17 - 23 Nisan 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok önemli bir Güneş Tutulması var. Bu tutulmanın yazısı ayrıca yazılarımda olacak fakat Güneş Tutulması dışında bu haftanın çok da hareketli olmadığını söyleyebilirim. Haftanın en önemli gezegensel etkileşimi Güneş Plüton karesi olacak ki bu Güneş tutulmasının da en önemli açısı olduğu için aslında bir 6 ay kadar etkili olacak fakat en önemli etkisini belki de bu hafta yaşayacağız. Güneş Plüton karesi sert dönüşümler, krizler, manipulatif hareketler, güç savaşları ile alakalıdır. Yani Bayram’ın ilk günü bu tarz sert etkileşimlere girerken bu konunun bilincimizde olması çok önemli. Genelde bu krizler ileride kazanılacak güç için başımıza gelir, yani Plüton’un ana fonksiyonu budur. Bunu da unutmamak gerekli. Ayrıca Güneş’in Boğa’ya geçmesi de Koç burcundan Boğa’ya geçiş olduğu için rahatlamaya, sakinleşmeye, maddiyata ve maddi güvenliğe odaklanmaya başlayacağımızı anlatıyor.

Bir diğer önemli etki de Merkür’ün geri harekete başlayacak olması. Bu da 3 hafta boyunca yine iletişimdeki konulara dikkat etmemiz gerektiğini, bazı etkileşimlerin ileride geri dönülüp düzeltilmesi gerekebileceğini bilmemiz gerekiyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Neptün ile de kavuşum yapacak olan Ay ile tembellik yaptığımız, biraz kafamızın karışık olduğu, Alkol gibi konularda ve yanlış anlaşılma konularında riski olan bir gün.

Salı

Ay bugün Koç burcuna geçiyor. Enerjimiz yükseliyor. Ay’ın Venüs ile olan uyumlu açısı ile ilişkiler ve sosyalleşme açısından da çok güzel bir gün.

Çarşamba

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile kavuşum yapacak. Şanslı ve eğlenceli bir gün. Oldukça dışa dönüğüz.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde Güneş ile kavuşumda Plüton ile karede. Biraz krizli olabilecek bir gün. Ayrıca bu günün oktavı çok yüksek çünkü bugün Güneş tutulması günü. Ay günün ilerleyen saatlerinde Boğa burcuna geçiyor.

Cuma

Bugün oldukça ilginç geçebilir. Merkür ve Uranüs ile kavuşum yapacak olan ay bugünü ilginç ve yenilikçi, yaratıcı fikirlere açık hale getiriyor. İletişim açısından da kendimizi ifademizin çok güçlü olduğu bir gün.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Boğa burcunda. Plüton ile uyumlu açıda ve derinliğimizi artırıyor. Günün ilerleyen saatlerinde İkizler burcuna geçiyor ve iletişim vurgusunu bir gün önceki gibi bir kez daha artırıyor.

Pazar

Haftanın güzel günlerinden. İletişim trafiği yüksek ikizler burcunda Ay Venüs ile kavuşum yapıyor. Sosyallik ve ikili ilişkiler açısından oldukça güzel, ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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