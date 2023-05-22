2023 yaz güzellik trendi: Metalik tırnaklar

Bu yaz \u00f6zellikle pembe metalik t\u0131rnaklar her renkten daha \u00f6ne \u00e7\u0131kaca\u011fa benziyor. Pembenin canl\u0131 enerjisinden ilham alan bu nail art\u0131 t\u0131rnaklar\u0131n\u0131z\u0131n tamam\u0131nda kullanabilirsiniz veya isterseniz ba\u015fka model ve dokudaki nail art veya ojelerle birle\u015ftirip daha da e\u011flenceli bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz.. G\u00fcm\u00fc\u015f renkteki bu french ne kadar ho\u015f duruyor de\u011fil mi? Tam olarak bir french modeli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorsan\u0131z hakl\u0131s\u0131n\u0131z. Fakat bu dalgal\u0131 ve e\u011flenceli g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc biz \u00e7ok sevdik. \u00c7e\u015fit \u00e7e\u015fit g\u00fcm\u00fc\u015f renkteki y\u00fcz\u00fcklerinizle ve di\u011fer tak\u0131larla bir hayli uyumlu duraca\u011f\u0131n\u0131 \u015fimdiden s\u00f6ylemek m\u00fcmk\u00fcn.. G\u00fcm\u00fc\u015f renginden bahsetmi\u015fken alt\u0131n rengini atlamak da olmazd\u0131 tabii ki. Yine \u00e7ok zarif bir t\u0131rnak ve nail art modeli var g\u00f6rselde. D\u00fcmd\u00fcz alt\u0131n rengi bir french ve k\u00fct kesim t\u0131rnaklar kesinlik\u00e7e olduk\u00e7a modern duruyorlar. Yine alt\u0131n rengi y\u00fcz\u00fck ve di\u011fer tak\u0131lar\u0131n\u0131zla kombinlemek \u015fahane olacakt\u0131r.. Yaz\u0131n en keyifli renklerinden olan ye\u015file de \u015fans verebilirsiniz. Canl\u0131 renklerde yapaca\u011f\u0131n\u0131z bir\u00e7ok kombine uyum sa\u011flayacak bu renk ile yaz\u0131n canl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 t\u0131rnaklar\u0131n\u0131za yans\u0131tabilirsiniz.. T\u0131rnaklarda minimallikten yana olan ve pek fazla dikkat \u00e7ekmesini istemeyenler b\u00f6yle zarif modelleri de tercih edebilirler. \u00d6zellikle k\u0131sa ve k\u00fct t\u0131rnak kullanmay\u0131 sevenler i\u00e7in bu \u015fekildeki minimal nail artlar iyi birer se\u00e7enek olabilirler.. \u0130\u015fte bu yaz\u0131n y\u00fckselen g\u00fczellik trendlerinden olan metalik t\u0131rnaklar\u0131n di\u011fer ilham alabilece\u011finiz modelleri.... . . . .
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