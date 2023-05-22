2023 yaz güzellik trendi: Metalik tırnaklar

Gümüş renkteki bu french ne kadar hoş duruyor değil mi? Tam olarak bir french modeli olduğunu düşünmüyorsanız haklısınız. Fakat bu dalgalı ve eğlenceli görünümü biz çok sevdik. Çeşit çeşit gümüş renkteki yüzüklerinizle ve diğer takılarla bir hayli uyumlu duracağını şimdiden söylemek mümkün.