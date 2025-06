30 Haziran - 6 Temmuz 2025 haftalık burç yorumları

Merkür'ün Plüton ile karşıt açısı bugün erken saatlerde kesinleşiyor ve bu durum stresli ya da hayal kırıklığı yaratan bir ruh hali getirebilir. Yüzeysel düşünceler ve belirsizliklerden memnun değiliz; ancak araştırmalarımızda ya da şüphelerimizde aşırıya kaçıyor olabiliriz. İdeali, dengeyi bulmaktır. Ay, sabah saatlerinde Aslan burcundan ayrılarak Başak burcuna geçiyor. Başak Ay'ı, yardımsever ve pratik yanımızı harekete geçiriyor. İşimize, görevlerimize ve günlük rutinimize daha çok çaba ve motivasyon harcıyoruz. Bu Ay geçişi, iletişim, organizasyon ve üretimi ön plana çıkarıyor. Şu anda işleri yoluna koymak, gelişen bir tema hâline geliyor. Meşgul kalmak ve ilerleme kaydetmek her zamankinden daha fazla tatmin sağlıyor; çünkü çabalarımızın somut sonuçlarını görmek istiyoruz. Detaylara daha fazla dikkat ediyoruz ve eleştirilere karşı özellikle hassasız.

30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün insanlar biraz daha savunmacı olabilir, ya da bir fikir onların konfor alanını zorladığında kendilerini kanıtlama ihtiyacı hissedebilirler. Yanıtlar için baskı yapmak sorun yaratabilir ve sizi yoran maddi ya da destekle ilgili konular bir dönüm noktasına ulaşabilir. Eğer değersiz hissettiyseniz, bu bastırılmış hayal kırıklıkları bugün doruk noktasına çıkabilir. Unutmayın, uzlaşma ideal olandır ama bu da biraz ödün vermeyi gerektirir ve şu an için başkalarının bunu yapacağına güvenmemek en iyisi olabilir. Bugünü farkındalık sağlayan bir zaman olarak değerlendirin; çünkü ortaya çıkan kıskançlıklar ya da hayal kırıklıkları, farkında olmadığınız duygu veya arzularınızla sizi yüzleştirebilir. Ay, birkaç günlüğüne iletişim alanınıza geçiyor ve zihinsel olarak aktif kalmanızı, olasılıklara açık olmanızı teşvik ediyor. Ay döngüsünün bu zamanı, çevreyi yoklamak, yeni şeyler öğrenmek ya da haberleri yakalamak için uygundur. Ay günün ilerleyen saatlerinde Mars'la birleşerek düşüncelerinizi, fikirlerinizi, bağlantılarınızı ve sohbetlerinizi canlandırıyor.

30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, Merkür şu anda güneş haritanızın en tepe noktasından geçerken, sözleriniz her zamankinden daha fazla etki yaratabilir ve söyledikleriniz uzun süre akıllarda kalabilir. Ancak, günün erken saatlerinde altınızdan halının çekilmesi ya da bir şeyleri bilmemekle ilgili korkular, can sıkıcı senaryolara ya da gerginliklere yol açabilir. Gizli kalmış meseleler açığa çıkabilir ya da sırlar ortaya dökülebilir; bu da sizi ideal olarak aydınlığa yöneltebilir ama yine de rahatsız edici olabilir. Karşılıklı tıkanmalar yaşanması muhtemeldir ve meseleleri zorlamaktan kaçınmak en iyisi olabilir. Şu anda en iyisi, gözlem yapmak, bir strateji geliştirmek ve harekete geçmek için daha uygun bir zamanı beklemek olabilir. Bu gergin enerjileri yapıcı bir şekilde kullanabilirseniz, değerli bir projeye kendinizi vermek için harika bir zamandasınız. Ay'ın, güneş haritanızın on birinci evine geçişi, sizi biraz olsun arındırmaya yardımcı oluyor. Gün ilerledikçe, zihninizi açan yeni ve taze bir fikir ya da konu ilginizi çekebilir.