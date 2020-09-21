5G nedir? 5G ne işe yarar?

Üzerinde çok konuşulan yeni mobil teknoloji 5G ile ilgili merak ettikleriniz...

5G nedir? 5G ne işe yarar?
Yaşam
21 Eylül 2020 Pazartesi

5G mobil teknolojisi, yeni bir inovasyon dalgasını beraberinde getiriyor. En güncel teknolojiler olan Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka (AI) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) gibi, en sıcak trendleri güçlendirme ve dünyayı değiştirme potansiyeline sahip olmasıyla dikkat çeken 5G teknolojisi, beraberinde birçok tartışmayı getiriyor olsa da birçok faydalı teknolojik yeniliği de vaat ediyor. Küresel mobil veri trafiğinin 2024 bitmeden 5 kat artması beklenirken, dünyadaki mobil bağlantı ihtiyaçlarının da baştan aşağı değiştiği gözlemleniyor. Özellikle yoğun kentsel alanlarda, mevcut ağlar bu değişime ayak uyduramayacak. İşte tam burada devreye 5G giriyor.


5G nedir?

5G, beşinci nesil mobil ağdır. 5G kablosuz teknolojisi, daha yüksek multi-Gbps pik veri hızları, minimum gecikme, daha fazla güvenilirlik, büyük ağ kapasitesi, artan kullanılabilirlik sağlamak için tasarlandı ve daha fazla insana, daha düzenli bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. HD kalitesindeki bir filmi 5G teknolojisi sayesinde sadece birkaç saniyede cihazınıza indirebilmek sadece ufak bir ayrıntı. 5G'nin gerçek değeri, insanlar, işletmeler ve genel olarak dünya için sunduğu fırsatta: Yeni teknoloji ile endüstriler, bölgeler, şehirler daha akıllı ve sürdürülebilir şekilde birbirine bağlanabilecek.


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Önceki nesil mobil ağlar ile 5G arasındaki farklar neler?

Birinci nesil - 1G - 1980'ler: Analog ses sağladı.

İkinci nesil - 2G - 1990'ların başı: Dijital sesi tanıttı.

Üçüncü nesil - 3G - 2000'lerin başı: Mobil veri getirdi.

Dördüncü nesil - 4G LTE - 2010'lar: Mobil geniş bant çağını başlattı.


5G, yeni nesil kullanıcı deneyimlerini mümkün kılmak, yeni dağıtım modellerini güçlendirmek ve yeni hizmetler sunmak için genişletilmiş bir kapasite ile tasarlandı. Yüksek hızlar, üstün güvenilirlik ve minimum gecikme süresiyle 5G, mobil ekosistemi yeni alanlara genişletecek. 5G teknolojisinin hemen her sektörü etkilemesi ve daha güvenli ulaşım, uzaktan sağlık, hassas tarım, dijital lojistik gibi birçok hayali gerçeğe dönüştürmesi bekleniyor.


5G nerede kullanılacak?

5G'nin en belirleyici özelliği, bugün bilinmeyen gelecekteki hizmetleri esnek bir şekilde destekleme yeteneğine sahip ileri uyumluluk için tasarlanmış olmasıdır. Akıllı telefonlarımızı daha iyi hale getirmenin yanı sıra, daha hızlı, daha düzenli veri hızları, daha düşük gecikme süresi ve daha düşük bit başına maliyet ile VR ve AR gibi yeni sürükleyici deneyimleri canlandıracak.


Kritik altyapının, araçların ve tıbbi prosedürlerin uzaktan kontrolü gibi ultra güvenilir, kullanılabilir, düşük gecikmeli bağlantılarla endüstrileri dönüştürebilen yeni hizmetler sağlayacak. Yeni 5G teknolojisinin veri hızlarını, gücü ve hareketliliği artırması sayesinde neredeyse her türlü nesneye çok sayıda gömülü sensörlerin sorunsuz bir şekilde bağlanabileceği ve oldukça düşük maliyetli bağlantı çözümlerinin de mümkün olabileceği iddia ediliyor.



Referans: "What does 5G mean?". Şuradan alındı: https://www.verizon.com/about/our-company/5g/what-does-5g-mean. (11 Mayıs 2019).

Sascha Segan. "What Is 5G?". Şuradan alındı: https://www.pcmag.com/news/what-is-5g. (8 Eylül 2020).


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