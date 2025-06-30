30 Haziran - 6 Temmuz 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta’nın başrolünde Venüs var. Yani bu hafta sosyal ve ikili ilişkiler, güzellik, sanat, diplomasi oldukça önemli ve belirgin olaylara sahne olabilir. Hafta ortasında Venüs Uranüs kavuşumu var, sosyal ilişkileri oldukça ilginçleştirecek, çok ani gelişmelere açık bir hale getirecek. Ve hemen arkasından Venüs ikizler burcuna geçecek. Çok daha sosyal, meraklı, iletişimci, sevdiklerimizle daha fazla bir araya gelmek isteyecek bir etki içerisinde olacağız.

Ayrıca Venüs Satürn ile ve Neptün ile altmışlık yani uyumlu etkileşimi ile haftaya devam edecek. Bu etki daha çok hafta ortası ve sonlarına doğru olacak. İkizlerdeki biraz hızlı ve yüzeysel Venüs aslında Satürn ve Neptün ile çokça derinlik kazanacak. Biraz frene basabilecek, sorumluluk ve sadakat sahibi olabilecek. Bu etkiyi daha çok Satürn’den alacak. Neptün’den ise romantizmi, yardımseverliği, empati ve yaratıcılığı alacak.

Kısacası ilişkilerin çok ön plana çıktığı ve genellikle pozitif etkiler yaşadığı bir hafta.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Başak burcunda haftaya başlıyoruz. Sorumluluklara hızlı bir giriş. Sağlık konusu da bugün çok önemli. Doktor görüşmeleri yaşanabilir. Ay Mars ile kavuşumda, bu bahsettiğim konulara fiziksel enerji harcama konusu da oldukça yüksek. Agresyon, tartışma, kazalara dikkar. Ufak tefek sağlık operasyonları yapılabilir.

Salı

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dünden çok farklı olarak çok daha huzurlu, diplomatik ve sosyaliz. İş, sağlık ve sorumluluk konuları ise devam ediyor ama çok daha kolaylaştırıcı bir tonda.

Çarşamba

Ay Terazi burcuna geçiyor. Bugün de diplomasi, sosyallik, ikili ilişkiler oldukça önemli. Fakat gün içerisinde Jüpiter ve Güneş ile sert etkileşim olacak. Bu da biraz güne anlaşmazlık getirebilir. Aile ile ilgili birtakım anlaşmazlıklar olabilir. Ama özgüvenimiz ve iyimserliğimiz yerinde. Eğitim konularında değerlendirilebilir.

Perşembe

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde açısal etkileşimi yok. Sosyal ve ikili ilişkilere odaklı, diplomatik, huzurlu bir gün.

Cuma

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Hem akrep burcundan dolayı hem de gün içerisinde ay Plüton ile sert etkileşime gireceği için bugüne oldukça dikkat çünkü bugün biraz krizli, fazla sorgulayıcı ve manipülatif bir gün olabilir. Ayrıca bugün biraz kötü sayabileceğimiz fazla hırs ve kıskançlık gibi duygular da gün yüzüne çıkmaya meyilli olabilir.

Cumartesi

Ay Akrep burcunda ilerliyor. Akrep burcunda yine biraz hoşa gitmeyecek duygular içerisinde olabiliriz bir önceki gün için bahsettiğim gibi. Ama bugün daha enerjik, özgüvenli, kendimizi ifademizin güçlü olduğu bir gün.

Pazar

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Bugün de ay’ın açısal bir etkileşimi yok. Ay günün ilerleyen saatlerinde Yay burcuna geçecek. Günün son kısmı daha rahat ve iyimser geçecek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan ve uygulama hesabından takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya