21 - 23 Ekim 2024 Güneş - Plüto karesi günleri - Karanlık ve aydınlığın dansı

29 yıllık bir döngünün kapanışına hazırlanıyoruz...

Uzun yıllardır devam eden bu döngü; karanlık ve aydınlığı gizlenemeyecek şekilde gözler önüne sererek son noktayı koyuyor. Güneş ve Plüton'un dönüşümüyle kapattığımız bu yolculuk bizi; iç dünyamızla daha çok bağlantı kurmaya, kendi karanlığımızdan geçmeye, en derinlere inmeye ve ışığımıza yeniden doğmaya çağırıyor.

Bugünlerde; önemli yüzleşmeler yaşayacak, egomuzun yıkımıyla dönüşecek, aile karmalarımız ve atasal yolculuklarımızdan bize aktarılanları daha net göreceğiz. Sınırlarımızı yeniden çizecek, otorite konumlarla ilişkilerimizi yapılandıracak, güce ve maddi kaynaklarımıza bakış açımızı değiştirecek, artık bize iyi gelmeyen; yer, iş, şehir, ilişki ve tüm inanç kalıplarımızdan, alışkanlıklarımızdan özgürleşeceğiz.

Çevremizdeki; manipülatif, karanlık, baskıcı, kıskanç, bize saygı duymayan ve değerimizi alamadığımız kişileri net olarak görüp, geride bırakacağız. Direnç gösterdiğimiz fakat ilerlememize engel olan konularda mecburi dönüşümler yaşayacağız. Korkularımıza kapıyı kapatarak onların esiri olmak yerine, tüm korkularımızla karşı karşıya gelerek içinden geçecek, kendi gücümüzü ve yapabileceklerimizi yeniden hatırlayacağız.

Bu döngü gökyüzünde Algol ve Scheat Yıldızlarının baskın olduğu zamanlarla tamamlanırken...

Yeryüzünde karanlıkta kalmış her şeyi aydınlatıyor. Karanlığa hizmet eden herkesi apaçık göstererek, dünyayı büyük bir temizliğe hazırlıyor. Medusa ile bağlantılı olan Algol Yıldızı; nefs terbiyesi ile ilgilidir. Gücünü kötüye kullanan, maddiyata bağımlı yaşayan, dünyevi hırslara saplantılı kişileri büyük sınavlarla sınar. Mitolojisinde; kadına şiddet, tecavüz, haksızlıklar, boyun- boğaz kesilmesi vardır.

Scheat Yıldızı ise; ruhsal sorunlar, akıl hastalıkları, hastaneler, hapishaneler, boğulmalar, travmalar, kurban- kurtarıcı rolleri, intiharlar ve bağımlılıklar vardır. 2025 Nisan'a dek devam edecek retrolar dönemi ve Haziran'a dek devam edecek Jupiter - Satürn karesi ise merhamet, vicdan eksikliğini anlatır. Sağlam olmayan her şeyi gösterir ve vadesi dolmuş olanların varlığına son verir.

Mars ise bugünlerde Yengeç burcunda retroya doğru ilerlerken; duygusal olarak bağlı olduğumuz yerler, aileler, çocuklar, bebekler, sağlık, bakım, beslenme, dişil yanımız, koruma, vatan ve iç güvenlik ile ilgilidir.

Plüto tüm bu noktaları tetiklerken; ülkemizin haritasında hem sağlık alanı hem Ay Düğümlerine temas ederek, içimizde belki 29 yıldır saklı kalmış kirlilikleri açığa çıkarttı. Tutulmalar ve retrolar ile birlikte ise bu süreç en az 6 ay boyunca daha devam edecek. Başak - Balık aksındaki tutulmalarla kendi gücümüze yeniden doğmak üzere büyük bir arınma sürecinden geçeceğiz. Sağlık ve hastaneler yine gündemimizde olacak.

Daha önce; Şubat, Mart, Temmuz, Aralık 2023 tarihlerinde son derecelerle tetiklenen bu döngü, bu defa son kez tetiklenerek, bireysel yolculuğumuzda dönüşümlerimizin hediyelerini veriyor olacak.

Bu süreçte kontrol etmeyi, kendimize baskı kurmayı bırakmalı, iktidar ve ego savaşlarına girmemeli, biten ve başlayana direnç göstermemeli, güvende olduğumuz yerlerde, güvenli kişilerle olmalıyız. Daha fazla içe dönmeye izin vermeli, sakinleşmeli, dış dünyayla az, kendimizle daha çok iletişim kurmalıyız.

Dünyadaki en zor sınav; herkese ve her şeye rağmen özünü ve ışığını koruyabilmek, aydınlıkta kalmaya ısrar edebilmektir. Bugünlerde; kendinize dair her parçanızı görmeyi seçerek, kabul edin ve dönüşmesine izin verin. Her insanın içinde bir yanının karanlık, bir yanının aydınlıkta olduğunu unutmayın. Dönüşümünüzün ancak kendinize duyduğunuz sevgi ve şefkatle mümkün olduğunu hatırlayın.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Instagram: @incininyildizi