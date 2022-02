Rachel modeli

Unutulmaz dizi Friends'ten akıllara kazınan bu model, katları, akışı ve rengiyle 2022'de çokça istenen modellerden olacak.



