20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması ve burçlara etkileri

Esenlikler. 20 Nisan’da oldukça önemli, güçlü yeni başlangıçların olduğu fakat bu başlangıçların güçlü dönüşümlerden, krizlerden sonra yaşanabileceği Koç burcunun 29. Derecesinde bir Güneş Tutulması yaşayacağız. Koç burcunda olduğu için bu dönem savaşçı, girişken, agresif, saldırgan geçebilir. Fakat cesaretimiz de oldukça yüksek, krizlere girmek konusunda gözümüzü budaktan esirgemiyoruz.

An derecesi an haritasının 12. Evinde. Hem Plüton teması hem 12. Ev teması bu savaşma, girişim, cesaret ve yeni başlangıçları biraz kontrolümüz dışı yapabilir. Büyük ihtimalle de yapacaktır. Bizden daha büyük bir gücün etkisinde olduğumuzu hissettiğimiz bir dönemdeyiz ve dizginler tam olarak elimizde değil. Fakat An derecesinin MIRACH sabit yıldızı ile kavuşumu olaylara yine de bir harmoni getiriyor. Belki krizlerin, kontrolümüz dışı olan olayların, girişim ve cesaretin hedeflerimize çok da aykırı olmadığı, belli bir harmoniyi de beraberinde getirebilecek bir dönemdeyiz.

An haritasının da yükselen burcu Boğa ve bu harmoniyi hayatımıza katabileceğimizin ikinci bir göstergesi olacak. Bu dönemde bu yeni başlangıçlar ve krizlerin biraz parasal konularla da alakası olacak. Maddi güvenlik adına yapılan krizler ve girişimler gibi bir cümle kurarsak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Yani bu girişimler içerisinde kendimizi finansal güvenceye alma teması altında gerçekleşiyor gibi gözüküyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir dönem, ayrıca kariyer konuları, üstleriniz ile olan ilişkiler krizli ve keskin dönüşüm vurgusu taşıyor.

Yükselen Boğa

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kontrolünüz dışında olan konular da oldukça vurgulu. Kontrol dışı krizler ve bu krizlerden doğan yeni başlangıçlar bu dönemin en belirgin cümlesi.

Yükselen İkizler

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Finansal konularda birtakım krizler yaşayabilirsiniz, kriz ve dönüşüm, yenilenme, yeni başlangıçlar konusu gündemde. Dikkatli olunmadığında ciddi anlamda borçlar yaratabilecek bir durum.

Yükselen Yengeç

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ikili ilişkiler, karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar, evlilik konuları da krizli ve dönüştürücü. Biraz kontrol dışı yeni başlangıçlar, özellikle kariyer ve evliliğinizin birlikte veya birbirini etkilediği bir gündem sizleri bekliyor.

Yükselen Aslan

Bu dönemde eğitim, uzaklar, yabancılar, yolculuklar konuları, eğitim, özellikle yüksek eğitim konuları gündemde olacak. Fakat sağlık ve iş konuları bu gündemleri krizli bir şekilde etkileyebilir, sağlık veya iş kaynaklı yolculuklar, yurtdışına göç gibi konular gündeme gelebilir veya sağlıksal konular bir yolculuğu olumsuz yönde etkileyebilir.

Yükselen Başak

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Bu konularda özellikle spekülatif konuların işin içinde olduğu konularda çok dikkatli olmalısınız zira büyük kayıplar yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir tutulma döneminden geçiyorsunuz. Ev, aile, gayrimenkul konuları da çok vurgulu. Ev kaynaklı bir krizin evlilik konularıyla birleşmesi, evlilik başlangıçlarının ev konularını değiştirmesi ve orada yeni başlangıçlar oluşturması gündemde.

Yükselen Akrep

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Sağlık ve iş konularında krizlerden gelen yeni başlangıçlar bu dönemin vurgulu konuları arasında. Krizlerin kaynağı ise yakın çevre veya iletişimsel konular, anlaşmalar. Yani bu dönemde yeni sözleşmeler, iş anlaşmaları, biraz krizli olabilecek iş değişiklikleri yaşanabilir.

Yükselen Yay

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Finansal konularda biraz krizler yaşanabilir, finans konularından dolayı flörtler, eğlence hayatı etkilenebilir, çocuklar için fazla harcama yapılabilir.

Yükselen Oğlak

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Bu konularda ve hayatınızın genelinde birtakım krizler bu tutulma süresince gündeme gelebilir, aile ile ilgili krizler olabilir, taşınabilirsiniz.

Yükselen Kova

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir tutulma. Bu konularda biraz kontrol dışı durumlar, arkanızdan çevrilen işlerden veya tahmin etmediğiniz, göremediğiniz birtakım konularla ilgili krizler yaşanabilir.

Yükselen Balık

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Arkadaşlarla ilgili konularda krizler yaşanabilir, bu da finansal durumunuzu etkileyebilir.