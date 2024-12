31 Aralık 2024 Oğlak burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 31 Aralık 2024 saat 01:26’da Oğlak burcu’nun 9. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Ocak ay’ı ortasına hatta sonuna kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız.

An derecesi an haritasının 3. evine düşüyor. Bu da anlaşmalar, önemli konuşmalar, iletişim ile ilgili sorumluluklar, resmi kontratlar, yakın akrabalar, yaşça büyük kardeşler, komşular ile ilgili yeni diyebileceğimiz gelişmelerin olabileceği bir dönem’e işaret ediyor. Bu dönemde zihinsel sorumluluklarımız artabilir. An derecesine 3 derece töleransla açı yapan bir gezegen bulunmuyor.

An haritasının yükselen burcu Terazi. Bu da yine karşılıklı anlaşmalar, karşılıklı yapılan işler, danışmanlık işleri ya da resmi imza atılan anlaşmalar, evlilikler, ortaklıklar gibi konuları temsil ediyor. Oğlak,Terazi,Koç ve Yengeç ağırlıklı haritaların oldukça etkileneceği bir dönemdeyiz.

Son olarak an derecesine FACIES isimli sabit yıldızdan kavuşum açısı var. FACIES negatif etkileri olan bir sabit yıldız maalesef. Şiddete meyilli olan bir dönem ve bu şiddete kurban gidebilecek insanlardan bahseden bir sabit yıldız olduğunu söylemeliyim. Hafta başında zayıf durumda olan Mars ile Plüton arasında çok gergin bir açı var. Ocak ay’ı başına tüm yazılarımda olduğu gibi burada da dikkat çekmek istiyorum, olgun davranmak ve düşünerek hareket etmek lehimize olacaktır.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Sorumluluk alanlarınız gelecek kariyer hedefleriniz, toplum önündeki konumunuz ve başarınız olacak. Yeni alacağınız işler etki alanınızı genişletmeniz adına olumlu geri dönüşler üretebilir.

Yükselen Boğa

Sorumluluk alanlarınız kariyeriniz ile ilgili aldığınız eğitimler, yayıncılık veya yolculuklarla ilgili konular olacak. Alacağınız yeni eğitimler yaratıcılığınıza katkıda bulunacaktır.

Yükselen İkizler

Sorumluluk alanlarınız ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler olacak. Bu konularda fevri davranmadığınız ve yeterince düşündüğünüz takdirde size olumlu geri dönüşler olabilir. Yeni yatırım fikirleri aklınıza gelebilir.

Yükselen Yengeç

Sorumluluk alanınız ikili ilişkiler ve evlilik. Ayrıca taşınma, yer değiştirme durumunuz olabilir, bunun için uğraşmanız gerekebilir veya borçlanabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Sorumluluk alanınız iş ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınız. Çalışma anlamında biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir döneme girebilirsiniz.

Yükselen Başak

Sorumluluk alanınız hobileriniz, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız olacak. Ayrıca iş yoğunluğunuz varsa eğitim hayatınız, yayınlarınız veya kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili destekler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Sorumluluk alanınız özel yaşamınız, eviniz, aileniz ve ebeveynleriniz. Ayrıca eğlence ve hobileriniz, flörtünüz veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Gayrimenkul yatırımı ile ilgili olumlu dönemler.

Yükselen Akrep

Sorumluluk alanınız eğitim, akrabalarınız, varsa kardeşleriniz ve yazışmalar gibi iletişimsel konularda olacak.

Yükselen Yay

Sorumluluk alanınız gelirleriniz, sahip olduklarınız ve finansal konular olacak. Sizin için de yeni yatırımlar, yeni gelir kaynakları için yaratıcı fikirler gündeme gelebilir.

Yükselen Oğlak

Sizin için dönüşümsel yeni kararlar, yeni başlangıçlar zamanı ve bu genel sağlığınızı, görünüşünüzü ve kariyerinizi etkileyecek konularda olabilir.

Yükselen Kova

Kişisel ve genel sağlık konuları sizin için de oldukça ön planda fakat bu dönemde biraz daha kendi içinize çekilip çalışmanız, sorumluluklarınıza odaklanmanız gerekebilir.

Yükselen Balık

Sorumluluk alanınız arkadaş gruplarınız, proje grupları ve takımlar, ortak bir hedef için birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili olacak. Gelecekle ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir.

