17 - 23 Nisan 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 17 - 23 Nisan 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

17 - 23 Nisan 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 17 Nisan 2023 12:00
ABONE OL

Esenlikler. Bu hafta çok önemli bir Güneş Tutulması var. Bu tutulmanın yazısı ayrıca yazılarımda olacak fakat Güneş Tutulması dışında bu haftanın çok da hareketli olmadığını söyleyebilirim. Haftanın en önemli gezegensel etkileşimi Güneş Plüton karesi olacak ki bu Güneş tutulmasının da en önemli açısı olduğu için aslında bir 6 ay kadar etkili olacak fakat en önemli etkisini belki de bu hafta yaşayacağız. Güneş Plüton karesi sert dönüşümler, krizler, manipulatif hareketler, güç savaşları ile alakalıdır. Yani Bayram’ın ilk günü bu tarz sert etkileşimlere girerken bu konunun bilincimizde olması çok önemli. Genelde bu krizler ileride kazanılacak güç için başımıza gelir, yani Plüton’un ana fonksiyonu budur. Bunu da unutmamak gerekli. Ayrıca Güneş’in Boğa’ya geçmesi de Koç burcundan Boğa’ya geçiş olduğu için rahatlamaya, sakinleşmeye, maddiyata ve maddi güvenliğe odaklanmaya başlayacağımızı anlatıyor.


Bir diğer önemli etki de Merkür’ün geri harekete başlayacak olması. Bu da 3 hafta boyunca yine iletişimdeki konulara dikkat etmemiz gerektiğini, bazı etkileşimlerin ileride geri dönülüp düzeltilmesi gerekebileceğini bilmemiz gerekiyor.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Neptün ile de kavuşum yapacak olan Ay ile tembellik yaptığımız, biraz kafamızın karışık olduğu, Alkol gibi konularda ve yanlış anlaşılma konularında riski olan bir gün.


Salı

Ay bugün Koç burcuna geçiyor. Enerjimiz yükseliyor. Ay’ın Venüs ile olan uyumlu açısı ile ilişkiler ve sosyalleşme açısından da çok güzel bir gün.


Çarşamba

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile kavuşum yapacak. Şanslı ve eğlenceli bir gün. Oldukça dışa dönüğüz.


Perşembe

Ay sabah saatlerinde Güneş ile kavuşumda Plüton ile karede. Biraz krizli olabilecek bir gün. Ayrıca bu günün oktavı çok yüksek çünkü bugün Güneş tutulması günü. Ay günün ilerleyen saatlerinde Boğa burcuna geçiyor.


Cuma

Bugün oldukça ilginç geçebilir. Merkür ve Uranüs ile kavuşum yapacak olan ay bugünü ilginç ve yenilikçi, yaratıcı fikirlere açık hale getiriyor. İletişim açısından da kendimizi ifademizin çok güçlü olduğu bir gün.


Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Boğa burcunda. Plüton ile uyumlu açıda ve derinliğimizi artırıyor. Günün ilerleyen saatlerinde İkizler burcuna geçiyor ve iletişim vurgusunu bir gün önceki gibi bir kez daha artırıyor.


Pazar

Haftanın güzel günlerinden. İletişim trafiği yüksek ikizler burcunda Ay Venüs ile kavuşum yapıyor. Sosyallik ve ikili ilişkiler açısından oldukça güzel, ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 17 Nisan Pazartesi

17 Nisan 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Bugün herkes için farklı bir şekilde seyredebilir. Çok fazla yol ayrımı ve hava değişikliği mevcut, bu da her bir bireyin kendine ait farklı bir dünya yaratmasıyla sonuçlanıyor. Böyle bir ayrım, insanların birbirini tam olarak anlayamamasına ve iletişimlerde bazı kopukluklara yol açabilir. İlişkilerde, karşı taraftan çok fazla bir şey beklememek ve bu günün herkes için farklı bir seyri olduğunun bilincinde olarak anlayışlı davranmak oldukça önemli. Şu an ortak bir zeminde kesişemiyor olmanın kişisel alınacak hiçbir yanı yok. Ortaklık, ilişki ve uzun süreli yolculuklar gibi planlamaların başka bir zamana ertelenmesi iyi olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkalarını kendi bakış açınıza ikna etme beceriniz söz konusu olduğunda eşsizsiniz. Bugün özellikle ailevi konularda çıkan bazı tartışmalarda durumu yöneten kişi olabilir ve etrafınızdakileri kendi düşüncecine çekmeyi başarabilirsiniz. Aynı zamanda sizin geleceğinizi ilgilendiren konularda ailenizi veya partnerinizi daha açık fikirli olmaya zorluyor ve bu konuda da başarılı oluyorsunuz. Zamanınızı daha çok ilişkileriniz ve hedefleriniz arasındaki dengeyi kurmaya harcadığınız bu günde işlerinizde istediğiniz kadar çok ilerlemeye sağlayamayabilirsiniz ancak etrafınızdaki insanları sizinle aynı tarafa çekmek çok daha büyük bir yatırım olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün iç huzur arayışınız yüksek, mümkün olduğu kadar kaostan uzak, sessiz, sakin bir gün geçirmek istiyorsunuz. Mutlu olmak için bazı şeylerin özlemini çekiyor olabilirsiniz. Neden bunların size bir başkası tarafından veya tesadüfi olarak sunulmasını neden bekliyorsunuz? Böylesi daha masalsı olabilir ancak hak ettiğiniz güzel bir duygudan kendinizi mahrum bırakıyorsunuz. Kendiniz için çabalamaktan asla vazgeçmeyin ve ne istediğinizi biliyorsanız ona sahip olmak için daha fazla beklemeyin. Birçok şeyin sorumluluğu sizde ancak bu aynı zamanda iplerin de sizde olduğu anlamına geliyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizi mutlu edecek romantik etkileşimler yaşayabilirsiniz. Yakın ilişkileriniz oldukça iyi bir şekilde ilerliyor ve karşılıklı olarak birbirinizi mutlu etmeyi başarıyorsunuz. Hayatınızdaki eksikliklere değil de sahip olduklarınıza odaklanmayı başararak mutluluğunuzu içsel bir şekilde de besliyorsunuz. Birçok şeyi kabullenerek aslında kendinizi oldukça özgürleştiriyorsunuz ve zihniniz size yeni kapılar açmaya hazırlanıyor. İnsanlarla açık ve bağlayıcı bir iletişim kurduğunuzdan ilişkileriniz gittikçe güçleniyor ve hayatınızda yeni insanlar da çekiyorsunuz. Yakın zamanda bir yer değişikliği yaşayacaksınız, bugün sizi buna her açıdan hazır bir hale getiriyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugünün en büyük kazancı, hedeflerinize ulaşmak için hangi hamlelerden sonuç alacağınızı fark etmek olacaktır. Bu yüzden başarısız olduğunu denemeleri kutlayın, sizi tam olarak istediğiniz yere götürecek yöntemi bulmanızı sağlayan şeyler onlar. Bugünün sizi başarıya götüren başka bir özelliği de var: Kendinize, aldığınız kararlara ve seçimlerinize karşı şüphe duymuyorsunuz. Tüm bunlar daha düzenli ve olumlu bir yaklaşıma, bu da daha başarılı bir yolculuğa sebep oluyor. Her şeyin nasıl küçük birkaç şeyin üst üste konmasıyla oluştuğunu fark edin ve değişim istediğiniz diğer konularda da bu stratejiden vazgeçmeyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün her şeyin sizin için netleştiği, kafanızda soru işaretlerinin kalmadığı bir gün. Nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmediğiniz konularda sağlam bir plan oluşturmayı başarıyor, bir süredir verdiğiniz emeklerin de karşılığını alıyorsunuz. İlişkileriniz anlık yakınlaşmalarla değil ancak saygı, sevgi ve huzur temelinde derinleşiyor. Her anlamda kendinize gelecekte de kullanabileceğiniz, güvenilir bir zemin hazırlıyorsunuz ve ayaklarınız yere sağlam bastığı sürece her yere ulaşmanız mümkün. Her şey yoluna giriyorken canınızı sıkabilecek ufak tefek olayları görmezden gelin ve sahip olduğunu şeylere odaklanarak keyfini çıkarın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizden beklemediğiniz kadar keskin bir şekilde rasyonel dönüşler yapabilirsiniz. Duygularınızla hareket ettiğiniz konularda dahi size fayda sağlamayan her şeyi kesip atabiliyorsunuz. Böyle bir güce sahipken bunu tam olarak olması gereken yere odakladığınızdan emin olun. Büyük bir sorunu görmezden gelmek için birçok küçük sorunu irdelemeyi seçiyor olabilirsiniz. Kendinizi oyalayarak yalnızca kendinize kötülük yaparsınız. Biraz zaman ihtiyacınız varsa kabul ancak kendinizi kandırmaya çalışmayın. Bir şeyleri kabullenmek zor olsa da yok saymak sizi hiçbir yere vardırmayacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi biraz tükenmiş hissedebilirsiniz. Uzaktan öyle görünmese de çok fazla şeyle uğraşıyorsunuz. Kendi hedeflerinizden ziyade, çevrenizdeki herkesin iyi ve mutlu olduğundan emin olmaya çalışırken oldukça yoruluyorsunuz. Özellikle sizi iyi şeyler hissettirmeyen insanları hayatınızda tutuyor olmak en büyük sorununuz olabilir. Kalbinizin kırılmasından, başarısızlıktan korkarak birçok alanda kendinizi geride tutuyor ve birçok şeyden mahrum bırakıyor olabilirsiniz. Bir şeyleri değiştirmemek için ne kadar haklı olduğunuzla ilgili bahaneleri düşünüp duruyorsunuz ancak sadece ve sadece kendinize zarar veriyorsunuz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi çözümü olmayan bir durumda bulabilirsiniz. Muhtemelen bu çözüm yokluğu aslında bir sorunun olmayışından da kaynaklanıyor. Başkaları tarafından, aslında sizin için bir sorun oluşturmayan şeylere yönlendirilerek vakit kaybediyor olabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınıza müdahale etmeye çalışan insanlara karşı ekstra dikkatli olun. Son zamanlarda istediğiniz gibi gitmeyen şeyler sizde hayatınızın kontrolünü kaybetmişsiniz gibi bir algı oluşturuyor ve bu da tümden çabalamayı bırakmanıza sebep oluyor olabilir. Muhtemelen şu an zihniniz karanlık bir yerden olumsuz düşünceler üretiyor. Kendinizi daha iyi hissetmeden düşüncelerinize de güvenmeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bazen kimsenin haklı olmadığı, bazen de herkesin haklı olduğu durumlar olur ve siz, şu an bu ikisinden birini yaşıyorsunuz. Bir tartışmayı kazanmaya çalışmaktan ziyade neyin sizin için önemli olduğunu bulmaya odaklanmasınız. Özellikle ilişkilerinizde, ufak şeyler yüzünden değer verdiğiniz birini kaybetmek istemezsiniz. Muhtemelen yanlış insanlarla mücadele ediyorsunuz ve bu da en başında sizi böyle bir ruh haline sokan durumu görmenizi engelliyor. Özellikle iş hayatındaki problemler ve adaletsizlikler sizi hayatınızın diğer alanlarında daha hırçın bir hale getiriyor olabilir. Daha fazla desteğe ihtiyacınız olması normal ancak bunu daha farklı bir şekilde ifade etmeniz gerekecek.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın zamanda duygusal ilişkilerinizden biri sonlanmış veya sonlanmak üzere olabilir. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde ölü yatırımlar yapmaya başlamış olabilirsiniz. Size iyi gelmeyen insanlar için çok fazla çabalıyor veya çabalamasanız dahi bunu yapmak zorunda hissediyor olabilirsiniz. Bu durumun, bir seçeneksizlikten kaynaklanmadığından emin olun. Kendinizi kimseye mecbur hissetmeyin, bu durum sizi farklı insanlarla tanışmaktan ve hak ettiğiniz ilişkileri kurmaktan alıkoyuyor. Kendi kendinize bir kısır döngü yaratıyor olabilirsiniz. Dış etkenler de sizi buna zorlasa da kendinizi buradan çekip çıkarmak zorunda olan yine de sizsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizle ilgili bazı sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Neyi gerçekten sevdiğiniz, neyi tutkuyla yaptığınız konusunda kafanızda beklenmedik soru işaretleri oluşabilir. Hayatınızı birçok alanda etkileyecek olan bu durum pek de geçici sayılmaz. Bir değişime uğradığınız ve şimdi de buna ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Hayat akarken, siz de değişebilirsiniz kendinizden neden sabit kalmayı bekliyorsunuz? Ani bir farkındalık olduğundan alışmanız biraz zaman alabilir ancak bu durum sizin iyi kötü bir anlama gelmez. Zihninizde ihtimallere şans verdiğinizde, yeni fırsat kapıları birçok şekilde açılacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın zamanda bir süredir çok istediğiniz veya aklınıza gelmeyen ancak hayatınıza girdiğinde sizi oldukça mutlu edecek bir durumla karşılaşacaksınız. Bunu elde etmek için bir çaba harcamamış olabilirsiniz ancak kendinizi yeni bir ihtimale açmak ve kalıplaşmış düşüncelerinizden uzaklaşmak için biraz çaba harcamanız gerekebilir. Bu yeni ihtimali benimsediğinizde zaten bunun çok uzun bir süre önce istediğiniz yalnızca üzerini örttüğünüz bir şey olduğunu fark edebilirsiniz. Çocukluk hayalleriniz, istediğiniz ancak elde edemeyeceğinizi düşündüğünüz için vazgeçtiğiniz bir şey gibi nostaljik bir şey sizi bulabilir.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.