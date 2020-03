İkizlerim 18 aylık!

18 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

18 aylık ikiz bebeklerin gelişimi nasıldır? 18 aylık ikiz bebekler neler yapabilir? Beslenme, uyku, aşı takibi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizleriniz 18 aylık oldular! Bu minik kaşiflerin elleri her yerde, kaşla göz arasında evi talan ediyorlar, çekmeceleri boşaltıyor, koltuklara tırmanıyor, dolapları karıştırıyorlar. Müzik duyunca dans eden, yerde buldukları her şeyi ağızlarına atan ve sürekli koşturan ikizleriniz için her şey çok hızlı gelişiyor. İkizleriyle bağları kuvvetleniyor ve oyun arkadaşı olmak yolunda hızla ilerliyorlar. Size düşen görevse güvenliklerini sağlayıp, kendi başlarına hareket edebilmeleri için onları desteklemek.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Doktorunuz bebeklerinizin, uykusu, beslemesi ve genel gelişimiyle ilgili sorular soracaktır.

Bebeklerinizin kilo, boy ve baş çevresinin ölçümü yapılacak, doğumdan bugüne kadar tutulan gelişim tablosuna işaretlenecektir. Persentil tablosundaki konumları belirlenerek gelişimleri değerlendirilecektir.

Fiziksel olarak bebekleriniz muayene edilecek ve eğer daha önceden takip edilen sorunlar varsa bu konudaki ilerleme izlenecektir.

18 ay aşıları yapılacaktır.

18 aylık ikiz bebekleriniz neler yapabilir?

On kelimeden fazlasını söyleyebilirler.

İki kelimeyi arka arkaya sıralayabilirler.

Resim kartındaki nesnelerin isimlerini söyleyebilirler.

Hayvan seslerini taklit edebilirler.

Ağız, burun, kulak gibi organlarının yerlerini gösterebilirler.

Koşabilirler.

Ellerinde bir şeyi taşıyarak yürüyebilirler.

Çatal kaşık kullanabilirler.

Ayakları ya da elleriyle top yuvarlayabilirler.

Kendi kendilerine zaman geçirebilir, etrafla ilgilenebilirler.

18 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

DaBT-IPV-Hib / 5’li Karma Aşı Rapel Dozu

OPV / Çocuk Felci Damlası 2. Doz

Hepatit A Aşısı 1.Dozu

18 aylık ikiz bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Bebekleriniz 18 aylık olduklarında tek gündüz uykusuna genellikle geçilmiş olur ve bebekleriniz için öğleden sonra iki saatlik bir öğle uykusu yeterli olur. Geceleri ise genellikle kesintisiz olarak 12-13 saat uyumaları beklenir. Ancak bu aylar uyku gerilemesinin görüldüğü, bebeklerin birtakım korkular geliştirdiği ve anneden ayrılma kaygısı yaşadığı aylardır ve işler hiç de beklendiği gibi gitmeyebilir.

18 aylık bebeklerinizde uyku gerilemesi varsa sakin kalmakta ve uyku rutinlerini devam ettirmekte fayda vardır. Gündüz uykularında henüz saatler tam oturmuş olmayabilir ve bu düzeni bozuyor olabilir. Uyku saatlerini yavaş yavaş düzenlemeye çalışmalı ve uyku vaktinin gelişiyle ilgili bebeklerinizi konuşarak da hazırlamanız iyi olabilir.

18 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebekleriniz bu aylarda her zamankinden daha hareketlidir ve bu beslenme düzenlerini doğrudan etkiler. Yemek yemek için oturmayı bir zaman kaybı olarak görebilirler ve sadece bu sebeple yemek yemek istemeyebilirler. Mama sandalyesinde oturmak fikrine tamamen karşı çıkabilirler. Bu dönemde çocuklarla inatlaşmak yerine orta yolu bulmak ve ilgilerini çekebilecek öğünler hazırlamak işe yarayabilir. Eğer hareket halinde olmak için yemek yemeyi reddediyorlarsa besleyiciliği yüksek atıştırmalıklar sunmak faydalı olabilir.

3 ana 2 ara öğünle ve eğer imkân varsa anne sütüyle beslenmesi uygun olan ikizlerinizle beslenmeyi bir oyuna dönüştürmeniz gerekebilir. Bu durum sizi strese sokmasın, yemeyi reddetmek genellikle dönemseldir, zorlamazsanız işler daha kolay yoluna girecektir.

18 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Bu ayda bebeklerinizin en çok ihtiyaç duydukları şey hareket etmektir. Daha çok koşmak, daha çok zıplamak ve daha çok tırmanmak isterler. Onlara bunun için alan açmak ve fiziksel olarak kendilerini geliştirmelerine müsaade etmek hem onlara hem size iyi gelir.

Birlikte resimli kitaplar okumak, resimleri onlara anlatmak, nesnelerin isimlerini söylemek dil gelişimleri açısından çok kıymetlidir.

Birlikte şarkı söylemek, dans etmek hem ritim duygularını geliştirir hem de aranızdaki bağı kuvvetlendirir. Siz farkında olmadan melodileri ezberleyip sizi şaşırtabilirler.

Karalama yapmak, boyalarla oynamak, parmak boyası yapmak hem ince motor kabiliyetlerini geliştirir hem de duyusal gelişime destek olur.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

Referanslar:

“Twins & Their Development as Toddlers” (2014) Şuradan alındı: https://www.hellomotherhood.com/twins-development-toddlers-15174.html, https://twinstrust.org/