Satürn duyguların, hayallerin, yardımlaşmanın, empatinin, sağ beyin yaratıcılığının etkin olduğu, pek de analitik ve gerçekçi olmayan, sorgulamaktan uzak olan Balık burcunda devam edecek. Asalet olarak Satürn’ün çok da güçlü olmadığı bir alandayız. Yani sistem ve yapılanma çok çok sağlam temeller, iyi çalışılmış, iyi analiz yapılmış durumlar üzerine kurulmayabilir. Biraz daha sezgi, güven ve yaratıcılığın ön plana çıktığı, tabiri caizse daha sanatsal yapılanmalar, sezgisel yapılanmalar içerisine girebiliriz. Tabi Balık sular demek ve sular’daki krizler, eksiklikler, denizlerle ilgili durumlar da bu dönemde ön plana çıkacaktır. Ayrıca empati ve yardımlaşma için de belki daha fazla sorumluluk hissettiğimiz, servise ve hizmete çok ağırlık verdiğimiz, kendimizi biraz daha ikinci plana attığımız bir dönemi de yaşayabiliriz.

Bir de tabii ki yazısını ayrıca yayınlayacağım Başak Dolunay’ı var. 7 Mart 2023 Başak burcunda Dolunay ve burçlara etkileri yazısını okumak için tıklayınız...

Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz. Hafta başlangıcı biraz sorumluluk yüklü ve sendromlu olabilir çünkü Ay Satürn ile sert bir açı içerisinde olacak. İş, sağlık ve sorumluluk odağı yüksek.

Salı

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dolunay günü. Ay ise gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı içerisinde. Bugün farklı ve özgür bir şeyler yapmak isteyeceğiz. Duygusal yoğumluğumuz da yüksek.

Çarşamba

Ay Bugün de başak burcunda ilerleyecek. Akşam saatlerinde Terazi burcuna geçecek. Gün içerisinde Neptün ile sert açı yapacak olan ay gün’ü fazla duygusal, karışık ve yanlış anlaşılmış geçirmenize sebep olabilir. Tembellik yapmamaya da dikkat etmek gerekli.

Perşembe

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bu günü sevdiklerimize, ikili ilişkimize veya samimi dostlarımıza, sosyal hayatımıza ağırlık vererek geçireceğiz. Gün içerisinde Jüpiter sert açısı günü fazla iyimser, özgüvenli ve abartılı hareketlerle geçirmemize sebep olabilir.

Cuma

Ay Terazi burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ve Mars ile etkileşime girecek olan Ay ile sosyal etkileşimimiz ve fiziksel enerjimiz, cesaretimiz yüksek. Bu gün haftanın en sosyal günü. İkili ilişkilere de odaklanıyoruz.

Cumartesi

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Ay için biraz zorlayıcı bir kombinasyon. Bugün biraz daha yoğun duygular içerisinde, kendimizi karşımızdakinin motivasyonlarını anlamak isterken ve kontrol etmek isterken bulabiliriz, kıskançlığa da biraz dikkat etmek gerekli.

Pazar

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile sert açı yapacak olan ay günü biraz fazla sürprizli, isyankar bir hale getirebilir. Ayrıca yine değişiklik yapma isteğimiz, farklı birşeyler yapma isteğimiz de yüksek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya