2023 yaz güzellik trendi: Metalik tırnaklar

2023 yazında tırnaklarda çarpıcı bir güzellik trendi olan metalik tırnaklar kendini göstermeye şimdiden başladı.

Güzellik
Giriş: 22 Mayıs 2023 20:00
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  • Bu yaz özellikle pembe metalik tırnaklar her renkten daha öne çıkacağa benziyor. Pembenin canlı enerjisinden ilham alan bu nail artı tırnaklarınızın tamamında kullanabilirsiniz veya isterseniz başka model ve dokudaki nail art veya ojelerle birleştirip daha da eğlenceli bir görünüm elde edebilirsiniz.

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  • Gümüş renkteki bu french ne kadar hoş duruyor değil mi? Tam olarak bir french modeli olduğunu düşünmüyorsanız haklısınız. Fakat bu dalgalı ve eğlenceli görünümü biz çok sevdik. Çeşit çeşit gümüş renkteki yüzüklerinizle ve diğer takılarla bir hayli uyumlu duracağını şimdiden söylemek mümkün.

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  • Gümüş renginden bahsetmişken altın rengini atlamak da olmazdı tabii ki. Yine çok zarif bir tırnak ve nail art modeli var görselde. Dümdüz altın rengi bir french ve küt kesim tırnaklar kesinlikçe oldukça modern duruyorlar. Yine altın rengi yüzük ve diğer takılarınızla kombinlemek şahane olacaktır.

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  • Yazın en keyifli renklerinden olan yeşile de şans verebilirsiniz. Canlı renklerde yapacağınız birçok kombine uyum sağlayacak bu renk ile yazın canlılığınızı tırnaklarınıza yansıtabilirsiniz.

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  • Tırnaklarda minimallikten yana olan ve pek fazla dikkat çekmesini istemeyenler böyle zarif modelleri de tercih edebilirler. Özellikle kısa ve küt tırnak kullanmayı sevenler için bu şekildeki minimal nail artlar iyi birer seçenek olabilirler.

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  • İşte bu yazın yükselen güzellik trendlerinden olan metalik tırnakların diğer ilham alabileceğiniz modelleri...

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