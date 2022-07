28 Temmuz 2022 Aslan Yeniay’ı burçları nasıl etkileyecek?

Merhaba. 28 Temmuz saat 20.55’te Aslan burcunun 5. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Her ay fazı yazımda bahsettiğim gibi An derecesinin içinde bulunduğu burç yani Aslan liderlikle, liderlerle, yaşama sevinciyle, canlılıkla, kendini ifade ile sahnede olmak ile ilişkilidir. Bu Yeniay hayatımıza bu etkileri güçlü bir şekilde getirecek ve Aslan haritamızda neredeyse bu etkileri orada vurgulu bir şekilde yaşamak, ön planda olmak isteyeceğiz. An derecesinin HAMAL sabit yıldızı ile paralel açı yaptığından da bahsetmek gerekirse bu yıldız “Kendi yolunu takip eden” anlamına gelir. Aslan burcu da liderlik etmek ile alakalı olduğu için bu dönemde başkalarına rağmen, engellere rağmen kendi kalbimizin sesini dinlememiz gerektiği durumlar oluşacak ve özgüvenimiz sorgulanacak. Buradaki önerim, kalbinizin sesini dinleyin.

An derecesi An haritasında 6. evde bulunuyor. Bu da iş dünyası, çalışanlar, işçileri anlatan bir durumda. Ayrıca sağlık ve sağlık çalışanları ile de ilgili. Kendi hayatlarımızda iş ve sağlık konularında ön plana çıkmak, kendimizi iddia etmek durumunda kaldığımız dönemlere işaret edebilir. An derecesine Jüpiter’den de bir uyumlu açı mevcut, bu da kendimizi ortaya koyup kalbimizin sesini dinlediğimizde Şansın ve genişlemenin de bizimle olduğu, fazlaca özgüvenli bir döneme işaret ediyor.

Fakat! Bütün bunlara tezat olacak etkiler de mevcut. Yükselen burcun Kova olması kendimizi düşündüğümüz kadar ekibimizi, halkımızı, gruplarımızı, arkadaşlarımızı düşünmemiz gerekliliğine de vurgu yapıyor. HAMAL yıldızı ile ilgili söylediğim kısımda insanlar biraz baskı oluşturabilir, yargılar, korkular önümüze çıkabilir. Pesimist düşündüğümüz durumlar da oluşabilir ki Merkür’de Yükselene ve Satürn’e çok yakın bir şekilde karşıt açı oluşturmakta.

Ayrıca bir diğer ve biraz endişe verici etki ise bu pesimist ve baskılı durumun üzerimizde yarattığı baskıdan patlayıcı ve çok isyankar bir şekilde, aşırı tepkisel bir şekilde çıkmak için hareket edebileceğimiz yönünde. Yani bu dönemde hazırlığında olduğumuz değişiklikler korkuları da beraberinde getiriyor fakat değişim istediğimiz de oldukça fazla. Bu gerilimi yaşayacağımız bir döneme giriş yapıyoruz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Bu dönemde en çok ön planda olacak yükselenlerden bir tanesi de yükselen Koç’lar olacak. Sahnede olmak, eğlenmek, tatil yapmak, aşk ve flörtle ilgili yeni gelişmeler sizi bekliyor. Risk alırken dikkatli olmalı, abartılı harcamalardan kaçınmalısınız.

Yükselen Boğa

Yeniay sizin için ev, aile, ebeveynler, gayrimenkul konularıyla alakalı olacak. Sevdiklerinizle evde eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Diğer yandan ebeveynleriniz ve ev ahalisiyle çatışma riskini de barındıran bir dönem olabilir.

Yükselen İkizler

Sosyal ilişkileriniz oldukça aktif. Yakın çevrenizle iletişiminizin yoğun olduğu, kendinizi özellikle sözel olarak güçlü ve cesur ifade ettiğiniz bir dönemdesiniz. Yaratıcı fikirlere açık bir dönem. Kardeşleriniz veya arkadaşlarınızla gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Finansal konularla ilgili cesur kararlar, yeni başlangıçlar yapabilir, kariyerinizi de ilgilendirecek cesur projelere, yeni para kaynaklarına, yatırımlara girebilirsiniz. Sizin de abartılı harcamalardan kaçınmanız gereken bir dönem.

Yükselen Aslan

Hayatınızda oldukça etkin olduğunuz, kendinizi güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz, eğlenceli bir ay sizi bekliyor. Özellikle yurtdışıyla bağlantılı veya eğitim ile ilgili konularda hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Görünüşünüzle ilgili değişikliklere gidebilir, dikkat çekici bir tarzınız olabilir.

Yükselen Başak

İçsel olarak özgüvenli ve motive hissettiğiniz bir dönemdesiniz. İzolasyon konuları gündeme gelebilir. Borç ve alacak konularıyla ilgili kontrolünüzün dışında bazı olaylar gerçekleşebilir. Akışta kalmakta fayda var.

Yükselen Terazi

Arkadaşlarınızla eğlenceli zaman geçireceğiniz, yeni sosyal gruplara katılabileceğiniz bir dönemdesiniz. İkili ilişkiler konuları da sizin için ay sonuna kadar çok aktif, bu konularda bir takım gerginlikler yaşamanız da sözkonusu olabilir.

Yükselen Akrep

Toplum içinde ve kariyerinizde ön plana çıktığınız, kendinizi etkin şekilde gösterdiğiniz bir zaman. İş yerinde cesaret ve yenilik gerektiren konularda inisiyatif alabilir, otorite ve güç sahibi kişilerden destekler alabilir, başarınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Sağlıkla ilgili adımlar atmak için elverişli bir dönem.

Yükselen Yay

Eğitim ve akademik konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yurtdışı bağlantılı projeleriniz varsa kendinizi göstermek için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınızın da hareketli olduğu, varsa çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir zamandasınız.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, borçlar ve kredilerle ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem. Miras konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, aileden destekler alabilirsiniz. Abartılı harcamalardan, düşüncesizce girilen kredilerden veya borçlardan kaçınmanız gerekiyor.

Yükselen Kova

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili yeni başlangıçlar yaşayacağınız, eğlenceli zamanlar yaşayacağınız, kendinizi etkin bir şekilde ifade edebileceğiniz bir dönem.

Yükselen Balık

İş ortamınızda bir takım yenilikler gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşlarınız arasında ön plana çıktığınız, liderlik fırsatı elde edebileceğiniz bir dönem olabilir. İş ile ilgili yatırımlar yapabilir, maddi kaynaklarınızı sağlığınızı güçlendirmek adına kullanabilirsiniz. Diyete veya spora başlayabilir, yaşam tarzınızla ilgili yenilikler yapabilirsiniz.