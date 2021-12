19 Aralık 2021 İkizler burcunda Dolunay

Merhaba. 19 Aralık 2021 İstanbul saatiyle 7.35’de bir Dolunay yaşayacağız ve bu Dolunay, İkizler burcunda olacak. Dolunay bildiğiniz gibi Güneş ve Ay’ın karşı karşıya gelmesi ile olur ve denklemin Güneş tarafı da Yay burcunda. Ayrıca an haritasının yükseleni de Yay burcunda. Yani bu dönem İkizler Yay aksında oldukça hareketli gelişmeler yaşanacak.

İkizler – Yay aksı bilgi, bilginin iletimi, öğrenme, eğitim, kısa ve uzun yolculuklar, felsefe, iletişim ile alakalıdır. Ayrıca an derecesine Jüpiter gezegeninin de uyumlu bir açısı mevcut. Bu dönemde genellikle birtakım yükselişlere, abartmalara şahit olacağımız bir dönem olacağını düşünüyorum özellikle ekonomi ile ilgili alanlarda. Eğitim ile ilgili alanlarda ise oldukça şanslıyız. Bilgi edinme ve bilginin yayılması, bilgiye verilen değer anlamında oldukça güzel bir dönemdeyiz. Bu dönemde yolculuk trafiği de artabilir.

Önemli görüşmeleri bu döneme almak faydalı olabilir. Fakat düşünmeden yapılan hareketlere ve abartmalara karşı dikkati çekmek istiyorum. Zira Venüs an haritasında oldukça güçsüz ve krizli bir durumda ve bu da bize astrologlar olarak para piyasalara dikkat çekmemiz gerektiğini gösteriyor. Zira tam Dolunay günü Venüs’te geri harekete başlayacak. An derecesine POLARIS sabit yıldızından yapılan kavuşum ise bu dönemin bize “yol gösterici” olması anlamında oldukça etkili zira POLARIS şu an kutup yıldızı olarak kullandığımız sabit yıldızdır. Bu dönemdeki gelişmeler ve bu dönemin bize anlattıkları hayatımızın bu döneminde bize yol gösterici görevi görebilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Eğitim, yolculuklar, yabancılar ile ilgili konular ve ilgileniyorsanız yayıncılık gibi konularda hareketlilik yaşanacak. İçinde bulunduğunuz arkadaş gruplarından da destek alacağınız bir süreç

Yükselen Boğa

Yapacağınız yatırımlar, borçlar ve krediler konusu ön plana çıkabilir, ortak veya eşinizin gelirleriyle ilgili konular veya aile içi miras konuları gündeme gelebilir. Ayrıca kariyeriniz ile ilgili konularda şans ve genişlemenin sizinle birlikte olduğu bir dönem.

Yükselen İkizler

İletişim, eğitim, yabancılar, yolculuklar, yayıncılık gibi konularda ağırlıklı olaylar yaşayacağınız, ayrıca bu konularda şansın da sizinle birlikte olacağı bir dönem. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konusuna da vurgu var.

Yükselen Yengeç

Sağlığınız ve işleriniz ile ilgili konular ön planda olacak. Kendi sağlığınız veya başkalarının sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Varsa ev hayvanları ile ilgili konular da aralık ay’ının ikinci yarısının konuları içerisinde. Ayrıca bu dönemde yapacağınız yatırımlardan olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

Yükselen Aslan

İçinde bulunduğunuz arkadaş grupları, proje grupları, yakın arkadaşlarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Kariyerden elde ettiğiniz gelirler için de yeni gelişmeler söz konusu. Ayrıca birebir ilişkide bulunduğunuz yakın arkadaşlarınız, ortaklarınız veya eşinizden destekler alabilirsiniz.

Yükselen Başak

Bu dönemde gayrimenkul yatırımı yapabilir veya gayrimenkulünüzle ilgili düzenlemeler ve harcamalar yapabilirsiniz. Ayrıca ev ile ilgili konulara günlük işlerinizin destek olduğu, çalışmak ve uğraşmak suretiyle evinizi güncellediğiniz bir dönem olacak. Kariyer ile ilgili konular da bu dönemde ön planda olacak.

Yükselen Terazi

Aralık ayının ikinci yarısında odaklanacağınız konular iletişim, eğitim, yolculuklar, kardeşler, yakın akrabalar olacak. Flört ile ilgili konular, sahne konuları ve sportif faaliyetlerin lehinize çalıştığı bir dönemdesiniz.

Yükselen Akrep

Aralık ayının sahip olduklarınız, krediler ve borçlar ön plana çıkacak. Siz de spekülatif hareketlerin gazına gelmemeli, yapacağınız yatırımlarda iki kere düşünmelisiniz. Gayrimenkule yapacağınız yatırımlar size karlılık getirebilir.

Yükselen Yay

Bu dönemde ortaklıklar, evlilik, ikili ilişkiler, yakın arkadaşlıklar veya danışmanlıkla ilgili konular ön planda olacak. Ayrıca bu konularla ilgili yakın çevreniz, kardeşleriniz ve akrabalarınızdan destekler alacaksınız. Anlaşmalar, yazışmalar, önemli toplantılar için faydalı bir dönem.

Yükselen Oğlak

Bu dönemde finansal konularla ilgili kazançlarınız olabilir. Ayrıca odaklanacağınız konular günlük angarya işler, iş arkadaşlarınız, iş ortamınız, sağlık, beslenme rutini ve ev hayvanları konuları olacak.

Yükselen Kova

Dönemin en şanslı yükselen burcu olabilirsiniz. Flörtler, mutluluk, hobiler, sahne, spor gibi konularda oldukça şanslı olduğunuz bir dönem. Fakat fazla gevşeklik ve hesapsızlık aleyhinize çalışabilir.

Yükselen Balık

Bu dönemde gayrimenkul, ev düzenlemesi, taşınma, aile ile ilgili konular ön planda olacak. Sizin için de gayrimenkul yatırımlar şans getirici olabilir. Ayrıca kendi içinizde de güvende hissettiğiniz, iç huzurunuz için destekleyici bir dönem.