6 - 12 Mart 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 6 - 12 Mart 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

6 - 12 Mart 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 06 Mart 2023 12:00
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Esenlikler. Çok yaratıcı bir haftaya giriyoruz. Ayrıca oldukça yenilikçi olduğumuz, yeni fikirlerle dolup taştığımız, yenilik yapmak istediğimiz ve bu yeniliği hayatımıza şartları zorlayarak veya sert bir şekilde değil hayatımıza uyumlu ve yumuşak bir şekilde gerçekleştirebildiğimiz bir hafta olacak.


Güneş ve Merkür Uranüs ile altmışlık yapacak. Yani hem düşüncelerimiz, hem ifademiz, hem kendimizi ortaya koyuşumuz yenilikçi, farklı, ilerici olacak.


Venüs de Mars ile uyumlu açıda ve bu da ikili ilişkilerdeki tutku, uyum, zamanlama açısından çok çok iyi bir etki.


Ve bu haftanın belki de en önemli etkisi, Satürn’ün Balık burcu geçişi. Bu çok çok önemli bir geçiş ve önümüzdeki 2.5 yıl’lık süreci anlatan bir geçiş olacak. Satürn bir önceki burç olan Kova’da yöneticiydi ve çok güçlüydü. Satürn’ün temsil ettiği konular olan sistem, disiplin, biz bilinci Kova’da çok etkili bir şekilde çalışıyordu. Sosyal hayatlarımızın da çok etkilendiği, evlere kapandığımız bir pandemi sürecini de geçirdik ki Kova sosyal ortamları anlatır. Ayrıca teknolojinin de ileri hareketle evrimleştiğini gördük, görüntülü uygulamaların, e ticaretin yükselişini izledik. Artık Satürn duyguların, hayallerin, yardımlaşmanın, empatinin, sağ beyin yaratıcılığının etkin olduğu, pek de analitik ve gerçekçi olmayan, sorgulamaktan uzak olan Balık burcunda devam edecek. Asalet olarak Satürn’ün çok da güçlü olmadığı bir alandayız. Yani sistem ve yapılanma çok çok sağlam temeller, iyi çalışılmış, iyi analiz yapılmış durumlar üzerine kurulmayabilir. Biraz daha sezgi, güven ve yaratıcılığın ön plana çıktığı, tabiri caizse daha sanatsal yapılanmalar, sezgisel yapılanmalar içerisine girebiliriz. Tabi Balık sular demek ve sular’daki krizler, eksiklikler, denizlerle ilgili durumlar da bu dönemde ön plana çıkacaktır. Ayrıca empati ve yardımlaşma için de belki daha fazla sorumluluk hissettiğimiz, servise ve hizmete çok ağırlık verdiğimiz, kendimizi biraz daha ikinci plana attığımız bir dönemi de yaşayabiliriz.


Bir de tabii ki yazısını ayrıca yayınlayacağım Başak Dolunay’ı var. 7 Mart 2023 Başak burcunda Dolunay ve burçlara etkileri yazısını okumak için tıklayınız...


Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz. Hafta başlangıcı biraz sorumluluk yüklü ve sendromlu olabilir çünkü Ay Satürn ile sert bir açı içerisinde olacak. İş, sağlık ve sorumluluk odağı yüksek.


Salı

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dolunay günü. Ay ise gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı içerisinde. Bugün farklı ve özgür bir şeyler yapmak isteyeceğiz. Duygusal yoğumluğumuz da yüksek.

Çarşamba

Ay Bugün de başak burcunda ilerleyecek. Akşam saatlerinde Terazi burcuna geçecek. Gün içerisinde Neptün ile sert açı yapacak olan ay gün’ü fazla duygusal, karışık ve yanlış anlaşılmış geçirmenize sebep olabilir. Tembellik yapmamaya da dikkat etmek gerekli.

Perşembe

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bu günü sevdiklerimize, ikili ilişkimize veya samimi dostlarımıza, sosyal hayatımıza ağırlık vererek geçireceğiz. Gün içerisinde Jüpiter sert açısı günü fazla iyimser, özgüvenli ve abartılı hareketlerle geçirmemize sebep olabilir.

Cuma

Ay Terazi burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ve Mars ile etkileşime girecek olan Ay ile sosyal etkileşimimiz ve fiziksel enerjimiz, cesaretimiz yüksek. Bu gün haftanın en sosyal günü. İkili ilişkilere de odaklanıyoruz.


Cumartesi

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Ay için biraz zorlayıcı bir kombinasyon. Bugün biraz daha yoğun duygular içerisinde, kendimizi karşımızdakinin motivasyonlarını anlamak isterken ve kontrol etmek isterken bulabiliriz, kıskançlığa da biraz dikkat etmek gerekli.


Pazar

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile sert açı yapacak olan ay günü biraz fazla sürprizli, isyankar bir hale getirebilir. Ayrıca yine değişiklik yapma isteğimiz, farklı birşeyler yapma isteğimiz de yüksek.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 6 Mart Pazartesi

6 Mart 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugünün enerjisi sakin olmaktan çok uzak. Gün, herkesi ciddileşmeye zorlayacak, ardından en uç yönlerinizi, iyi ya da kötü, ortaya çıkacak. Kendinizi her an tehlikeli durumların içinde bulabileceğinizi göz önünde bulundurarak, herkese her şeyden bahsetmemeye dikkat edin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi parlatmak için güzel bir gün! Normalde, ışığını bir perde altında saklamayı tercih eden türden biri olsanız bile, şimdilik bundan kaçınmanız akıllıca olur. Nihai sonuçlar hakkında endişelenmeden sanatsal yönünüzün sizi temsil edecek şekilde oynamasına izin veren yaratıcı bir şey yapın. Bu, pazarlanabilir bir şey üretmeye çalışmak yerine sürecin tadını çıkarmakla ilgilidir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda evden çıkmayı içeren pek bir şey yapmak istemeyebilirsiniz. En sevdiğiniz dizinin birkaç bölümüyle kanepede kamp kurmak muhtemelen kulağa ideal geliyor. Üretken olmak istiyorsanız, yapabileceğiniz pek çok küçük iş vardır, bu nedenle evde kalmanın otomatik olarak tembellik anlamına geldiğini düşünmeyin. Yine de, istediğiniz buysa tembel bir gün geçirmenize izin var!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Etrafa kulak kesilme zamanı! Bugünün beraberinde oldukça ilginç bazı bilgiler getirme şansı yüksek. Bu, arkadaşlarınızla bağlantı kurmak ve şehre gitmek için ani bir şans olabilir veya muhtemelen olağan işlerinizi yaparken beklenmedik şekilde eğlenceli karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Ne kadar çok karışırsanız, zaman ayırma olasılığı o kadar artar, bu yüzden kafanız kumda saklanmayın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her an sizin için gelen yararlı bir netlik duygusu vardır. Bu da sizin için gereksiz davranışları veya harcamaları kesmenizi ve bunun yerine daha fazla sorumlulukla hareket etmenizi kolaylaştırıyor. Bu, sıkıcı olmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak tam olarak neyle çalıştığınızı bilir ve belirli bütçelere bağlı kalırsanız, öngörülebilir sonuçlardan endişe duymadan bu sınırlar içinde istediğiniz kadar çılgın olabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yelkenlerinizdeki taze rüzgar sayesinde hayata yeni bir soluk aldınız. Bugün, sizi sezgisel enerjisiyle dolduruyor ve sizin için en önemli şeyleri ve kişisel tatmininizi belirlemenize yardımcı oluyor. Herkesin liderliğini takip ediyorsanız veya takip ediyorsanız, kendi yolunuza geri dönmek için zaman ayırın ve doğru yönde ilerlediğinizden emin olun. Böylece hedefinize çok daha hızlı ulaşırsınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir dakikalığına ayağınızı gazdan çekmenize izin verin! Gerçekliği geride bırakmanıza ve kendi hızınızda ilerlemenize izin veriyor. Bu, yapılacaklar listenizin en altında bırakmış olabileceğiniz herhangi bir bekleyen iş veya şeyle ilgilenmek için iyi bir andır. Yakında yeni projelere başlayabilirsiniz, ancak şimdilik, biraz tatmin olmak için işleri nazik bir verimlilikle tamamlamaya odaklanmaya çalışın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Muhtemelen bugün bir şeyleri kendi başınıza almaktansa etrafınız insanlarla çevriliyken daha rahat hissedeceksiniz. Gün, sizi çevrenizdekilerin devam eden yaşamları hakkında bilgi edinirken derin bağlantılar kurmaya teşvik eder. Bir davetin gelmesini bekleyebilirken, aynı zamanda inisiyatif alabilir ve kendi bulaşıcı coşkunuzla herkesi bir araya getirebilirsiniz. İnsanlar ortaya çıkmaktan memnun olmalı.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU İç pusulanız doğrudan zaferi gösteriyor! Gün, görüşlerinizi olabildiğince yükseğe çıkarmak için sizi yükseltiyor. Özellikle bir şey için çalışıyorsanız, o zaman bu büyük bir ifşa için mükemmel bir gün olabilir veya belki de birinden yararlı bir eleştiri istemek için mükemmel bir gün olabilir. Başarılarınıza duydukları hayranlık, başarıya giden yolda size rehberlik etmeleri için onlara ilham bile verebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Vahşi doğanın çağrısı normalden çok daha yüksek! Dışarı çıkıp çevrenizi keşfedebilirseniz, o zaman çok daha iyi ancak kendinizi bir masaya bağlı veya evde sıkışmış bulursanız, ufku çok daha yakına getirmek için bir şeyler yapmayı deneyin. Bir seyahat belgeseli izlemek iyi bir başlangıç olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, konuşmaların veya olayların kaygısız kalmak yerine ciddi bir hal aldığını fark edebilirsiniz. Tartışma için bazı yoğun konuları gündeme getirirken, günün bir ağırlığı var. Bunlar, yakın fiziksel bağlarınızdan ortak finansal konulara kadar değişebilir ve her iki senaryoda da konumunuzu savunmanız gerekebilir. Bakış açınız için savaşmaya istekli olun, ancak herhangi bir hatanın sizi rahatsız etmesi için çok inatçı olmayın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her şeyi kendi başınıza üstlenmeye çalışmazsanız, mevcut yaşam daha sorunsuz akabilir. Bugün hayatınızdaki önemli insanlara daha çok odaklanmak için mükemmel bir zaman. Herhangi bir ilişkinin doğası ne olursa olsun, sevdiklerinize daha da yakın olabilirsiniz. Aranızda biraz mesafe olduğunu fark ederseniz, inisiyatif alarak onu kapatmaya başlayın! Hayat birlikte daha güzel olacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu, organize olmak için mükemmel bir aşamadır. Sık sık akışa bırakmayı ve olayların kendi hızında ilerlemesine izin vermeyi tercih etseniz bile gün sizi hayata daha kontrollü bir yaklaşım benimsemeye teşvik edecektir. Uygun listeleri yapın, işe koyulun ve sonra her şey hakkında çok daha iyi hissedeceksiniz. Biraz emek harikalar yaratabilir.


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