24 Kasım Yay burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Korhan Kılınçkaya, 24 Kasım günü Yay burcunda gerçekleşecek olan Yeniay'ı ve bu Yeniay'ın burçlara etkilerini kaleme aldı.

24 Kasım Yay burcunda Yeniay ve burçlara etkileri
Astroloji
Giriş: 22 Kasım 2022 11:54
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Esenlikler. 24 Kasım saat 1.57’de Yay burcunun 1 derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Yay burcunun hatta Yay, İkizler aksının yolculuklar, eğitim, iletişim, özellikle Yay tarafının akademik konularla ve yabancılarla ilgili olduğunu hemen hemen bu burçlarla ilgili tüm yazılarımda yazıyorum. Bu Yeniay'da da bu etkileri oldukça yoğun deneyimleyebileceğimiz bir 15 günlük dönem bizleri bekliyor.


An haritasında dikkati çeken Balık burcunda güçlü olan Jüpiter an derecesine burç ötesi de olsa uyumlu açı yapıyor ve ayrıca an derecesinin yani yay burcunun da yönetici gezegeni. Her ne kadar durağan olsa ve yanında duran Neptün kafaları karıştırsa dönemin içerisine bulanıklık ve belirsizlikleri de soksa Jüpiter’den gelen bir özgüven, genişleme ve şans söz konusu ki zaten bildiğiniz gibi Yay burcundaki tüm etkileşimler özgüveni ve iyimserliği yükselten etkilerdir.


An haritasının yükseleni Yay burcundan oldukça farklı olan Başak burcu ve bu dönemde şans ve özgüvenli olduğumuz kadar sorumluluklarımızın, sağlığımızın ve işimizin önemi de yadsınmayacak derecede.


Fakat Balık burcunun kurban olma konusunu, yanılma konularını da göz ardı etmemeliyiz zira Jüpiter Neptün kavuşumu ve bilinç dışının yarattığı kurban olma konularını da anlatan MENKAR sabit yıldızının yükselenle kavuşuyor olması bu dönemde adımlarımızı dikkatli, sorgulayarak, belli bir disiplin ve kontrol içerisinde yine tabiri caizse eşeğimizi sağlam kazığa bağlayarak hareket etmemiz gerekliliğini vurguluyor.


Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak:

Yükselen Koç

Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir Yeniay. Ruhsal gücünüz ve özgüveniniz bu dönemde bu konularla ilgili destekleyici unsur olacak.


Yükselen Boğa

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir. Abartılı harcamalara girmemek gerekir fakat doğru hesaplanmış bir gelecek yatırımı size şans getirecektir.


Yükselen İkizler

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. Ayrıca Kariyer ile ilgili konular içerisinde biraz belirsizlik olmakla birlikte şansı da beraberinde getirecek ve ortaklık konularına taşıyacak. Önemli bir ortaklık kararı için doğru zamanlar olabilir.


Yükselen Yengeç

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni bir sağlık rutinine başlayabilirsiniz. Yurtdışı ile ilgili konular sağlık veya iş ile bağlantılı olacak şekilde biraz belirsizlik ve karmaşa yaratıyor olabilir. Fakat bu konulardan destekler de gördüğünüz bir dönem.


Yükselen Aslan

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, dışarı aktiviteleri, trekking gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz. Yalnız güvenli bir şekilde yapmaya dikkat edin. Hesaplanmış olmak kaydıyla yapacağınız spekülatif yatırımlar bu dönemde size şans getirebilir.


Yükselen Başak

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. İkili ilişkilerle ilgili birtakım kafa karıştırıcı durumlar söz konusu. Bu da hem kariyerinizi hem aile hayatınızı etkiliyor. İkili ilişkiler, evlilik veya ev değişikliği, taşınma gibi konularda şanslı bir dönem.


Yükselen Terazi

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurtdışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir. İş ve sağlık konularında belirsizlikler söz konusu olsa da yine belirli bir şans durumundan da söz edebiliriz. Fırsatları değerlendirmekte optimist olacağınız bir dönem.


Yükselen Akrep

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Flört ile ilgili konular biraz kafanızı karıştırıyor fakat tabiri caizse kısmetiniz bu dönemde açık. Çocuklarla ilgili belirsiz harcamalar yapabilirsiniz. Spekülatif konular sizin için de şanslı olabilir.


Yükselen Yay

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. Gayrimenkul, aile, ev, taşınma ile ilgili konularda genişleme ve şans sizinle birlikte olacak. Gayrimenkul yatırımları için değerlendirilebilir bir dönem.


Yükselen Oğlak

Bu dönem sizin biraz daha inzivaya çekildiğiniz, düşünsel anlamda daha içe çekildiğiniz ve daha fazla düşündüğünüz, hayat felsefenizi sorguladığınız bir dönem. Ayrıca düşünce dünyanız, hayal dünyanız oldukça geniş, yaratıcı konular, çözümler bu dönemde gündeme gelebilir, kardeşleriniz, yakın çevreniz veya akrabalarınızdan destek alabilirsiniz.


Yükselen Kova

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Yabancı insanlarla tanışabilirsiniz. Finansal konularda şanslı bir dönem, yeni gelir kapıları yaratabilir, değerli şeylere sahip olabilir, gelirinizi artırabilirsiniz.


Yükselen Balık

Kariyeriniz ile ilgili konular vurgu kazanıyor. Genel olarak birtakım belirsizliklere rağmen şanslı bir dönem içerisindesiniz bu da bu yeniay döneminde kariyer konularında kendini gösterebilir.


Yeniay, yeni başlangıçlar…
Yeniay, yeni başlangıçlar…


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