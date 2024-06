22 Haziran Oğlak burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

22 Haziran saat 04:07’de Oğlak burcunun 1. Derecesinde bir dolunay meydana gelecek.

Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Temmuz ayı ortasına hatta sonuna kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız.

An haritasının yükseleni İkizler ve Jüpiter tam yükselen noktasında. Ayrıca An derecesinin karşısındaki Güneş ile de Venüs kavuşmuş durumda. Her ne kadar Oğlak zorlukları anlatsa da Jüpiter ve Venüs’ün bu kadar güçlü olduğu haritada çok da bir zorluktan bahsedemem. An haritası yükseleni İkizler iletişim trafiğini, yolculukları, haberleşme anlaşma, gazeteler, gazeteciler, basın medya konularını çok fazla ön plana çıkaracak ve bu konuda birtakım abartılı durumlarla karşılaşabiliriz. Abartılı bir iletişim trafiği bizi bekliyor. Jüpiter yenilerde İkizler burcuna girdi ve bu dolunay bu etkiyi bize çok fazla hissettirecek. Ayrıca Venüs’ün de denkleme dahil olması ikili ilişkilerin de önemli bir noktada olduğunu gösteriyor.

Ayrıca aslında haritada bizi en çok zorlayacak etki Neptün etkisi olacak. Her ne kadar sert açı da olsa burç ötesi dediğimiz bir durumda ve bu açının etkisini yumuşatıyor. Açı 90 derece yani kare açı ama Neptün Oğlak’a kare yapmayan burçta yani Balık’ta. Bu da bu dönemin çok kafa karıştırıcı, biraz bulanık, beklenmedik, aldanmaya müsait, çarpıtmaya ve manipülasyona müsait bir dönem olduğunu gösteriyor. Oğlak burcunun gerçekliğini bir tık bilinçli olarak yükseltmeye çalışmalıyız.

An haritasında an derecesi haritanın 8. Evinde. Bu da ortaklaşa gelirler, borçlar, krediler, giderler, sigortalar. Gelen paradan çok giden paralarla alakalı bir evdir. Ayrıca 'an’ın kalitesine biraz kriz ve korku getirebilir. Bu konularda kafa karıştırıcı etkiler çok da olsa disiplinli ve gerçekçi bir yaklaşım sergileyebileceğiz demektir.

Ayrıca haritanın bir diğer olumlu etkisi ise yükselen burca kavuşan ALDEBARAN sabit yıldızı ki bu 4 kraliyet yıldızından biridir ve çok güçlü bir başarı etkisidir. Fakat bu kraliyet yıldızlarının bir şartı vardır, eğer bu şartı yerine getirmezsek bizi cezalandırırlar. ALDEBARAN’ın şartı dürüstlüktür. Eğer Neptün etkilerini çok kullanıp konuyu saptırmak, aldatmak gibi durumlara sapmazsak bize büyük bir başarı vaat eder. Yani bu günleri olumlu ve ilerleyici şekilde geçirmemizi vaat eder. Size verebileceğim en büyük tavsiye aldanma/aldatma, çarpıtma, saptırma, kandırma konularına hiç bulaşmayın. Ve iyiyi bekleyin.

22 Haziran Oğlak Dolunayı'nın yükselen burçlar üzerinden etkileri

Yükselen Koç

Sorumluluk alanlarınız gelecek kariyer hedefleriniz, toplum önündeki konumunuz ve başarınız olacak. Yeni alacağınız işler etki alanınızı genişletmeniz adına olumlu geri dönüşler üretebilir.

Yükselen Boğa

Sorumluluk alanlarınız kariyeriniz ile ilgili aldığınız eğitimler, yayıncılık veya yolculuklarla ilgili konular olacak. Alacağınız yeni eğitimler yaratıcılığınıza katkıda bulunacaktır.

Yükselen İkizler

Sorumluluk alanlarınız ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler olacak. Bu konularda fevri davranmadığınız ve yeterince düşündüğünüz takdirde size olumlu geri dönüşler olabilir. Yeni yatırım fikirleri aklınıza gelebilir.

Yükselen Yengeç

Sorumluluk alanınız ikili ilişkiler ve evlilik. Ayrıca taşınma, yer değiştirme durumunuz olabilir, bunun için uğraşmanız gerekebilir veya borçlanabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Sorumluluk alanınız iş ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınız. Çalışma anlamında biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir döneme girebilirsiniz.

Yükselen Başak

Sorumluluk alanınız hobileriniz, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız olacak. Ayrıca iş yoğunluğunuz varsa eğitim hayatınız, yayınlarınız veya kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili destekler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Sorumluluk alanınız özel yaşamınız, eviniz, aileniz ve ebeveynleriniz. Ayrıca eğlence ve hobileriniz, flörtünüz veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Gayrimenkul yatırımı ile ilgili olumlu dönemler.

Yükselen Akrep

Sorumluluk alanınız eğitim, akrabalarınız, varsa kardeşleriniz ve yazışmalar gibi iletişimsel konularda olacak.

Yükselen Yay

Sorumluluk alanınız gelirleriniz, sahip olduklarınız ve finansal konular olacak. Sizin için de yeni yatırımlar, yeni gelir kaynakları için yaratıcı fikirler gündeme gelebilir.

Yükselen Oğlak

Sizin için dönüşümsel yeni kararlar, yeni başlangıçlar zamanı ve bu genel sağlığınızı, görünüşünüzü ve kariyerinizi etkileyecek konularda olabilir.

Yükselen Kova

Kişisel ve genel sağlık konuları sizin için de oldukça ön planda fakat bu dönemde biraz daha kendi içinize çekilip çalışmanız, sorumluluklarınıza odaklanmanız gerekebilir.

Yükselen Balık

Sorumluluk alanınız arkadaş gruplarınız, proje grupları ve takımlar, ortak bir hedef için birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili olacak. Gelecekle ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir.